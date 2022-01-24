Нестандартних активних дій з боку РФ не спостерігається, - начальник Харківського прикордонного загону Ковальчук
Харківський прикордонний загін здійснює охорону державного кордону в посиленому режимі та цілодобово моніторить ситуацію.
Про це командир 4 прикордонного загону (Харків) Держприкордонслужби Олег Ковальчук сказав на апаратній нараді в облдержадміністрації у понеділок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"На сьогодні на державному кордоні охорона здійснюється посилено, забезпечено цілодобовий моніторинг державного кордону, оперативне реагування на обстановку та застосування резерву в разі провокацій або нестандартних ситуацій на державному кордоні", - сказав Ковальчук.
Він запевнив, що обстановка стабільна та контрольована.
"У пунктах пропуску через державний кордон забезпечено фільтраційні заходи з усіма особами, які перетинають державний кордон, забезпечено опитування персоналу. Тобто ми володіємо тією обстановкою, яка спостерігається в прикордонні суміжної держави. З боку суміжної держави яких-небудь нестандартних активних дій не спостерігається", - сказав Ковальчук.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
воевать со всем миром - хотят (точнее - "пАбИдить, щоб все сразу испугались и удрали!"), но как начинають получать по сосалам - тут же вспоминают о международном праве и законах..
как наркомани..