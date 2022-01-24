УКР
Авіакомпанії Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines та KLM уникають нічних стоянок у Києві через загрозу російського вторгнення

Швейцарська авіакомпанія Swiss, австрійська Austrian Airlines та нідерландська KLM відмовилися від нічної стоянки у Києві на тлі повідомлень про можливий напад Росії на Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на avianews.com.

За даними онлайнрадару flightradar24.com, ці авіакомпанії 23 січня змінили свій графік польотів до української столиці так, щоб їхні літаки та екіпажі не залишалися на ніч в Україні.

23 січня Austrian Airlines виконала за розкладом вечірній рейс OS 667 Відень-Київ. Проте замість нічної стоянки в аеропорту Бориспіль літак одразу повернувся назад до Австрії спеціальним рейсом OS 1402, хоча вранці авіалайнер мав доставити пасажирів з Києва до Відня регулярним рейсом OS 668. Натомість авіакомпанія скасувала цей переліт.

Swiss 23 січня відмовилася від вечірнього вильоту рейсу LX 2290 із Цюріха до Києва. Натомість авіакомпанія відправила літак до Києва спеціальним рейсом LX7390 вранці, 24 січня, щоб забрати пасажирів і відразу повернутися назад.

Рейси KLM з номером KL 1387 з Амстердама до Києва, за даними онлайнрадару, скасовуються з 22 січня. Вони передбачали нічну стоянку в Україні із ранковим вильотом назад.

Також читайте: Російська ударна авіація розпочала маневри біля кордонів з Україною. ФОТОрепортаж

Раніше ЗМІ звернули увагу на те, що від нічних стоянок у Києві відмовилася німецька авіакомпанія Lufthansa. Цей авіаперевізник володіє авіакомпаніями Swiss та Austrian Airlines.

Співробітники Lufthansa пояснили пасажирам зміну графіка польотів тим, що авіакомпанія не може залишати літаки та екіпажі на ніч в Україні через політичну напругу.

а что днем не будут бомбить и стрелять???? тупые пугливые ледики и лесби тьфу не Европа а жопа полная противно скуривались дебилы толерантность них ЛГБТ инцест в школах учим...
Стоит ли всю новостную ленту заполнять этим, будет ли польза от такого украинской экономике
24.01.2022 12:57 Відповісти
Обосраные гомы
а что днем не будут бомбить и стрелять???? тупые пугливые ледики и лесби тьфу не Европа а жопа полная противно скуривались дебилы толерантность них ЛГБТ инцест в школах учим...
Кстати, а хоть по нескольку зениток (даже времен Второй мировой) вокруг аэродромов поставили?

Или по отделению бойцов со "Стингерами"?

Или ждут посадок расейских десантов??
А расейские десанты сразу из космоса десантируются на аэродромы?
тридварасы...что с них взять?
Криси тікають на всякий пожарний? Головне, щоб літаки США постійно знаходилися на всіх аеродромах України.
США одними из первых начали выводить своих дипломатов.
дипломаты и самолёты - разные вещи..
Сцикуни.
Стоит ли всю новостную ленту заполнять этим, будет ли польза от такого украинской экономике
Такого рода новости хорошо стимулируют продажи соли, спичек, мыла и подобного.
Обосраные гомы
ок. Вопрос: если бы у вас была возможность вернуться домой на платную стоянку, оставили бы вы свою новую и дорогую машину ночевать в темном дворе, про который все отзывы неблагополучные, и в котором, по слухам вот-вот начнут откручивать колеса и бить стекла? Из солидарности с кем или с чем вы бы оставили ее там?
Германия не считает россию врагом Европы. Так в чем же дело?
дело в авиакомпаниях. Каждая из которых вправе заботится о своем имуществе, если есть риск. Кто кого считает врагом - в данном случае к делу не относится. Германия может в десна целоваться с русскими, но это не означает, что русские не начнут войну и будут выборочно уничтожать технику и имущество. Я не думаю, что украинские авиакомпании поступили бы иначе, находясь на территории страны с сомнительным настоящим.
Да уж. Немчура портки обдристала жёстко. Не исключено,что кацапня по своим каналам приказала сваливать.
Отлично, хоть депутаты не смогут в Европу дрыснуть))
Евросоюз на фоне «напряженной ситуации» выделит Украине 1.2 миллиарда евро.

Об этом сообщила глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен.
https://t.me/charter97_org/60234
Нормально так евродепутаты отмывают деньги через Украину за откаты. Через траншы МВФ либо через космически зарплаты, когда иностранца назначают на должность какого-то смотрящего комитета, как Лещенко в ЖД
Хоть бы не обосрались от страха бедняги
Це вони паливо економлять - скаже Подоляк.
Подозреваю, что авиакомпании отказываются от ночных стоянок в Борисполе из-за драконовских цен на такую парковку. Зато версия "атопутинападет" идёт совершенно бесплатно и пользуется повышенным спросом.
Даже без нападения Путина должны опасаться оставлять самолеты на ночь в Украине. А то по утру можно проснуться, а самолета нет. Пропал. Как, к примеру, исчезло почти 2700 вагонов зерна из госрезерва, мыши съели, ахаха, лол
