Не потрібно змішувати територію НАТО з Україною, - глава МЗС Німеччини Бербок

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок закликала не змішувати території союзників по НАТО та України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА Новости".

"У такій критичній ситуації надзвичайно важливо розділяти різні заходи, і ми маємо чітко розділяти територію союзу НАТО та Україну. Ми як союз солідарно на боці України, водночас, з огляду на нашу власну союзницьку територію, звичайно, ми перебуваємо в солідарності один до одного. Але не можна змішувати територію Альянсу та Україну", - наголосила Бербок.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт заявила, що Берлін поки що виключає постачання зброї Україні на тлі можливого вторгнення Росії.

Також командувач Військово-Морських сил Німеччини Кай-Ахім Шенбах заявив, що Кримський півострів втрачено, і він ніколи не повернеться до складу України. Після цих слів він подав у відставку. Своєю чергою, міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що сумнівається в необхідності виключати РФ з міжнародної системи платежів SWIFT.

