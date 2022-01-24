УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5251 відвідувач онлайн
Новини Війна
17 660 107

Зеленський - службовцям СЗР: Час переходити до наступальних дій щодо відстоювання національних інтересів

Зеленський - службовцям СЗР: Час переходити до наступальних дій щодо відстоювання національних інтересів

Українська розвідка завжди відігравала важливу роль у протидії зовнішнім загрозам. Настав час не лише ефективно стримувати, а й почати наступальні дії щодо відстоювання національних інтересів України.

На цьому наголосив президент Володимир Зеленський під час зустрічі зі службовцями СЗР з нагоди Дня зовнішньої розвідки України, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента. 

"Сьогодні наша держава протистоїть вкрай небезпечним загрозам, зокрема загрозам суверенітету, територіальній цілісності та єдності. У цей вирішальний період надзвичайно важливу роль відіграє саме ефективна розвідка", – констатував глава держави.

Зеленський також наголосив: інформація щодо планів та дій ворога в усіх сферах є надійною запорукою для ухвалення своєчасних та правильних рішень у складних ситуаціях.

Президент відзначив роль СЗР у підготовці матеріалів з ключових аспектів безпеки, у супроводі переговорів у Нормандському форматі, Тристоронній контактній групі, газовій проблематиці, питаннях "Північного потоку – 2", забезпеченні консолідованої підтримки України з боку міжнародної спільноти.

"Ми навчилися досить ефективно стримувати та протидіяти зовнішнім агресіям. Впевнений, настав час переходити до наступальних дій щодо відстоювання наших національних інтересів. Ви маєте досвід і можливості для втілення такої стратегії. Інтелект, здатність генерувати нешаблонні рішення для гострих проблем, відвага й самовідданість кожного розвідника мають і надалі залишатися дієвими інструментами для роботи на благо нашої держави", – зауважив президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Система підготовки у навчальних закладах наших силових структур дійсно потребує змін, але є два побоювання, - Бутусов про ліквідацію Академії СЗР

Глава держави відзначив важливість отримання правдивої інформації, щоб нею ніхто не маніпулював, і щоб Україну ніхто не використовував у своїх інтересах.

"Наші громадяни об’єднані у тому, щоб повернути наші території й побажати миру нашій незалежній державі. Тому від вас дуже багато чого залежить: від правдивості інформації до її своєчасності", – додав Зеленський.

Голова Служби зовнішньої розвідки України Олександр Литвиненко подякував президенту за увагу до СЗР та її підтримку. Запевнив, що розвідники й надалі робитимуть усе можливе, щоб забезпечити вище керівництво країни якісною та оперативною інформацією.

Також повідомляється, що президент висловив шану всьому особовому складу Служби зовнішньої розвідки України за професіоналізм та патріотизм і побажав кожному службовцю та їхнім рідним миру, злагоди, міцного здоров’я, наснаги й нових здобутків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія перекидає в ОРДЛО танки, САУ, боєприпаси та найманців, - розвідка

За віддану службу та професіоналізм Зеленський вручив розвідникам високі державні нагороди та сертифікати на житло.

Автор: 

Зеленський Володимир (25267) розвідка (3918) СЗР Служба зовнішньої розвідки (155)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+46
Гарна табличка на дверях палати.
показати весь коментар
24.01.2022 13:08 Відповісти
+44
яке ж воно цинічне чмо
показати весь коментар
24.01.2022 13:06 Відповісти
+33
для коломойского, который за 1 год стал богаче в 3 раза))

показати весь коментар
24.01.2022 13:16 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Ему надо петь и играть на гуслях
показати весь коментар
24.01.2022 14:42 Відповісти
Пока ***** будет в Китае, начнем наступление?
показати весь коментар
24.01.2022 15:06 Відповісти
почему в германии запрещены фашистские партии, фашистские СМИ и фашистская идеология, а у нас не запрещены кацапские?
показати весь коментар
24.01.2022 15:07 Відповісти
Яке кончене
показати весь коментар
24.01.2022 15:10 Відповісти
Клоун!!! После того как сам развалил службу, слил квалифицырованные кадры, молоть такое... Вызовите ему 101... Пусть в дурку заберут.
Ах да... Дурки закрыли. Он что-то знал. И перестраховался(((...
показати весь коментар
24.01.2022 15:26 Відповісти
"переходити до наступальних дій" по Зеленскому
- это как с «Вагнергейт»?
https://www.bbc.com/russian/features-59313239
показати весь коментар
24.01.2022 15:46 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 