Єврокомісія виділяє Україні новий пакет фіндопомоги розміром 1,2 млрд євро через загрозу ескалації з боку РФ, - фон дер Ляєн
Євросоюз надасть чергову фінансову допомогу Україні розміром 1,2 млрд євро
Про таке рішення сьогодні оголосила голова Європейської Комісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Сьогодні я оголошую про новий пакет фінансової допомоги країні, що складається і з екстрених кредитів, і з грантів. По-перше, комісія пропонує новий пакет надзвичайної макрофінансової допомоги розміром EUR1,2 млрд. Цей пакет допоможе Україні зараз задовольнити свої потреби у фінансуванні через конфлікт", - сказала глава ЄК у спеціальній заяві у Брюсселі, яку транслювала телеслужба ЄС.
"Ми розраховуємо на те, що Рада ЄС і Європейський парламент приймуть цей надзвичайний пакет макрофінансової допомоги якнайскоріше. Потім ми розпочнемо швидку виплату першого траншу розміром EUR600 млн", - продовжила фон дер Ляєн.
