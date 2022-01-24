УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5213 відвідувачів онлайн
Новини Санкції проти Росії
1 553 11

"Якщо санкції не будуть непідйомними, Росія не зупиниться", - глава МЗС Литви Ландсбергіс

Глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс сказав, що воєнної інтервенції Кремля в Україну вдалося б уникнути лише у тому випадку, якщо Захід оголосив би непідйомні для Росії санкції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.

"Кремль вважав, що санкції можуть застосовуватися. Ми повинні твердо стояти на своїй позиції і говорячи про те, що санкції повинні бути непідйомними для режиму, ми повинні зробити так, щоб вони були такими і насправді. Тільки це допоможе зупинити Росію", – сказав Ландсбергіс.

"Якщо санкції не будуть непідйомними, Росія не зупиниться", – наголосив міністр.

За його словами, якщо Захід не зможе оголосити такі санкції, треба продовжувати надавати підтримку Україні, щоб вона могла захистити себе від російської агресії.

Також читайте: Поступки Росії лише стимулюватимуть її агресію і посилять напругу, - глава МЗС Литви Ландсбергіс

Автор: 

Литва (2522) росія (67347) санкції (12594) Ландсбергіс Габріелюс (215)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
шота мотив ********** у этой песенки...
показати весь коментар
24.01.2022 14:12 Відповісти
+4
Чудова перспектива. Нам війна, кров, інваліди, сироти та вдови а європейцям безперебійне постачання газу на якому вони будуть смажити духмяні ковбаски... Люблю Європу. Там затишно. А до душку розтління можна звикнути. Головне "срака в теплі" і високі стандарти життя...
показати весь коментар
24.01.2022 14:04 Відповісти
+4
Немцы калькулятор из рук не выпускают, всё барыши от сотрудничества с РФ подсчитывают и плевать им на безопасность соседей, какая жестокая и глупая ошибка.
показати весь коментар
24.01.2022 14:06 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чудова перспектива. Нам війна, кров, інваліди, сироти та вдови а європейцям безперебійне постачання газу на якому вони будуть смажити духмяні ковбаски... Люблю Європу. Там затишно. А до душку розтління можна звикнути. Головне "срака в теплі" і високі стандарти життя...
показати весь коментар
24.01.2022 14:04 Відповісти
От саме тому якщо почнется війна, то оскільки Україні нічого буде втрачати потрібно виділити декілька ракет і випустити по Німеччині, по їх стратегічних об'єктах
показати весь коментар
24.01.2022 14:09 Відповісти
шота мотив ********** у этой песенки...
показати весь коментар
24.01.2022 14:12 Відповісти
Всі види зброї під час війни з кацапами мають бути випущені по кацапам. Тільки так. А ситі бюргери будуть утримувати мою родину в якості біженців поки я тут буду кацапів мутузити до останнього.
показати весь коментар
24.01.2022 14:16 Відповісти
Да чо там. Давай сразу пару АЭС наших *****. То все буду счастливы и Гейропа и Бункерный, Усатый вообще в шоколаде. Главное розу ветров нужную поймать.
показати весь коментар
24.01.2022 14:20 Відповісти
Ну ось довго ловили "розу вєтров" коли за командою Кремля "експерементували" в Чорнобилі. І що? Нам отруєна земля тисячі загиблих внаслідок радіаційного отруєння а кацапам зростання цін на "безальтернативні вуглеводні". Такі пропекти ідуть на фуй. Якщо це трапиться то по вині кацапів. Ми не мазохісти і не самовбивці. Але я не проти якоїсь такої диверсії під Москвою. Просто помста.
показати весь коментар
24.01.2022 14:27 Відповісти
Немцы калькулятор из рук не выпускают, всё барыши от сотрудничества с РФ подсчитывают и плевать им на безопасность соседей, какая жестокая и глупая ошибка.
показати весь коментар
24.01.2022 14:06 Відповісти
Причем барыши не для немецкого народа, а для себя любимых.
показати весь коментар
24.01.2022 14:10 Відповісти
Та вони вже прорахували скільки евроцентів вони спершу на війні зароблять а потім ще й на відновленні інфраструктури...
показати весь коментар
24.01.2022 14:19 Відповісти
военной интервенции удастся избежать, если по всему периметру будут стоять войска ООН, и при каждом их обстреле контингент будет увеличиваться на порядок... разумеется, без участия гавнюков и приближенных к ним союзников...
показати весь коментар
24.01.2022 14:19 Відповісти
Люто плюсую!
показати весь коментар
24.01.2022 15:22 Відповісти
 
 