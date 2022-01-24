Завтра відбудеться закрита зустріч керівників фракцій ВР із Резніковим та Кулебою, - речниця "СН" Палійчук

Фракція політичної партії "Слуга Народу" ініціює проведення закритої робочої зустрічі з питань національної безпеки та оборони за участі керівництва Верховної Ради, міністра оборони України, міністра закордонних справ та голів парламентських фракцій і груп.

Про це повідомила у телеграм-каналі речник політсили Юлія Палійчук, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, ця зустріч пройде завтра, 25 січня, о 09:00 год. в кабінеті Голови Верховної Ради України.

