Україна має потужності для тестування на COVID-19 всіх, хто цього потребує, - МОЗ

Основним способом діагностики COVID-19 залишається тестування методом ПЛР. Наразі потужності державних лабораторій дозволяють тестувати усіх, хто цього потребує.

Як повідомляється, минулого року 11,2 млн досліджень проведено методом ПЛР, з них – 2/3 у лабораторних центрах МОЗ.

"При цьому жодних затримок у тестуванні та жодних перебоїв із поставками тест-систем не було зафіксовано. Ще додатково 8,2 млн досліджень проведено швидкими тестами, більшість яких закуплена за кошти державного бюджету", - зазначили у міністерстві.

Нині на залишках на рівні лабораторій фіксується понад 2 млн досліджень з ампліфікації та понад 1,9 млн досліджень з екстракції РНК.

В областях також є понад 466 тисяч експрес-тестів та понад 1,2 млн наборів для відбору біологічного матеріалу ПЛР.

Крім того, впродовж першого кварталу 2022 року додатково буде закуплено набори ПЛР для покриття ще 825 тисяч досліджень.

Також за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) до України прибули 2 мільйони швидких тестів для визначення коронавірусної хвороби.

Для збільшення потужностей у роботі зі зразками біологічного матеріалу закуплено та поставлено до лабораторій, які проводять тестування на COVID-19, 60 холодильників та 60 морозильних камер.

В МОЗ нагадали, що звертатись до свого сімейного лікаря варто вже при перших симптомах ГРВІ, адже будь-які симптоми вірусного захворювання є підставою для направлення на безоплатне тестування на COVID-19. Саме тому не слід зволікати з візитом до лікаря.

Зазначається, що Україна може виявляти будь-які штами вірусів, зокрема й "Омікрон".

