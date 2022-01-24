УКР
Єврокомісія виділяє Україні новий пакет фіндопомоги розміром 1,2 млрд євро через загрозу ескалації з боку РФ, - фон дер Ляєн

Євросоюз надасть чергову фінансову допомогу Україні розміром 1,2 млрд євро

Про таке рішення сьогодні оголосила голова Європейської Комісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні я оголошую про новий пакет фінансової допомоги країні, що складається і з екстрених кредитів, і з грантів. По-перше, комісія пропонує новий пакет надзвичайної макрофінансової допомоги розміром EUR1,2 млрд. Цей пакет допоможе Україні зараз задовольнити свої потреби у фінансуванні через конфлікт", - сказала глава ЄК у спеціальній заяві у Брюсселі, яку транслювала телеслужба ЄС.

"Ми розраховуємо на те, що Рада ЄС і Європейський парламент приймуть цей надзвичайний пакет макрофінансової допомоги якнайскоріше. Потім ми розпочнемо швидку виплату першого траншу розміром EUR600 млн", - продовжила фон дер Ляєн.

Если пустят на велике крадівництво, а не на укрепление обороны, то зеленое правительство буду считать продавшейся параши и им одна дорога, в тюрьму и место их там у параши.
24.01.2022 13:39 Відповісти
Вот сейчас как раз и не надо выделять деньги этому ворью. Эти огромные средства пойдут не на оборону и безопасность, а на поводы для новых видосиков на фоне шашлыков.
24.01.2022 13:46 Відповісти
когда мы наваляем кацапам - мы станем лидерами нового свободного мира
24.01.2022 13:37 Відповісти
когда мы наваляем кацапам - мы станем лидерами нового свободного мира
24.01.2022 13:37 Відповісти
Дай Бог щоб це скоріше закінчилося, а потім де які країни пожалкують про саботаж який вони роблять Україні!!!!!!!
24.01.2022 13:43 Відповісти
Про гранди бажано було б докладніше прописати. Адже це допомога, а не кредити.
24.01.2022 13:56 Відповісти
Сподіваюсь, що розпишуть!!!!!!!
24.01.2022 14:01 Відповісти
'Як мед так ложкою' (c)
24.01.2022 14:13 Відповісти
Токо бидосику про денежки неговорите
24.01.2022 13:49 Відповісти
Что ты несешь?!
24.01.2022 13:52 Відповісти
Если пустят на велике крадівництво, а не на укрепление обороны, то зеленое правительство буду считать продавшейся параши и им одна дорога, в тюрьму и место их там у параши.
24.01.2022 13:39 Відповісти
так воно так і буде.
24.01.2022 13:40 Відповісти
Вони давно цим займаються - всі гранти, кредити і податки - в асфальт закатують. Навіть ковідний фонд туди ж спустили, потім сказали що такого фонду зовсім не було.
24.01.2022 14:03 Відповісти
зелень растащит по карманам
24.01.2022 13:39 Відповісти
В понедельник, 24 января, на российском рынке наблюдается резкое падение фондовых индексов и рубля. Под угрозой антикремлевских санкций индекс РТС падает почти на 10%.

Об этом сообщает https://www.rbc.ua/rus/news РБК-Украина со ссылкой на данные https://ru.investing.com/indices/mcx Московской биржи .

В частности, валютный индекс РТС упал на 9,0% до 1 275 пунктов. Рублевый индекс Мосбиржи снизился на 7,4% до 3 190 пунктов.

Курс доллара вырос на 1,7%, до 78,8 рублей.

На прошлой неделе нагнетание Кремлем геополитической напряженности отбросило российские фондовые индексы к многомесячным минимумам. За 18 января они потеряли 6,5-7,3%, за четыре дня распродажи - 13-15%. Активно избавлялись от российских акций как местные, так и иностранные инвесторы.
24.01.2022 13:40 Відповісти
На фубль НАТО напало.
24.01.2022 13:42 Відповісти
Ціни на нафту і газ все мокшам перекриють. А от заборона продажу напівпроводників -це гамбель паРаші.
24.01.2022 13:59 Відповісти
Так ці довбні навіть з газом себе переграли - постачають в ЄС тільки за старими контрактами, а там 250$, а не 1000$. много-ходов-очка.
24.01.2022 14:08 Відповісти
Мало, треба щоб то гівно рублеве було під 200 руб, за долар!!!!!!
24.01.2022 13:45 Відповісти
А ще краще, щоб як у Зімбабве.
24.01.2022 13:57 Відповісти
Российский фондовый рынок за последние 10 дней потерял 150 млрд долларов рыночной стоимости. Только за сегодня фондовый рынок обвалился на 7%.
24.01.2022 14:07 Відповісти
Чому ця німкеня розуміє проблему, тобто агресію мокшанців проти України, а уряд німчури НІ????????? І ці гроші треба пустити на озброєння, на "ЛУЧ", на "ПІВДЕНМАШ", на "ФЕД" і т.п., зЄЛЄПУКІН ти ЗРОЗУМІЛО?????? Не КРАСТИ!!!!!!
24.01.2022 13:41 Відповісти
" Не КРАСТИ!!!!!! "

