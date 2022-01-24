Литва заборонила в'їзд Корольовій та Хабібу, які виступали в окупованому Криму
Ще два російських артисти поповнили у Литві список небажаних осіб, оскільки виступали в окупованому Криму.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LRT.
Департамент міграції Литви вніс Хабіба Шаріпова та Наталю Корольову до списку осіб, яким заборонено в'їзд до Литви.
Вони не зможуть відвідувати Литву до 21 січня 2027 року.
За даними LRT, через цих двох виконавців минулого тижня до міністерства закордонних справ країни звернулися голова парламентського комітету з національної безпеки та оборони Лаурінас Касчюнас та його колега.
За словами Касчюнаса, перш ніж запрошувати якогось виконавця, організатори концертів мають оцінити геополітичну ситуацію.
