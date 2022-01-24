"Долучуся до благодійної акції", - Стефанчук розказав, як завтра вітатиме Зеленського із днем народження
На брифінгу в понеділок спікер ВР Руслан Стефанчук розказав, як може завтра привітати президента Володимира Зеленського із днем народження.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
"Наскільки я знаю, Володимир Олександрович оголосив, що не буде приймати ніякі подарунки. Він дасть номер благодійності, на який, хто бажає, може перекинути кошти. Це така попередня версія. Якщо це буде, я, безперечно, долучуся до цієї благодійної акції", - зазначив Стефанчук.
Не помню чтобы при порохе такое выносилось в публичную плоскость.
Как бы благотворительность от Зеленского, только за чужой счёт.
Браво!
Таке привітання найЗеленішому.