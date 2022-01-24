УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5251 відвідувач онлайн
Новини
7 150 45

У випадку війни штат тероборони буде збільшено до 130 тисяч осіб, - Резніков

У випадку війни штат тероборони буде збільшено до 130 тисяч осіб, - Резніков

Територіальна оборона, сформована в організаційно-управлінське ядро батальйонів та бригад, в умовах мирного часу налічуватиме 10 тисяч осіб. У випадку війни цей штат буде збільшено до 130 тисяч осіб за рахунок цивільних громадян, які пройдуть відбір і укладуть контракт про службу в резерві ТрО.

Про це в колонці для "Української правди" написав міністр оборони України Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.

"Сили ТрО складаються з кількох компонентів. Перший – це штат мирного часу, чисельністю 10 тис. осіб. Це професійні військові, які несуть службу за контрактом у Силах ТрО. Вони формують організаційно-управлінське ядро батальйонів та бригад. В середньому за штатом мирного часу в кожному батальйоні має бути близько 50 кадрових військових, а в бригаді – 90-120 осіб. Другий компонент – це штат особливого періоду. Який сумарно складатиме понад 130 тис. осіб. Це – цивільні громадяни, які пройдуть відбір і укладуть контракт про службу в резерві ТрО. Їх буде до 600 у складі батальйону. Вони перебуватимуть під командуванням військових. Держава закріпить за ними зброю, проводитиме навчання і злагодження", - пояснив Резніков, додавши, що місія ТрО дуже проста – "не підпустити біду до своєї домівки", - зазначив Резніков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розгортання тероборони триває цілодобово, - Резніков

Він також підкреслив, що організація ТрО – це справа військових, яку вони роблять спільно з цивільною владою, органами самоврядування і громадянами.

За словами міністра, кістяк Сил ТрО – це 25 бригад (по одній у кожній області та м.Києві), які об’єднують понад 150 батальйонів (один на район). Також закон дозволяє створити окремі бригади у містах з населенням понад 900 тис. осіб – тобто у Харкові, Дніпрі і Одесі. Крім цього, додаткові частини можуть з’явитися у регіонах з населенням понад 2,4 млн осіб. Це Дніпропетровщина, Донеччина, Львівщина, Харківщина і місто Київ.

Також читайте: Ми не будемо залучати підрозділи територіальної оборони до наступальних операцій, - Галушкін

"Значною мірою ТрО – це спосіб запобігти зовнішній агресії. Ворог знатиме, що в нього немає переваг раптового вторгнення. Що у разі перетину кордону під ним буквально горітиме земля. Він не зможе пройти жоден міст, його зустрінуть на кожному перехресті. А за цей час будуть розгорнуті основні сили української армії. Тому він сто разів подумає", - переконаний Резніков.

Третім компонентом тероборони, за словами міністра, є добровольчі формування територіальних громад. Вони можуть бути створені у тому випадку, якщо таку ініціативу проявить командування Сил ТрО, а Головнокомандувач ЗСУ ухвалить відповідні рішення. Добровольчі формування можуть бути створені у невеликих населених пунктах для виконання допоміжних функцій – охорони, спостереження тощо. Вони діятимуть згідно із завданнями відповідних військових керівників Сил ТрО.

Також читайте: Кістяк тероборони сформований, зброї вдосталь, - командувач Галушкін

Резніков підкреслив, що на сьогодні відбувається розгортання штатів мирного часу. Після набуття спроможності підрозділами за штатами мирного часу (це означає комплектування особовим складом на 70%) розпочнеться системне комплектування резерву для особливого періоду, укладання відповідних контрактів. Після формування резерву розглядатиметься питання про добровольчі формування територіальних громад.

