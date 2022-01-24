Українські олімпійці знають, що не потрібно стояти разом із російськими спортсменами, - Гутцайт про "рекомендації" поведінки на Олімпіаді

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт розповів про "рекомендації" для спортсменів української збірною про уникнення контактів з представниками ОКР на Олімпіаді.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

"У нас була онлайн зустріч з усіма спортсменами і тренерами, як поводити себе у таких ситуаціях, коли будуть провокації, як це було на літній Олімпіаді. Всі спортсмени обізнані, вони знають, як себе поводити у таких ситуаціях. Вони не повинні стояти разом, коли стоять спортсмени з Росії зі стягом. Щоб вони не були разом. Вони повинні це знати. Ми над цим працювали. Після літньої Олімпіади не вперше зустрічалися зі спортсменами і це обговорювали", - заявив він.

Нагадаємо, раніше легкоатлетка Ярослава Магучіх, яка двічі потрапила в скандал через фотографії з російською спортсменкою, розповіла, що для спортсменів створили інструкції, як поводитися на змаганнях.

