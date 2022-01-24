Авіакомпанії Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines та KLM уникають нічних стоянок у Києві через загрозу російського вторгнення

Швейцарська авіакомпанія Swiss, австрійська Austrian Airlines та нідерландська KLM відмовилися від нічної стоянки у Києві на тлі повідомлень про можливий напад Росії на Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на avianews.com.

За даними онлайнрадару flightradar24.com, ці авіакомпанії 23 січня змінили свій графік польотів до української столиці так, щоб їхні літаки та екіпажі не залишалися на ніч в Україні.

23 січня Austrian Airlines виконала за розкладом вечірній рейс OS 667 Відень-Київ. Проте замість нічної стоянки в аеропорту Бориспіль літак одразу повернувся назад до Австрії спеціальним рейсом OS 1402, хоча вранці авіалайнер мав доставити пасажирів з Києва до Відня регулярним рейсом OS 668. Натомість авіакомпанія скасувала цей переліт.

Swiss 23 січня відмовилася від вечірнього вильоту рейсу LX 2290 із Цюріха до Києва. Натомість авіакомпанія відправила літак до Києва спеціальним рейсом LX7390 вранці, 24 січня, щоб забрати пасажирів і відразу повернутися назад.

Рейси KLM з номером KL 1387 з Амстердама до Києва, за даними онлайнрадару, скасовуються з 22 січня. Вони передбачали нічну стоянку в Україні із ранковим вильотом назад.

Раніше ЗМІ звернули увагу на те, що від нічних стоянок у Києві відмовилася німецька авіакомпанія Lufthansa. Цей авіаперевізник володіє авіакомпаніями Swiss та Austrian Airlines.

Співробітники Lufthansa пояснили пасажирам зміну графіка польотів тим, що авіакомпанія не може залишати літаки та екіпажі на ніч в Україні через політичну напругу.