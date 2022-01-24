УКР
ДТЕК придбав ще 310 тис. тонн вугілля зі США для опалювального сезону

ДТЕК придбав ще 310 тис. тонн вугілля зі США для опалювального сезону

Компанія ДТЕК Ріната Ахметова придбала додатково 4 партії вугілля з США і Колумбії для стабільної роботи енергосистеми в опалювальний сезон.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК Енерго.

"Нові поставки з вугіллям із США та, походженням з Колумбії, прибудуть до України протягом лютого-березня. Таким чином, на сьогодні загальна кількість поставок компанією морем збільшена до 13 суден, а обсяг імпортного вугілля – до 858 тис. т", - повідомили в компанії.

Станом на 24 січня ДТЕК поставив в Україну уже 9 суднових партій з вугіллям з Колумбії та США. Це дозволило збільшити запаси вугілля на ТЕС компанії до 548 тис. т.

Загалом, у вересні–грудні 2021 року ДТЕК було імпортовано 880 тис. т вугілля. А загальні обсяги вже законтрактованого компанією імпортного палива перевищили 1,3 млн т.

"Попри дефіцит палива і високі ціни на енергоносії на світових ринках, нам вдалося домовитися про нові суднові партії. Це додатковий запас міцності, особливо в розпал опалювального сезону і морозів, коли різко збільшується споживання електрики і теплова генерація несе додаткове навантаження", - зазначили в компанії.