Міноборони (7643) Резніков Олексій (1451) тероборона (396)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
Вони дурні, чи прикидаються? Це потрібно було зробити "на вчора". Завтра може вже бути пізно.
показати весь коментар
24.01.2022 13:42 Відповісти
+7
Тероборона повинна формуватись на місцях.
Військові зобов"язані надати зброю, надати інструкторів - провести навчання, оприділити місце у військовому з"єднанні...... І це потрібно було робити ще вчора!!!!!!!! Нерозуміння Резніковим таких завдань ні до чого доброго не призведе.
показати весь коментар
24.01.2022 13:56 Відповісти
+6
у нас такие соотечественники, что участие в теробороне воспринимают как картбланш наводить свои порядки! власть боится, чтобы эти товарищи, вместо выполнения задач обороны не занялись отжимом частных предприятий
показати весь коментар
24.01.2022 14:02 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вони дурні, чи прикидаються? Це потрібно було зробити "на вчора". Завтра може вже бути пізно.
показати весь коментар
24.01.2022 13:42 Відповісти
у нас такие соотечественники, что участие в теробороне воспринимают как картбланш наводить свои порядки! власть боится, чтобы эти товарищи, вместо выполнения задач обороны не занялись отжимом частных предприятий
показати весь коментар
24.01.2022 14:02 Відповісти
Вони бояться щоб українці зі зброєю не прийшли в розплідники кротів в ОП, ВР, судах.
показати весь коментар
24.01.2022 15:16 Відповісти
это тоже
показати весь коментар
24.01.2022 15:17 Відповісти
У випадку війни нужно резко, на законных основаниях, изолировать недееспособного, даже в относительно мирное время, прездобола и его кротов-коханцив.. тогда может дело и будет..
бо у нас тут с 2019го жлобами-мечтателями понавыбирано лайна всякого..(
показати весь коментар
24.01.2022 13:42 Відповісти
Сколько можно про это болтать? Где результат и хотя бы один полноценный батальон?Как всегда одна болтовня ,и обещания. Все для зедебильного лохтората,кацарылые имеют нормальную разведку и кучу предателей в Украине ,по этому все знают.
показати весь коментар
24.01.2022 13:44 Відповісти
Что интересно, работаю в Кременчуге, а не слышал, что организована тероборона. Может я и не прав, но если бы организовывалась, то за это шли бы разговоры.
показати весь коментар
24.01.2022 13:45 Відповісти
так их всего 100 человек будет на всю область..
показати весь коментар
24.01.2022 14:12 Відповісти
на район.
показати весь коментар
24.01.2022 14:55 Відповісти
Сейчас же ЭТИ УПЫРИ комплектуют по расписанию " мирного времени". В статье написано одна бригада на область -90-120 человек.
показати весь коментар
24.01.2022 19:20 Відповісти
https://www.telegraf.in.ua/kremenchug/10100800-ukrajina-v-nebezpeci-kremenchuzhan-zaproshujut-na-vijskovu-sluzhbu-u-rezervi-do-bataljonu-teroboroni.html

