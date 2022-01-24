УКР
Литва заборонила в'їзд Корольовій та Хабібу, які виступали в окупованому Криму

Литва заборонила в'їзд Корольовій та Хабібу, які виступали в окупованому Криму

Ще два російських артисти поповнили у Литві список небажаних осіб, оскільки виступали в окупованому Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LRT.

Департамент міграції Литви вніс Хабіба Шаріпова та Наталю Корольову до списку осіб, яким заборонено в'їзд до Литви.

Вони не зможуть відвідувати Литву до 21 січня 2027 року.

За даними LRT, через цих двох виконавців минулого тижня до міністерства закордонних справ країни звернулися голова парламентського комітету з національної безпеки та оборони Лаурінас Касчюнас та його колега.

За словами Касчюнаса, перш ніж запрошувати якогось виконавця, організатори концертів мають оцінити геополітичну ситуацію.

Також читайте: Російський співак Шуфутинський, який виступав в окупованому Криму, навесні хоче дати концерт у Києві

Топ коментарі
+10
нэх*й шастать!
24.01.2022 13:26 Відповісти
+10
Притомним литовцям на противагу деяким українським поцреотам-респект...
24.01.2022 13:28 Відповісти
+5
Підстилка януковича загрожує українцям!
24.01.2022 13:33 Відповісти
чисто кацапи: поривай і шаріпов, - братья- славянє
24.01.2022 13:24 Відповісти
А Украина разраешила!!!....
24.01.2022 14:05 Відповісти
нэх*й шастать!
24.01.2022 13:26 Відповісти
Господи, это чучело его поет своим ртом... Я о Королевой
24.01.2022 13:27 Відповісти
Якщо після "Сватів" послухати Корольову, то можна побачити як Петро кидає мішки із грошима через паркан заводу Рошен.
24.01.2022 13:30 Відповісти
Притомним литовцям на противагу деяким українським поцреотам-респект...
24.01.2022 13:28 Відповісти
лаптєстанські шльондри повинні сидіти у резервації!
24.01.2022 13:29 Відповісти
А так воно і виходить.
Самі себе заганяють за залізну завісу чи то ба за грати, та будуть сидіти там, як тварини в зоопарку і дивитись здалеку на цивілізований світ.
24.01.2022 13:41 Відповісти
А у нас забороняють на три роки,складається таке враження що Крим то частина Литви А не України.
24.01.2022 13:30 Відповісти
Підстилка януковича загрожує українцям!
24.01.2022 13:33 Відповісти
я так понимаю что для порывай и шенген в целом накрывается тазом автоматом теперь только в родные **..еня - Сахалин, Урал, поволжье...
24.01.2022 13:33 Відповісти
Заметил тенденцию, параша достает из нафталина всех о ком забыли еще лет 10 назад,обдувает пыль, и смешивает с парашенскими ттиктокерами молодняком, а потом запускает в гастроли в самые забытые уголки.Лаптестановцы ссут кипятком .Дам дураков еще лет на 100 припасено.
24.01.2022 13:38 Відповісти
А я думал хабиб - это махатель руками ногами
24.01.2022 14:04 Відповісти
24.01.2022 14:57 Відповісти
А Моніка всіх запрошує. Падло прокацапське.
24.01.2022 14:09 Відповісти
А вот в Украине скоро будут выступать Баста и Шуфутинский, которые посещали Крым. Но президенту Литвы, правда, не нужно "Сватов" в Россию продавать, поэтому он более смелый в защите интересов Украины, чем сам президент Украины.
24.01.2022 14:14 Відповісти
Школа що ,в наших слухачів басти-*уясти вата в голові!
24.01.2022 14:25 Відповісти
Во, блин... Лишили возможности таких "талантливых" певунов копеечку заработать...
Не по христиански это. ))
24.01.2022 14:55 Відповісти
эти двое - страшная угроза гос безопасности.
25.01.2022 00:20 Відповісти
 
 