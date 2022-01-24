Українські олімпійці знають, що не потрібно стояти разом із російськими спортсменами, - Гутцайт про "рекомендації" поведінки на Олімпіаді
Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт розповів про "рекомендації" для спортсменів української збірною про уникнення контактів з представниками ОКР на Олімпіаді.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".
"У нас була онлайн зустріч з усіма спортсменами і тренерами, як поводити себе у таких ситуаціях, коли будуть провокації, як це було на літній Олімпіаді. Всі спортсмени обізнані, вони знають, як себе поводити у таких ситуаціях. Вони не повинні стояти разом, коли стоять спортсмени з Росії зі стягом. Щоб вони не були разом. Вони повинні це знати. Ми над цим працювали. Після літньої Олімпіади не вперше зустрічалися зі спортсменами і це обговорювали", - заявив він.
Нагадаємо, раніше легкоатлетка Ярослава Магучіх, яка двічі потрапила в скандал через фотографії з російською спортсменкою, розповіла, що для спортсменів створили інструкції, як поводитися на змаганнях.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ну причем тут "нельзя стоять рядом"? Вы еще скажите, что нельзя смотреть в их сторону.
Не надо обниматься, в десна целоваться и делать ватные заявления типа: "спорт - вне политики". Все же просто!
ты знаешь как молиться. Вот только у нас с ними 8-й год война идет. Для них "обнималочки" (что является частью гибридной войны, их тоже инструктируют) - факт невозможности нашего сопротивления и желание вернуться в "семью брацких народав". Для нас "обнималочки" - факт игнорирования смертельной угрозы и плевок в спину защитников Украины. Все не так просто.
Ты имеешь в виду: Стоит наш спортсмен - никого не трогает, а в это время кацапский спортсмен вдруг резко начинает "обнимашки"? Ты о такой ситуации?
А от його дружина харків'янка Оксана Гутцайт (Андрусенко) - красуня і ведуча Фактів ICTV - видається патріоткою. Принаймні, ніяких зашкварів з її боку я не знаю.
1. Як кішка з собакою.
2. Не розмовляють на політичні теми.
3. Інше.
І ті госдурці вякали-коментували, і машка захарова, ой !