Законопроєкт про реформу СБУ може з’явитися у сесійній залі ВР на початку наступної сесії, - Стефанчук

Законопроєкт про СБУ може з’явитися у сесійній залі на початку наступної сесії.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, на брифінгу в понеділок сказав спікер ВР Руслан Стефанчук.

Він нагадав, що сесія почнеться наступного тижня.

"Я дуже хочу, щоб цей законопроєкт потрапив до зали. Я голосуватиму за", - зазначив спікер.

Стефанчук повідомив, що зараз вирішується питання, чи розглядатиметься законопроєкт за скороченою процедурою через велику кількість поправок.

"Ми повинні розуміти, що будь-який законопроєкт, який містить більше двох тисяч поправок - це близько двох місяців роботи Верховної Ради. У нас немає такого багатства, як час, який ми можемо на це витратити", - додав він.

Читайте також: Реформа СБУ посилить її можливість захищати держбезпеку, - "слуга народу" Безугла

Голова ВР також прокоментував заяву народного депутата "СН", першого заступника комітету ВР із питань нацбезпеки Мар'яни Безуглої про те, що Офіс Президента та керівництво комітету із питань правоохоронної діяльності гальмує прийняття законопроєкта про СБУ: " Я теж читаю фейсбук Мар'яни Безуглої, але якихось речей, які б засвідчували, що це питання якимось чином блокується, я не знаю. Я спілкуюся із президентом України, він підтримує реформу СБУ, ви знаєте, що це була його обіцянка у передвиборчій програмі, я підтримую це питання, тому що я був долучений до написання президентської програми і я вважаю, що це питання повинно бути вирішено".