Завтра відбудеться закрита зустріч керівників фракцій ВР із Резніковим та Кулебою, - речниця "СН" Палійчук
Фракція політичної партії "Слуга Народу" ініціює проведення закритої робочої зустрічі з питань національної безпеки та оборони за участі керівництва Верховної Ради, міністра оборони України, міністра закордонних справ та голів парламентських фракцій і груп.
Про це повідомила у телеграм-каналі речник політсили Юлія Палійчук, інформує Цензор.НЕТ.
За її словами, ця зустріч пройде завтра, 25 січня, о 09:00 год. в кабінеті Голови Верховної Ради України.
Топ коментарі
+3 burunduk
показати весь коментар24.01.2022 12:44 Відповісти Посилання
+3 Стрелок
показати весь коментар24.01.2022 12:46 Відповісти Посилання
+2 Tom Riddle #501293
показати весь коментар24.01.2022 12:44 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ему некогда, шашлыки-сосны, и вообще одни "фейки от западных сми"..
или тут по Фрейду у слуг урода: зачем тот клован, если оно все равно ни на что кроме видосиков и по два раза "открывать" недостроенный мост - неспособно
Нужно требовать от него отставки
у зеЛоха и его шоблы - еще новогодние корпоративы продолжаются.. их не позвали
"владимир ссаныч сказал что не хочет принимать подарки. сказал даст номер счета куда деньги перечислять для желающих"
- Ну шо пацаны, война будет?
- А *** его знает
- Понятно. Расходимся.
Не ручаюсь за достоверность именно диалога, но за результат - ручаюсь!