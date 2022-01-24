УКР
У разі необхідності ВР збереться на позачергове засідання через загрозу російського вторгнення. Воно може бути як відкритим, так і закритим, - Стефанчук

Верховна Рада у разі необхідності збереться на позачергове засідання щодо ситуації у зв'язку з ймовірністю вторгнення РФ до України.

Про це сьогодні на брифінгу сказав голова ВР Руслан Стефанчук, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

"Будь-яке позачергове засідання чітко прописано у регламенті ВР. Для цього потрібна або ініціатива 150 депутатів, або ініціатива президента, або інші підстави, прописані у регламенті ВР. Ви знаєте, що Рада дуже активно цим користується, збирає 150 підписів, чи президент вносить свою ініціативу. Парламент завжди виконує свою місію щодо позачергових засідань. Безперечно, якщо такі підстави будуть, парламент теж збереться", - зауважив він.

За словами Стефанчука, питання в тому, як проводити позачергове засідання - відкритим чи закритим.

"Якщо буде прийнято рішення про закрите засідання, безперечно, воно буде проходити в закритому режимі", - додав голова ВР.

Відповідаючи на запитання, чи не чув він такої ініціативи від президента, Стефанчук заявив: "я можу чути багато що, але я довіряю тільки тим документам, які "заходять" до ВР. Станом на сьогодні документів, які би свідчили про необхідність зібрання відповідного позачергового засідання, у мене на руках немає".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Парламент готовий до реалізації будь-яких необхідних рішень, - Стефанчук про загрозу вторгнення РФ в Україну

Автор: 

ВР (15197) вторгнення (380) позачергове засідання (223) Стефанчук Руслан (781)
Топ коментарі
+6
т.е. "сейчас такой необходимости нет, то все "фейки Запада" - продолжаем новогодлний отдых и готовимся к шашлыкам"(с)стефанчук
24.01.2022 13:33 Відповісти
+4
А что, сейчас такой необходимости нет???!!!
24.01.2022 13:33 Відповісти
+3
Звіздєц мокшам! Збереться Верховна Зрада. На Канарах?
24.01.2022 13:33 Відповісти
т.е. "сейчас такой необходимости нет, то все "фейки Запада" - продолжаем новогодлний отдых и готовимся к шашлыкам"(с)стефанчук
24.01.2022 13:33 Відповісти
кстати, позавчера Парламент Британии писал открытым текстом:
"Парламент Великобритании соберется на срочное заседание, необходимо чтобы и ВР в срочном порядке ратифицировала соглашение с В.Британией о поставках оружим и военной помощи на 1.7 млрд.фунтов"

но - слугам урода, зеленскому и стефанчуку это все пофиг, им некогда, да и не стоит внимания - это же НЕ день народження Ірини Білик
24.01.2022 13:38 Відповісти
Відповідаючи на запитання, чи не чув він такої ініціативи від президента, Стефанчук заявив:
"я можу чути багато що, але я довіряю тільки тим документам, які "заходять" до ВР.
Станом на сьогодні документів, які би свідчили про необхідність зібрання відповідного позачергового засідання, у мене на руках немає".
24.01.2022 13:40 Відповісти
А что, сейчас такой необходимости нет???!!!
24.01.2022 13:33 Відповісти
Звіздєц мокшам! Збереться Верховна Зрада. На Канарах?
24.01.2022 13:33 Відповісти
З опзж закритим? "Закрийте" опзж у чулані і проводьте тоді закрите засідання.
24.01.2022 13:34 Відповісти
очень "умно".. именно в этот момент лилиПутин жахнет по зданию Рады "Искандером"..
и выживут только тараканы, Коля КотлетаМитбол, и депутат Шуфрич..
этого ****** даже СПИД не берет..
24.01.2022 13:36 Відповісти
Прямо бачу як дупатати у трусах, купальниках та ластах, з коктелямиу у тремтячих з бадуна руках злітаються з багамських,гавайських...округів...
24.01.2022 13:37 Відповісти
Да лучше не надо. Бо ничего путного вы всеравно не примете. Кто будет решать? Марьяна Безмозглая илт жокей Арахамия? Не смешите, отдыхайте по заграницам дальше, так хоть вреда меньше будет для страны.
24.01.2022 13:39 Відповісти
У ВР нема причин на позачергові засідання,у ОП все хорошо прекрасная маркіза, а інші кажуть що кожний день перебування при владі Зе і його оплічників кварталівців дуже дорого обійдеться українцям,але це вони зрозуміють з часом.
24.01.2022 13:43 Відповісти
Ну чого ви так,не можна недооцінювать можливості дебілів,зібраних у велику групу!
24.01.2022 14:08 Відповісти
а необхідності то й нема...
24.01.2022 15:22 Відповісти
 
 