ДТЕК придбав ще 310 тис. тонн вугілля зі США для опалювального сезону

Компанія ДТЕК Ріната Ахметова придбала додатково 4 партії вугілля з США і Колумбії для стабільної роботи енергосистеми в опалювальний сезон.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК Енерго.

"Нові поставки з вугіллям із США та, походженням з Колумбії, прибудуть до України протягом лютого-березня. Таким чином, на сьогодні загальна кількість поставок компанією морем збільшена до 13 суден, а обсяг імпортного вугілля – до 858 тис. т", - повідомили в компанії.

Станом на 24 січня ДТЕК поставив в Україну уже 9 суднових партій з вугіллям з Колумбії та США. Це дозволило збільшити запаси вугілля на ТЕС компанії до 548 тис. т.

Загалом, у вересні–грудні 2021 року ДТЕК було імпортовано 880 тис. т вугілля. А загальні обсяги вже законтрактованого компанією імпортного палива перевищили 1,3 млн т.

"Попри дефіцит палива і високі ціни на енергоносії на світових ринках, нам вдалося домовитися про нові суднові партії. Це додатковий запас міцності, особливо в розпал опалювального сезону і морозів, коли різко збільшується споживання електрики і теплова генерація несе додаткове навантаження", - зазначили в компанії.