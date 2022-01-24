Парламент готовий до реалізації будь-яких необхідних рішень, - Стефанчук про загрозу вторгнення РФ в Україну

Верховна Рада пропрацювала можливі сценарії розвитку подій у зв’язку із загрозою вторгнення Росії в Україну.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, на брифінгу в понеділок сказав спікер Руслан Стефанчук.

"По кожному напрямку маємо логістичну стратегію… Ми готові до будь-якого розвитку подій", - зазначив він.

За словами спікера, більше ясності буде після зустрічі з міністром оборони. Стефанчук зазначив, що парламент готовий до реалізації будь-яких необхідних рішень і запевнив, що керівництво Верховної Ради на постійному зв’язку із президентом та виконавчою владою.