Так ты работаешь и не живешь тут?
показати весь коментар
24.01.2022 14:51 Відповісти
будут рейды по предприятиям устраивать с тем чтобы мужиков собрать, выдадут по трехлинейке, 10 патронов на чела и вперед в окоп?
показати весь коментар
24.01.2022 13:52 Відповісти
А ти можеш вже замаскуватись. Три літри горілки за ШИВОРОТ, і жодний рейд тебе вже не побачить.
показати весь коментар
24.01.2022 14:10 Відповісти
нетЪ!, дадут тебе Байрактаром-ТБ2 управлять!!!))))
показати весь коментар
24.01.2022 14:17 Відповісти
Здаеться ,це якісь,,потешні войска" для роспилу бюджету,ні постійного штату,ні місць дислокації,якісь ,,мертві душі", проте з непоганим апетитом.
показати весь коментар
24.01.2022 13:55 Відповісти
То й почни ... Спочатку з себе. Зброю, коли тягати по 30 кг навчишся, отримаєш. Якщо інфаркт не звалить.
показати весь коментар
24.01.2022 14:11 Відповісти
Тероборона повинна формуватись на місцях.
Військові зобов"язані надати зброю, надати інструкторів - провести навчання, оприділити місце у військовому з"єднанні...... І це потрібно було робити ще вчора!!!!!!!! Нерозуміння Резніковим таких завдань ні до чого доброго не призведе.
показати весь коментар
24.01.2022 13:56 Відповісти
Зброя - це не рогатка. Чи смартфон. Вона важка, незручна. Тренуйся поки без зброї, але з натхненням, щоб не надихати лікарів вже після першого інструктажу. Професійні інструктори саме так і роблять. Навантажать по вуха, виживеш, то є з ким розмовляти. Труп не інструктують. ..... ніколи.
показати весь коментар
24.01.2022 14:16 Відповісти
Друзі, не ображайтесь. Воювати, якщо прийдеться, будете всі ви. А не ті, у кого "куля в лоб". Раджу ..... Кому цікаво або дуже образливо дочитати до кінця. Лайків не треба. Матюки? .... не звертаю увагу. Так ось. Немає ТЕРоборони у селі, містечку, місті ??? То почніть з СЕБЕ. Запитавши спочатку себе, а я взагалі готовий тримати зброю у руках? Інфаркт, інсульт після десятка метрів по засніженій ріллі отак зараз без нічого чи ГОТОВНІСТЬ здолати вночі десятки км у військовому спорядженні та з вантажем не менше тридцяти кг? Хто готовий продовжувати, а не лежати у лікарні, раджу НЕГАЙНО почати тренування своєї ВИТРИВАЛОСТІ. Не у коментарях, а насправді 1-2 години фізичного навантаження: біг з рюкзаком на 5-10 кг по байраках, лісових доріжках, по городському шосе (додай ще 10 кг). Бажаю стійкості. Зустрінемось у ТЕРобороні. До речі: мені 62 роки, 2 години щоденно - це мій внесок у ТЕРоборону. Скажу чесно, замало. 2 години. Змушую себе додавати 5 хв кожного дня по кучугурах снігу. Хоча 25 см кучугурами назвати важко.
показати весь коментар
24.01.2022 14:08 Відповісти
Десятки км вночі з вантажем за 30 кг це норма для спецпідрозділів, елітних родів військ, а не для піджаків. Добре їм хоч кілька кілометрів здолати і стріляти спокійно, виважено і не забувати про тактику бою. І вік впливає на форму, я зараз з 200 кг не присяду і 40 раз за 30 секунд на кулаках не відіжмусь, як в 25 років. Хоча можу жлобу з кубатурою з вантажників на голову вище за мене такий відсіч дати, що бігло і верещало, як свиня яку каструють. І ще в поліцію побігло. Але тут поліцейські адекватні, подивились на нього на мене, його вік і мій, його рівень розвитку, одягу, володіння англійською, район проживання у місті і мій, і воно утерлося, щоб вже за нього не взялися.
показати весь коментар
24.01.2022 15:36 Відповісти
Ты свою молодуху жену на учет поставил???
показати весь коментар
24.01.2022 14:09 Відповісти
Вопрос куда на учет .. может и поставил
показати весь коментар
24.01.2022 14:19 Відповісти
Вообщем с Теробороной всё ясно, ничего не делали с 2014-го, а теперь дождались пока жаренный петух в задницу клюнет и войска бункерного готовы к нападению и забегали как сумасшедшие. Вот так жизнь по приколу нынешняя и "как бы чего не случилось" до этого, приводят к таким печальным результатам. Никто и ни к чему серьёзному не готов, всё с колёс, добровольцы, волонтёры, энтузиасты. Чудо-Прэжыдэнт, сонный Кабмин и гавно-Парламент на месяных новогодних каникулах, не трогайте их...
показати весь коментар
24.01.2022 14:12 Відповісти
