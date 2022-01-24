У випадку війни штат тероборони буде збільшено до 130 тисяч осіб, - Резніков

Територіальна оборона, сформована в організаційно-управлінське ядро батальйонів та бригад, в умовах мирного часу налічуватиме 10 тисяч осіб. У випадку війни цей штат буде збільшено до 130 тисяч осіб за рахунок цивільних громадян, які пройдуть відбір і укладуть контракт про службу в резерві ТрО.

Про це в колонці для "Української правди" написав міністр оборони України Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.

"Сили ТрО складаються з кількох компонентів. Перший – це штат мирного часу, чисельністю 10 тис. осіб. Це професійні військові, які несуть службу за контрактом у Силах ТрО. Вони формують організаційно-управлінське ядро батальйонів та бригад. В середньому за штатом мирного часу в кожному батальйоні має бути близько 50 кадрових військових, а в бригаді – 90-120 осіб. Другий компонент – це штат особливого періоду. Який сумарно складатиме понад 130 тис. осіб. Це – цивільні громадяни, які пройдуть відбір і укладуть контракт про службу в резерві ТрО. Їх буде до 600 у складі батальйону. Вони перебуватимуть під командуванням військових. Держава закріпить за ними зброю, проводитиме навчання і злагодження", - пояснив Резніков, додавши, що місія ТрО дуже проста – "не підпустити біду до своєї домівки", - зазначив Резніков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розгортання тероборони триває цілодобово, - Резніков

Він також підкреслив, що організація ТрО – це справа військових, яку вони роблять спільно з цивільною владою, органами самоврядування і громадянами.

За словами міністра, кістяк Сил ТрО – це 25 бригад (по одній у кожній області та м.Києві), які об’єднують понад 150 батальйонів (один на район). Також закон дозволяє створити окремі бригади у містах з населенням понад 900 тис. осіб – тобто у Харкові, Дніпрі і Одесі. Крім цього, додаткові частини можуть з’явитися у регіонах з населенням понад 2,4 млн осіб. Це Дніпропетровщина, Донеччина, Львівщина, Харківщина і місто Київ.

Також читайте: Ми не будемо залучати підрозділи територіальної оборони до наступальних операцій, - Галушкін

"Значною мірою ТрО – це спосіб запобігти зовнішній агресії. Ворог знатиме, що в нього немає переваг раптового вторгнення. Що у разі перетину кордону під ним буквально горітиме земля. Він не зможе пройти жоден міст, його зустрінуть на кожному перехресті. А за цей час будуть розгорнуті основні сили української армії. Тому він сто разів подумає", - переконаний Резніков.

Третім компонентом тероборони, за словами міністра, є добровольчі формування територіальних громад. Вони можуть бути створені у тому випадку, якщо таку ініціативу проявить командування Сил ТрО, а Головнокомандувач ЗСУ ухвалить відповідні рішення. Добровольчі формування можуть бути створені у невеликих населених пунктах для виконання допоміжних функцій – охорони, спостереження тощо. Вони діятимуть згідно із завданнями відповідних військових керівників Сил ТрО.

Також читайте: Кістяк тероборони сформований, зброї вдосталь, - командувач Галушкін

Резніков підкреслив, що на сьогодні відбувається розгортання штатів мирного часу. Після набуття спроможності підрозділами за штатами мирного часу (це означає комплектування особовим складом на 70%) розпочнеться системне комплектування резерву для особливого періоду, укладання відповідних контрактів. Після формування резерву розглядатиметься питання про добровольчі формування територіальних громад.