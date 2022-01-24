"Якщо санкції не будуть непідйомними, Росія не зупиниться", - глава МЗС Литви Ландсбергіс

Глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс сказав, що воєнної інтервенції Кремля в Україну вдалося б уникнути лише у тому випадку, якщо Захід оголосив би непідйомні для Росії санкції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.

"Кремль вважав, що санкції можуть застосовуватися. Ми повинні твердо стояти на своїй позиції і говорячи про те, що санкції повинні бути непідйомними для режиму, ми повинні зробити так, щоб вони були такими і насправді. Тільки це допоможе зупинити Росію", – сказав Ландсбергіс.

"Якщо санкції не будуть непідйомними, Росія не зупиниться", – наголосив міністр.

За його словами, якщо Захід не зможе оголосити такі санкції, треба продовжувати надавати підтримку Україні, щоб вона могла захистити себе від російської агресії.

