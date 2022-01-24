УКР
Парламент готовий до реалізації будь-яких необхідних рішень, - Стефанчук про загрозу вторгнення РФ в Україну

Верховна Рада пропрацювала можливі сценарії розвитку подій у зв’язку із загрозою вторгнення Росії в Україну.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, на брифінгу в понеділок сказав спікер Руслан Стефанчук.

"По кожному напрямку маємо логістичну стратегію… Ми готові до будь-якого розвитку подій", - зазначив він.

За словами спікера, більше ясності буде після зустрічі з міністром оборони. Стефанчук зазначив, що парламент готовий до реалізації будь-яких необхідних рішень і запевнив, що керівництво Верховної Ради  на постійному зв’язку із президентом та виконавчою владою.

+8
зеля теж готовий до реалізації наказів путіна
24.01.2022 12:58
+7
пох на них..
вот важнее:
З Днем народження, пане Генерале Михайло Забродський.
Ви - гордість України і Збройних Сил.
Саме під вашим керівництвом у серпні 2014 року відбувся унікальний у новітній воєнній історії рейд у тилу ворога.
З початку російської агресії на Сході разом із особовим складом ви пройшли найгарячіші точки: Слов'янськ, Краматорськ, Лисичанськ, Степанівку, Мар'їнку, Маріуполь, гору Карачун та Савур-Могилу...
Навіть змінивши однострій на цивільний одяг ви не припинили боронити Україну від нечисті. Будьте завжди першими!
24.01.2022 13:04
+5
Стефанчук, це дуже могутній парламентар.
24.01.2022 12:59
зеля теж готовий до реалізації наказів путіна
24.01.2022 12:58
пох на них..
вот важнее:
З Днем народження, пане Генерале Михайло Забродський.
Ви - гордість України і Збройних Сил.
Саме під вашим керівництвом у серпні 2014 року відбувся унікальний у новітній воєнній історії рейд у тилу ворога.
З початку російської агресії на Сході разом із особовим складом ви пройшли найгарячіші точки: Слов'янськ, Краматорськ, Лисичанськ, Степанівку, Мар'їнку, Маріуполь, гору Карачун та Савур-Могилу...
Навіть змінивши однострій на цивільний одяг ви не припинили боронити Україну від нечисті. Будьте завжди першими!
24.01.2022 13:04
в Твитторах пишут, что Людка Януковощ.. фсё!..
откинула копыта в Донецке..
24.01.2022 12:59
Апельсинок наколотых объелась?
24.01.2022 12:59
вона -старалась...
раді баті
24.01.2022 13:02
Теперь выражение "жди меня" для Хама меняет смысл.
24.01.2022 13:16
А она разве не в ростове с муденьком была?
24.01.2022 13:32
Ахах, ошибся на букву, но так еще лучше
24.01.2022 13:33
нее.. она всё это время жила одна(с прислугой) в своем частном доме в Донецке..
московские прогарантировали её безопасность, а дом по периметру охраняли впопучленцы..
24.01.2022 13:38
Стефанчук, це дуже могутній парламентар.
24.01.2022 12:59
а товстий з зелєю на постійному зв'язку
24.01.2022 12:59
набір високоінтелектуальниx тищенків
24.01.2022 13:00
Не забудь тещу евакуювати
24.01.2022 13:02
Невже "утомлЬонниє отдИхом слуги" повернулись з найдовшої в історії України відпустки?
24.01.2022 13:02
Що ти там пропрацював у відпустці пузом догори ще з минулого року пику наїв,як боров.
24.01.2022 13:02
Сосать москалям ви ***** готові...проснулиь курви...Де патронні заводи, де замовлення Оборонпрому, ПВО, де Демченка Р. на подвал сих агентів кремля ??????...........готові вони суки.... !!!
24.01.2022 13:06
"По каждому направлению есть логистическая стратегия… Мы готовы к любому развитию событий"

Сказал, что билеты куплены, чемоданы собраны.
24.01.2022 13:11
Кнопку давити по команді за гроші завжди готові.
24.01.2022 13:12
Особенно готов этот жирный борорв.
24.01.2022 13:13
24.01.2022 13:13
...жирный, у тебя хоть палец в скобу спускового крючка пролезет? Реализатор фуев...
24.01.2022 13:16
Смотря какой по счёту...
24.01.2022 13:17
Стефанчук, зе-ермак, тищенко, гетьманцев, арахмундия уже броники одели и камуфляж, берцы шнуруют?!
24.01.2022 13:16
А по факту будут опять пилить на асфальтировании.
24.01.2022 13:17
Яка надія під час військової загрози на плеяду клоунів КВК?
24.01.2022 13:24
Налоги уменьшат? А то как то муторно, цены вверх, налоги вверх, инфляция вверх! Или даже с угрозой войны будете по полной в 3 шкуры драть налоги?
24.01.2022 13:26
А какие налоги подняли? Я что-то пропустил?
24.01.2022 13:32
Введение кассовых автоматически повышает стоимость товаров! Можно сказать, что это косвенный налог! Размер налога на недвижимость (плата за сараи), акциз на табачку и алкоголь.
Будущая налоговая реформа тоже предполагает почистить наши карманы, фактически это налог на налог. Земельный налог (плати за гектар, даже если не используешь). Я могу ещё найти, но нет времени.
24.01.2022 14:23
Всемирная афёра "ковид" рушится прямо сейчас: Британия, Ирландия, другие страны отменяют все эти кукарекоды, прекращают "вакцинации" и т.д.
Для авторов афёры это катастрофа, эквивалентная потере мировой власти. Потеря власти обычно заканчивается ликвидацией авторов. Поэтому для них единственным выходом, который "всё спишет", является война. В войне заинтересованных сторон очень много. Война крайне невыгодна Украине. И имеется единственная сила которая может её не допустить: это ВСУ. Война не состоится если соучастники ковидно-кукарекодного проекта в РФ убедятся что война не решит ни их проблем, ни проблем их Хозяев (авторов проекта).
Солдаты и офицеры ВСУ оказались на самом главном участке фронта войны за будущее человечества.
24.01.2022 13:30
Ну в ВР для принятия решений ещё голосов должно хватить. А то на ОПЗЖО надежды нет.
24.01.2022 13:34














UKROP Забугорный


@UKRop_za_bugrom

·
https://twitter.com/UKRop_za_bugrom/status/1485500597809946628 5 ч



РНБО України є аналогом ток-шоу Савіка Шустера... От збереться скоро і почне пальцем грозити Мураєву поки СБУ з Прокуратурою ФОПів кошмарять..
24.01.2022 13:52
аналы под табу, айхфоны заряжены!!!)))
24.01.2022 14:21
Як там "НАШ", досі регоче з вас?
24.01.2022 14:44
Такая свинья как ты мог только проработать мамон в столовой
24.01.2022 14:55
 
 