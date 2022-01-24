Зеленський - службовцям СЗР: Час переходити до наступальних дій щодо відстоювання національних інтересів
Українська розвідка завжди відігравала важливу роль у протидії зовнішнім загрозам. Настав час не лише ефективно стримувати, а й почати наступальні дії щодо відстоювання національних інтересів України.
На цьому наголосив президент Володимир Зеленський під час зустрічі зі службовцями СЗР з нагоди Дня зовнішньої розвідки України, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
"Сьогодні наша держава протистоїть вкрай небезпечним загрозам, зокрема загрозам суверенітету, територіальній цілісності та єдності. У цей вирішальний період надзвичайно важливу роль відіграє саме ефективна розвідка", – констатував глава держави.
Зеленський також наголосив: інформація щодо планів та дій ворога в усіх сферах є надійною запорукою для ухвалення своєчасних та правильних рішень у складних ситуаціях.
Президент відзначив роль СЗР у підготовці матеріалів з ключових аспектів безпеки, у супроводі переговорів у Нормандському форматі, Тристоронній контактній групі, газовій проблематиці, питаннях "Північного потоку – 2", забезпеченні консолідованої підтримки України з боку міжнародної спільноти.
"Ми навчилися досить ефективно стримувати та протидіяти зовнішнім агресіям. Впевнений, настав час переходити до наступальних дій щодо відстоювання наших національних інтересів. Ви маєте досвід і можливості для втілення такої стратегії. Інтелект, здатність генерувати нешаблонні рішення для гострих проблем, відвага й самовідданість кожного розвідника мають і надалі залишатися дієвими інструментами для роботи на благо нашої держави", – зауважив президент.
Глава держави відзначив важливість отримання правдивої інформації, щоб нею ніхто не маніпулював, і щоб Україну ніхто не використовував у своїх інтересах.
"Наші громадяни об’єднані у тому, щоб повернути наші території й побажати миру нашій незалежній державі. Тому від вас дуже багато чого залежить: від правдивості інформації до її своєчасності", – додав Зеленський.
Голова Служби зовнішньої розвідки України Олександр Литвиненко подякував президенту за увагу до СЗР та її підтримку. Запевнив, що розвідники й надалі робитимуть усе можливе, щоб забезпечити вище керівництво країни якісною та оперативною інформацією.
Також повідомляється, що президент висловив шану всьому особовому складу Служби зовнішньої розвідки України за професіоналізм та патріотизм і побажав кожному службовцю та їхнім рідним миру, злагоди, міцного здоров’я, наснаги й нових здобутків.
За віддану службу та професіоналізм Зеленський вручив розвідникам високі державні нагороди та сертифікати на житло.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ах да... Дурки закрыли. Он что-то знал. И перестраховался(((...
- это как с «Вагнергейт»?
https://www.bbc.com/russian/features-59313239