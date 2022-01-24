Глава МЗС Румунії Ауреску закликав ЄС прискорити підготовку санкцій проти Росії

Європейському союзу слід діяти швидше у підготовці санкцій щодо Росії у зв'язку із ситуацією навколо України.

Про це заявив у понеділок міністр закордонних справ Румунії Богдан Ауреску, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я думаю, ми маємо прискорити підготовку санкцій", - заявив Ауреску перед засіданням ради глав МЗС країн ЄС.

"Це найпотужніший інструмент, який може використати ЄС для стримування подальшої російської агресії", - додав він, висловивши при цьому надію на те, що за підсумками зустрічі рада дійде відповідних висновків.

Ауреску також наголосив на необхідності подальшої підтримки стійкості України та інших партнерів у Східній Європі.

Раніше в понеділок глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що на зустрічі глав МЗС ЄС конкретних рішень щодо санкцій проти Росії не прийматиметься. "Наразі ми розробляємо потужний пакет санкцій, але сьогодні нічого конкретного не ухвалять, тому що процес іде. Будьте впевнені, все буде готове, коли буде потрібно", - сказав він.

Раніше повідомлялося, що міністри закордонних справ держав Європейського союзу на понеділковій нараді обговорять стан європейської безпеки, зосередившись на питанні нарощування Росією військової могутності навколо України. У комюніке Ради ЄС наголошувалося, що держсекретар США Ентоні Блінкен приєднається до європейських колег по відеозв'язку для неформального обміну думками щодо направлених Росією у грудні США та НАТО проектів договорів із гарантій безпеки.

На питання, чи обговорюватимуться санкції проти РФ і якими вони можуть бути, високопоставлений європейський чиновник заявляв у п'ятницю журналістам на умовах анонімності: "У понеділок міністри не обговорюватимуть санкції, але в самому ЄС є згода щодо того, що ми будемо діяти таким чином, і голова Єврокомісії (Урсула фон дер Ляйєн) була чіткою у цьому відношенні, ми реагуватимемо, якщо щось трапиться в Україні або будь-де". При цьому дипломат уточнив, що в ЄС обговорюються різні можливості для санкцій, але конкретних рішень немає.

