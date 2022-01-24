УКР
"Долучуся до благодійної акції", - Стефанчук розказав, як завтра вітатиме Зеленського із днем народження

На брифінгу в понеділок спікер ВР Руслан Стефанчук розказав, як може завтра привітати президента Володимира Зеленського із днем народження.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"Наскільки я знаю, Володимир Олександрович оголосив, що не буде приймати ніякі подарунки. Він дасть номер благодійності, на який, хто бажає, може перекинути кошти. Це така попередня версія. Якщо це буде, я, безперечно, долучуся до цієї благодійної акції", - зазначив Стефанчук.

день народження (119) Зеленський Володимир (25267) Стефанчук Руслан (781)
Топ коментарі
+49
"благодійна акція від України":

Коли дурнуватій худобі не сподобався президент який віддавав на Армію власну зарплату і їздив у відпустки за свій рахунок, бог дає оце:

показати весь коментар
24.01.2022 13:45 Відповісти
+29
так вот чем стефанчук, зеЛох та вся их шобла загняти.. готовятся бухать у осла оманського..
Випуски новин провідних телеканалів світу починається з інформацію про можливе вторгнення Росії в Україну.
Верховна Рада, РНБО, Кабінет Міністрів не провели жодного засідання присвяченого загрозі повномасштабного вторгнення ерефії
Це все що треба знати про ЗЕбанду.

показати весь коментар
24.01.2022 13:42 Відповісти
+29
Для ясности - сто тисяч доларів в день ( я в ах@ уї ) 🙄
показати весь коментар
24.01.2022 13:50 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Сторінка 2 з 2
Почув анекдот .... про Стефанчука. Друзі, поділюсь. "Прийшов Брежнєв до лікаря. Скаржиться про запор. Лікар огледів, й каже у вас Леонід Батькович немає отвору. "У скотиняки, зализали!", відповів Леонід Б." Шкода, Зеленського. Але доля є доля.
показати весь коментар
24.01.2022 14:57 Відповісти
Та пішов він на....
показати весь коментар
24.01.2022 15:20 Відповісти
Ну что ж Стефанчук, давай, подлизни своему "шефу", только не скромничай.
показати весь коментар
24.01.2022 16:27 Відповісти
мама Рима, пожалуйста, роди своего Вавочку "обратно", в смысле, в зад.
показати весь коментар
24.01.2022 16:42 Відповісти
До чего опустились, каждый подхалим хочет подлизнуть.
Не помню чтобы при порохе такое выносилось в публичную плоскость.
показати весь коментар
24.01.2022 16:54 Відповісти
Вот что значит смекалка!
Как бы благотворительность от Зеленского, только за чужой счёт.
Браво!
показати весь коментар
24.01.2022 17:02 Відповісти
Однозначно - "щоб він здох".
Таке привітання найЗеленішому.
показати весь коментар
24.01.2022 17:15 Відповісти
під час війни обрати клоуна, а нарід стає все мудріший і мудріший не дивно що віками стоїмо в коліно-локтевій... бачу багатьом подобається
показати весь коментар
24.01.2022 17:36 Відповісти
Если всю шоблу в одном месте разом накроет москальской ракетой, то это будет самым лучшим подарком для Украины!
показати весь коментар
24.01.2022 17:41 Відповісти
мабуть піаніно без кришки подарує
показати весь коментар
24.01.2022 17:51 Відповісти
Зельцман, шоб ти найскоріше здохло від передозу! Тобі личить моє вітання?!
показати весь коментар
24.01.2022 18:37 Відповісти
пдрс яке рило наїв.
показати весь коментар
25.01.2022 19:09 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 