У разі необхідності ВР збереться на позачергове засідання через загрозу російського вторгнення. Воно може бути як відкритим, так і закритим, - Стефанчук

Верховна Рада у разі необхідності збереться на позачергове засідання щодо ситуації у зв'язку з ймовірністю вторгнення РФ до України.

Про це сьогодні на брифінгу сказав голова ВР Руслан Стефанчук, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

"Будь-яке позачергове засідання чітко прописано у регламенті ВР. Для цього потрібна або ініціатива 150 депутатів, або ініціатива президента, або інші підстави, прописані у регламенті ВР. Ви знаєте, що Рада дуже активно цим користується, збирає 150 підписів, чи президент вносить свою ініціативу. Парламент завжди виконує свою місію щодо позачергових засідань. Безперечно, якщо такі підстави будуть, парламент теж збереться", - зауважив він.

За словами Стефанчука, питання в тому, як проводити позачергове засідання - відкритим чи закритим.

"Якщо буде прийнято рішення про закрите засідання, безперечно, воно буде проходити в закритому режимі", - додав голова ВР.

Відповідаючи на запитання, чи не чув він такої ініціативи від президента, Стефанчук заявив: "я можу чути багато що, але я довіряю тільки тим документам, які "заходять" до ВР. Станом на сьогодні документів, які би свідчили про необхідність зібрання відповідного позачергового засідання, у мене на руках немає".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Парламент готовий до реалізації будь-яких необхідних рішень, - Стефанчук про загрозу вторгнення РФ в Україну