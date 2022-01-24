На COVID-19 хворіють 11 нардепів та 34 працівники Апарату ВР, - Стефанчук

Спікер Руслан Стефанчук має інформацію про те, що на сьогоднішній день хворіють одинадцять народних депутатів.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав на Погоджувальній Раді в понеділок.

За словами спікера, також захворіли 34 працівники Апарату ВР.

"Ми збирали нараду. Я просив Апарат по максимуму перейти на той варіант, можливо, віддаленої роботи, який би дав можливість забезпечити життя і здоров’я працівників Апарату. Так само прошу народних депутатів, якщо вони десь контактували, мали можливість спілкуватися з великою кількістю людей перед тим, як з’явитися у парламенті, пройти тестування", - зазначив Стефанчук.

