Нестандартних активних дій з боку РФ не спостерігається, - начальник Харківського прикордонного загону Ковальчук

Харківський прикордонний загін здійснює охорону державного кордону в посиленому режимі та цілодобово моніторить ситуацію.

Про це командир 4 прикордонного загону (Харків) Держприкордонслужби Олег Ковальчук сказав на апаратній нараді в облдержадміністрації у понеділок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"На сьогодні на державному кордоні охорона здійснюється посилено, забезпечено цілодобовий моніторинг державного кордону, оперативне реагування на обстановку та застосування резерву в разі провокацій або нестандартних ситуацій на державному кордоні", - сказав Ковальчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський: "Харків може бути окупований, це стане початком повномасштабної війни"

Він запевнив, що обстановка стабільна та контрольована.

"У пунктах пропуску через державний кордон забезпечено фільтраційні заходи з усіма особами, які перетинають державний кордон, забезпечено опитування персоналу. Тобто ми володіємо тією обстановкою, яка спостерігається в прикордонні суміжної держави. З боку суміжної держави яких-небудь нестандартних активних дій не спостерігається", - сказав Ковальчук.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Місто Харків - це є українське місто. Воно буде потужно протистояти будь-якій агресії, -Терехов. ВIДЕО

Пиво купуємо тільки британське! Німецьке нехай скисає на полицях. Доки ті не ********** «лібен мутер» Росію.
Ну давайте скажем серьёзно ,бензоколонка ватная никогда не полезет туда где могут дать по харе а в сегодняшней Украине им харю просто сломают ,поэтому надо делать своё дело ,ВООРУЖАТЬСЯ и РАЗВИВАТЬ ЭКОНОМИКУ ,ну а воры в конце концов должны СЕСТЬ !!!
В магазинах на засрашкинских приграничных территориях с Украиной активно увеличиливаются продажи ликеро-водочных изделий.
Ну давайте скажем серьёзно ,бензоколонка ватная никогда не полезет туда где могут дать по харе а в сегодняшней Украине им харю просто сломают ,поэтому надо делать своё дело ,ВООРУЖАТЬСЯ и РАЗВИВАТЬ ЭКОНОМИКУ ,ну а воры в конце концов должны СЕСТЬ !!!
єто понятно.. но они и сами не знают что будут делать через секунду..
воевать со всем миром - хотят (точнее - "пАбИдить, щоб все сразу испугались и удрали!"), но как начинають получать по сосалам - тут же вспоминают о международном праве и законах..
как наркомани..
Орда затаилась и ждет ...
В магазинах на засрашкинских приграничных территориях с Украиной активно увеличиливаются продажи ликеро-водочных изделий.
Смотреть в оба через границу! Может голые жопы будут показывать или еще шо. Тогда открывать огонь солью
Пиво купуємо тільки британське! Німецьке нехай скисає на полицях. Доки ті не ********** «лібен мутер» Росію.
Достали новости на эту тему, сколько ещё будем читать про вторжение ? Особенно, если его не будет
Тобто, пох, жаримо шашлики
"Нестандартні активні дії" - це які? Демонстрація голої дупи, геніталій, статевого акту у збочені формі? А СТАНДАРТНІ для підготовки вторгнення? Вони спостерігаються?
да как то все реально и за реальностью марширование войска России вдоль границы сосчитали наверное скоро по фамилии будем знать почти каждого... это все действия Путина России рассчитаны не на Украину а на Европу США Британию НАТО они за 75 лет поди и забывать стали что были 2 Мировые войны... расчет на страх все как по лекалу в 1937 умиротворяли Германию и Гитлера и в итоге поклали под сотню миллионов людей... ведь перед тем как слить тупо Чехословакию пора бы знать некоторые аспекты.. того времени.. у Чехословакии было 45 отборных дивизий войска причем 18 из которых механизированные танки танкетки бронетехника артиллерия.. в СССР было 55 дивизий и 2 воздушные армии и 2 танковых соединения у Германии всего по кругу было 43 дивизии включая вспомогательные... у Чехословакии были предприятия на которые покусился Гитлер Шкода и иные просто сейчас не вспомню так вот каждый второй патрон производился в Чехословакии каждая первая пара ботинок шинелей шилась в Чехословакии сталь уголь и плюс положение в Европе тогда была поговорка кто овладеет Чехословакией то овладеет сразу всей Европой трахит дорог и железных дорог Север-Юг и Запад-Восток.. у нас был с Чехословакий и Францией Договор о помощи Франция в последний момент струсила а СССР не смог пойти на помощь так как Польша тупо запретила транзит войск через свою территорию о чем им все вернулось бумерангом 1939 года именно этот факт во многом заставил СССР агрессивно захватывать Бессарабию западню Белоруссию часть Польши и Закарпатье...
