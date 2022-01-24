У випадку війни штат тероборони буде збільшено до 130 тисяч осіб, - Резніков
Територіальна оборона, сформована в організаційно-управлінське ядро батальйонів та бригад, в умовах мирного часу налічуватиме 10 тисяч осіб. У випадку війни цей штат буде збільшено до 130 тисяч осіб за рахунок цивільних громадян, які пройдуть відбір і укладуть контракт про службу в резерві ТрО.
Про це в колонці для "Української правди" написав міністр оборони України Олексій Резніков
"Сили ТрО складаються з кількох компонентів. Перший – це штат мирного часу, чисельністю 10 тис. осіб. Це професійні військові, які несуть службу за контрактом у Силах ТрО. Вони формують організаційно-управлінське ядро батальйонів та бригад. В середньому за штатом мирного часу в кожному батальйоні має бути близько 50 кадрових військових, а в бригаді – 90-120 осіб. Другий компонент – це штат особливого періоду. Який сумарно складатиме понад 130 тис. осіб. Це – цивільні громадяни, які пройдуть відбір і укладуть контракт про службу в резерві ТрО. Їх буде до 600 у складі батальйону. Вони перебуватимуть під командуванням військових. Держава закріпить за ними зброю, проводитиме навчання і злагодження", - пояснив Резніков, додавши, що місія ТрО дуже проста – "не підпустити біду до своєї домівки", - зазначив Резніков.
Він також підкреслив, що організація ТрО – це справа військових, яку вони роблять спільно з цивільною владою, органами самоврядування і громадянами.
За словами міністра, кістяк Сил ТрО – це 25 бригад (по одній у кожній області та м.Києві), які об’єднують понад 150 батальйонів (один на район). Також закон дозволяє створити окремі бригади у містах з населенням понад 900 тис. осіб – тобто у Харкові, Дніпрі і Одесі. Крім цього, додаткові частини можуть з’явитися у регіонах з населенням понад 2,4 млн осіб. Це Дніпропетровщина, Донеччина, Львівщина, Харківщина і місто Київ.
"Значною мірою ТрО – це спосіб запобігти зовнішній агресії. Ворог знатиме, що в нього немає переваг раптового вторгнення. Що у разі перетину кордону під ним буквально горітиме земля. Він не зможе пройти жоден міст, його зустрінуть на кожному перехресті. А за цей час будуть розгорнуті основні сили української армії. Тому він сто разів подумає", - переконаний Резніков.
Третім компонентом тероборони, за словами міністра, є добровольчі формування територіальних громад. Вони можуть бути створені у тому випадку, якщо таку ініціативу проявить командування Сил ТрО, а Головнокомандувач ЗСУ ухвалить відповідні рішення. Добровольчі формування можуть бути створені у невеликих населених пунктах для виконання допоміжних функцій – охорони, спостереження тощо. Вони діятимуть згідно із завданнями відповідних військових керівників Сил ТрО.
Резніков підкреслив, що на сьогодні відбувається розгортання штатів мирного часу. Після набуття спроможності підрозділами за штатами мирного часу (це означає комплектування особовим складом на 70%) розпочнеться системне комплектування резерву для особливого періоду, укладання відповідних контрактів. Після формування резерву розглядатиметься питання про добровольчі формування територіальних громад.
Військові зобов"язані надати зброю, надати інструкторів - провести навчання, оприділити місце у військовому з"єднанні...... І це потрібно було робити ще вчора!!!!!!!! Нерозуміння Резніковим таких завдань ні до чого доброго не призведе.
