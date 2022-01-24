УКР
На COVID-19 хворіють 11 нардепів та 34 працівники Апарату ВР, - Стефанчук

На COVID-19 хворіють 11 нардепів та 34 працівники Апарату ВР, - Стефанчук

Спікер Руслан Стефанчук має інформацію про те, що на сьогоднішній день хворіють одинадцять народних депутатів.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав на Погоджувальній Раді в понеділок.

За словами спікера, також захворіли 34 працівники Апарату ВР.

"Ми збирали нараду. Я просив Апарат по максимуму перейти на той варіант, можливо, віддаленої роботи, який би дав можливість забезпечити життя і здоров’я працівників Апарату. Так само прошу народних депутатів, якщо вони десь контактували, мали можливість спілкуватися з великою кількістю людей перед тим, як з’явитися у парламенті, пройти тестування", - зазначив Стефанчук.

Щось від цієї ковідли вмирають тільки люди,а жоден депутат ще не здох.
Горе-то какое.
Стефанчук додав довідки терапевтів з сейшельських островів
Щось від цієї ковідли вмирають тільки люди,а жоден депутат ще не здох.
Да потому что уровень медицинского обслуживания и лечения в Феофании и в районной больничке...это как уровень медицинского обслуживания и лечения в Израиле и Украине... то бишь Земля и Небо...
Шмарклі і кашлі їм лікують не за МОЗівським протоколом.
Від ковіду помирають більшістю ті, хто вважає, що від вірусу ліків немає і тому не лікує симптоми хвороби з самого початку. У депутатів все не так. Трошки чхнув і до Феофанії чи кудись там ще де їм терапію одразу починають проводити.
Горе-то какое.
Надо на оздоровление им финансирование добавить, а то без них нам хана прийдет.
Меньше шастайте по заграницам, а работайте на участках со своими избирателями.
Эти депутаты решили таким образом откосить от проблем с нападением России ( возможном).
Стефанчук додав довідки терапевтів з сейшельських островів
Цікаво було б почути від цього кнура, а скільки ж з цих "болящих" були вакциновані?
Сами виноваты надо конверты с баксами предварительно продезинфицировать.