А как это?
24.01.2022 13:45 Відповісти
На приклад, чарівне будівництво!!!! Ця сволота краде де тільки є можливість!!!!!
24.01.2022 13:47 Відповісти
Чому деякі українці розуміють проблему, а уряд України- ні?
24.01.2022 13:49 Відповісти
Тому що уряд України разом з зеленим непорозумінням бачить в очах путлєра МИР!!!!!!!!! Часами здається що уряд живе не в Україні!!!!!!
24.01.2022 13:53 Відповісти
як це "не красти"?
А як же ж воно харчуватися буде?
24.01.2022 13:57 Відповісти
На зоні воно незабаром буде харчуватися, маю таку надію!!!!!!!
24.01.2022 14:00 Відповісти
буде що зелені попиляти
24.01.2022 13:41 Відповісти
Из Европы не успевают деньги посылать для поддержки Украины ... в то время, как ГринПоц и его ГОП компания, с волосатой бабушкой Каломоем, делают все для того, что бы в Украине был социальный взрыв..
24.01.2022 13:42 Відповісти
Та ще й вивозять зерно з України пришвидшеними темпами.
24.01.2022 13:44 Відповісти
Кто-нибудь напомните Германии, что срок действия пакта Молотова-Риббентропа истек и им больше не надо его соблюдать.
24.01.2022 13:44 Відповісти
Польше можно выдохнуть?
24.01.2022 13:45 Відповісти
Нельзя.
Город Вроцлав - это по польски, а Бреслау по-немецки. Ферштейн?
24.01.2022 14:24 Відповісти
Вот сейчас как раз и не надо выделять деньги этому ворью. Эти огромные средства пойдут не на оборону и безопасность, а на поводы для новых видосиков на фоне шашлыков.
24.01.2022 13:46 Відповісти
Помощи? Безвозмездно? Зе-дЕрьмаки разворуют........
24.01.2022 13:49 Відповісти
Неплохо...Хуйло ещё месячишко у границ потусуется, то вояки "в портянках от Версаче" вышивать будут. Оружие, бабло, госпитали, всемерная поддержка. Ишак наверное в охреневании что вокруг происходит и откуда это всё взялось.
24.01.2022 13:50 Відповісти
Интересно - это кредит или грант...
24.01.2022 13:50 Відповісти
Написано вроде по-русски, помощь, гранты, или для вас дорогой товарищ китайский роднее?
24.01.2022 13:57 Відповісти
@"Сьогодні я оголошую про новий пакет фінансової допомоги країні, що складається і з екстрених кредитів, і з грантів.@
24.01.2022 14:57 Відповісти
ото доріг танкам набудуати можна
24.01.2022 13:50 Відповісти
может и мне дорогу заасфальтируют...денег то вон сколько,асфальтируй-не хочу)
24.01.2022 13:54 Відповісти
допомога - це добре.
Головне, щоб зєбіл не в "велике крадівництво" їх закатал, а спрямував на потреби ЗСУ
24.01.2022 13:56 Відповісти
Закатает в асфальт, мосты, строительство, но не в ВСУ все бабки. 200% гарантии
24.01.2022 14:00 Відповісти
Зеленский счастлив до поросячьего визга.
24.01.2022 13:59 Відповісти
помощь не Украине и не украинцам пойдет, а опять будут разворована криминалом во власти.
24.01.2022 14:01 Відповісти
Лучше бы оружием. Разворуют.
24.01.2022 14:03 Відповісти
Більше асфальту, більше бітуму з Білорусі і заводів Коломойського!
24.01.2022 14:15 Відповісти
а какой процент комиссии за кредит, и что нужно отдать в качестве благодарности за предоставленный кредит?
24.01.2022 14:19 Відповісти
Кстати Германия основной донор ЕС, и эти млрд от ЕС пахнут немецкими мозолями.
24.01.2022 14:28 Відповісти
a ja protiv, pustj pochustvujet vsio vjalichije zeljonoi shmarkli, a to ozhireli, osobenno uchilki, malo im 4000 daljarov. Vojenuju pomoshch da no vot ekonomicheskuju / tepluju vodu na chlen a ne ekonomicheskuju pomoshch
24.01.2022 15:09 Відповісти
И вместо строительства ракет,танков и ПВО наш Зебил кинет все эти деньги на строительство на хрен никому ненужных на даный момент дорог и мостов.
24.01.2022 16:38 Відповісти
Это замечательно, пойдут на оборону, ЕС проследит за целевым назначением.
25.01.2022 00:16 Відповісти
 
 