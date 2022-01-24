УКР
Завтра відбудеться закрита зустріч керівників фракцій ВР із Резніковим та Кулебою, - речниця "СН" Палійчук

Завтра відбудеться закрита зустріч керівників фракцій ВР із Резніковим та Кулебою, - речниця

Фракція політичної партії "Слуга Народу" ініціює проведення закритої робочої зустрічі з питань національної безпеки та оборони за участі керівництва Верховної Ради, міністра оборони України, міністра закордонних справ та голів парламентських фракцій і груп.

Про це повідомила у телеграм-каналі речник політсили Юлія Палійчук, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, ця зустріч пройде завтра, 25 січня, о 09:00 год. в кабінеті Голови Верховної Ради України.

Читайте також: Стефанчук пропонує завтра зранку провести зустріч керівників фракцій із Резніковим для обговорення ситуації в Україні

армія рф (18535) ВР (15197) вторгнення (380) росія (67347) Кулеба Дмитро (3605) Резніков Олексій (1451) Слуга народу (2849)
+3
оперативненько...не прошло и пол-года...
24.01.2022 12:44 Відповісти
+3
Только что колыван на ьрифинге отвечает на вопрос про днюху осла оманского

"владимир ссаныч сказал что не хочет принимать подарки. сказал даст номер счета куда деньги перечислять для желающих"
24.01.2022 12:46 Відповісти
+2
что у зеленых шашлыки закончились?
24.01.2022 12:44 Відповісти
а зеЛох офшорний - снова "на отдыхе занят"?
ему некогда, шашлыки-сосны, и вообще одни "фейки от западных сми"..

или тут по Фрейду у слуг урода: зачем тот клован, если оно все равно ни на что кроме видосиков и по два раза "открывать" недостроенный мост - неспособно
24.01.2022 12:43 Відповісти
завтра буде проводити збір благодійних коштів; щоправда, ще не оголосив, кому і для кого.
24.01.2022 12:56 Відповісти
Клоун самоустранился.
Нужно требовать от него отставки
24.01.2022 12:57 Відповісти
что у зеленых шашлыки закончились?
24.01.2022 12:44 Відповісти
не у всех..
оперативненько...не прошло и пол-года...
24.01.2022 12:44 Відповісти
Закрита від українців - а від "бойків" з "шуфричами" ***** заборонив закривати???
24.01.2022 12:44 Відповісти
Закрита від кого?Там у оточенні Зеленого Йолопа не кріт-там повний кротовник.
24.01.2022 12:46 Відповісти
Только что колыван на ьрифинге отвечает на вопрос про днюху осла оманского

"владимир ссаныч сказал что не хочет принимать подарки. сказал даст номер счета куда деньги перечислять для желающих"
24.01.2022 12:46 Відповісти
Могу заранее озвучить протокол этой встречи:
- Ну шо пацаны, война будет?
- А *** его знает
- Понятно. Расходимся.

Не ручаюсь за достоверность именно диалога, но за результат - ручаюсь!
24.01.2022 13:29 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Y5Q29J-M9yk ЗАРАЗ: Порошенко вимагає провести закрите засідання Ради за участі Зеленського
24.01.2022 13:58 Відповісти
 
 