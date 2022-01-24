Зеленський - службовцям СЗР: Час переходити до наступальних дій щодо відстоювання національних інтересів

Українська розвідка завжди відігравала важливу роль у протидії зовнішнім загрозам. Настав час не лише ефективно стримувати, а й почати наступальні дії щодо відстоювання національних інтересів України.

На цьому наголосив президент Володимир Зеленський під час зустрічі зі службовцями СЗР з нагоди Дня зовнішньої розвідки України, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Сьогодні наша держава протистоїть вкрай небезпечним загрозам, зокрема загрозам суверенітету, територіальній цілісності та єдності. У цей вирішальний період надзвичайно важливу роль відіграє саме ефективна розвідка", – констатував глава держави.

Зеленський також наголосив: інформація щодо планів та дій ворога в усіх сферах є надійною запорукою для ухвалення своєчасних та правильних рішень у складних ситуаціях.

Президент відзначив роль СЗР у підготовці матеріалів з ключових аспектів безпеки, у супроводі переговорів у Нормандському форматі, Тристоронній контактній групі, газовій проблематиці, питаннях "Північного потоку – 2", забезпеченні консолідованої підтримки України з боку міжнародної спільноти.

"Ми навчилися досить ефективно стримувати та протидіяти зовнішнім агресіям. Впевнений, настав час переходити до наступальних дій щодо відстоювання наших національних інтересів. Ви маєте досвід і можливості для втілення такої стратегії. Інтелект, здатність генерувати нешаблонні рішення для гострих проблем, відвага й самовідданість кожного розвідника мають і надалі залишатися дієвими інструментами для роботи на благо нашої держави", – зауважив президент.

Глава держави відзначив важливість отримання правдивої інформації, щоб нею ніхто не маніпулював, і щоб Україну ніхто не використовував у своїх інтересах.

"Наші громадяни об’єднані у тому, щоб повернути наші території й побажати миру нашій незалежній державі. Тому від вас дуже багато чого залежить: від правдивості інформації до її своєчасності", – додав Зеленський.

Голова Служби зовнішньої розвідки України Олександр Литвиненко подякував президенту за увагу до СЗР та її підтримку. Запевнив, що розвідники й надалі робитимуть усе можливе, щоб забезпечити вище керівництво країни якісною та оперативною інформацією.

Також повідомляється, що президент висловив шану всьому особовому складу Служби зовнішньої розвідки України за професіоналізм та патріотизм і побажав кожному службовцю та їхнім рідним миру, злагоди, міцного здоров’я, наснаги й нових здобутків.

За віддану службу та професіоналізм Зеленський вручив розвідникам високі державні нагороди та сертифікати на житло.