А ти що зробив? Хоча б для себе? Потягнеш WLAN з сотню метрів? Немає під рукою WLANа? То візьми рюкзак на 30 кг, і дай жару ......
показати весь коментар
24.01.2022 14:18 Відповісти
Не поленюсь и поясню для жителей крайнего Заполярья : Тероборона - это НЕ то, что ты сам сделал для себя, а что Государство в мирное время сделало для безопасности своих жителей, используя свои организационные возможности, интеллект управленцев и деньги налогоплатильщиков, а сейчас , с 2014-го, военное время гибридной войны против нас. Поэтому ТРО - это не колхоз "имени Ильича" и не "Свадьба в Малиновке", а ОРГАНИЗАЦИЯ в масштабах всей немаленькой страны. И да, высокоточное оружие совсем не стоит раздавать всяким рукожопам в ТРО, а только проверенным и достойным кадрам в действующих боевых частях. Это так, для справки
показати весь коментар
24.01.2022 14:39 Відповісти
Бронежилет, каска, бк на розвантажувальному поясі, ніж, мультітул, ліки в мінімумі, жгути, автомат, берци, пара захисних окулярів одні легкі та одні закриті, наколінники, а бажано і налокітники, гідра з водою, і ще багато важливих дрібниць і так буде добряче за 30 кг.
показати весь коментар
24.01.2022 15:46 Відповісти
Мы на пороге большой войны. только кацапы не знают что война перейдет на территорию московии..
Будет операция "Буря в пустыне - 2"..Но там же нет пустыни скажут они . Мы ответим - БУДЕТ !!!
показати весь коментар
24.01.2022 14:16 Відповісти
А ти здолаєш 5 км пішки? Щоб добігти до Кремлівської стіни. Сумніваєшся? То спробуй. Можна й у Бурю, коли сніжок піде.
показати весь коментар
24.01.2022 14:20 Відповісти
Он на диване поедет.
показати весь коментар
24.01.2022 14:30 Відповісти
я с Дебаля выходил.. вопросы еще есть ко мне!? чупакабра ты диванный прикрой хайло !?
показати весь коментар
24.01.2022 16:09 Відповісти
З Дебаля виходив? Кажеш. То чого зібрався на територію Московії? Щоб виходити .... знову? Про диван даремно написав, бо я диван і зараз у свої літа 42 км на собі протягну аж до кордону. Але далі, ..... ні кроку. Чужого не треба.
показати весь коментар
25.01.2022 16:16 Відповісти
иди нах чепушило дурное пока при памяти поц !!!
показати весь коментар
25.01.2022 18:29 Відповісти
Поздно не будет ..?
показати весь коментар
24.01.2022 14:17 Відповісти
Война идёт с 2014 года, а у него всё в случае войны, в случае войны.
показати весь коментар
24.01.2022 14:19 Відповісти
Боже, этот феерический бред про тероборону никогда не закончится. Тут на амию денег нет, а они в скаутов играют.
Рассыпется вся эта оборона с пердунами-пенсами довольно быстро.
показати весь коментар
24.01.2022 14:20 Відповісти
Скаути не розсипались. А демобілізовані вояки - це вояки, а не писарі коментів. Тренуйся сам, а на пенсіонерів не звертай увагу. Бо я тобі сраку надеру на марафоні. У свої 62 роки. Сумніваєшся? Чекаю у Києві 9 квітня. На Контрактовій, у кедах.
показати весь коментар
24.01.2022 14:23 Відповісти
Сам Уклонист - Головнокомандовач, .. сорри, Верховный Головнокомандовач, будет драться как лев с Бункерным? ХАаачу письменных гарантий !!!!!
показати весь коментар
24.01.2022 14:26 Відповісти
Не панікуйте.....змащуйте кулемети .
показати весь коментар
24.01.2022 14:32 Відповісти
Пс ))))...що "цензор " пише..
КУЛЕМЕТ...!
показати весь коментар
24.01.2022 14:34 Відповісти
Опыт УПА есть? - Есть. До сих пор в московии вспоминают .. Кто хочет, будет бить врага, ... должен иметь право уничтожать пришельцев з Москвы-Орды и их пособников!
показати весь коментар
24.01.2022 14:35 Відповісти
с 2014 года большая часть населения про войну по телевизору узнавали и над своим бизнесом чахли и умничали. Сейчас если что, всех будет касаться.
показати весь коментар
24.01.2022 14:44 Відповісти
ти його хоч до мільйона збільши де ******* зброя? де ППО? в асфальті? **** ми іх дорогами закидаємо у разі чого і відосіками...
показати весь коментар
24.01.2022 17:23 Відповісти
это мало... надо больше.....
показати весь коментар
24.01.2022 17:38 Відповісти
що там з патроним заводом? економічно не вигідно кажете тер оборона чим стріляти буде? набоями для куріпок? списи і стріли хоч зробіть...
показати весь коментар
24.01.2022 17:40 Відповісти
 
 