Санкції проти "Північного потоку - 2", Путіна та російських банків: Які нові обмеження пропонують у США. ПЕРЕЛІК

В США пропонують запровадити санкції проти низки установ РФ на випадок, якщо Росія здійснить вторгнення в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, 21 січня 2022 року Голова Комітету Палати представників США з міжнародних справ Грегорі Мікс вніс новий законопроєкт про санкції щодо Росії "в разі її вторгнення в Україну".

Основні положення законопроєкту Мікса передбачають такі обмежувальні заходи:



- санкції щодо газопроводу "Північний потік-2";



-санкції проти видобувних галузей Росії;



- санкції проти російських фінустанов; "Альфа-банк", "ВТБ", державна корпорація розвитку "ВЭБ.РФ", "Газпромбанк", "Московский кредитный банк", "Открытие", "Промсвязьбанк", "Россельхозбанк", Российский фонд прямых инвестиций, "Сбербанк России", "Совкомбанк" и "Транскапиталбанк";



- заборону будь-яких операцій з новими російськими боргами;



- персональні санкції проти В.Путіна та інших російських лідерів.

У законопроєкті зазначається, що не пізніше 180 днів після прийняття цього акту, Міністр фінансів спільно з Директором національної розвідки та Держсекретарем США мають надати профільним комітетам Конгресу США такі відомості (у нетаємному викладенні з таємними додатками):



- перелік впливових осіб з оточення В.Путіна, зокрема політичних діячів та олігархів Російської Федерації;



- приблизний капітал та відомі джерела доходів осіб, що ідентифіковані в оточенні В.Путіна та членів їх сімей (в т.ч подружжя, діти, батьки, брати і сестри), зокрема їх активи, інвестиції, банківські рахунки, ділові інтереси в Російській Федерації та за її межами, інформація про бенефіціарну власність таких осіб;



- оцінка загального річного доходу і особистих витрат В.Путіна та його членів сім’ї починаючи з 2017 року, всі відомі деталі про фінансові операції Путіна та осіб з його близького оточення, їх прозорість/непрозорість.

Окремий розділ (204) присвячений вивченню дій розвідувальних та спеціальних служб РФ спрямованих на підрив незалежності та територіальної цілісності України. Не пізніше 120 днів з моменту ухвалення цього закону Директор Національної розвідки спільно з Держсекретарем мають подати до профільних комітетів Конгресу США та Спеціальному Комітету з питань розвідки Сенату, постійній Спеціальній комісії з питань розвідки Палати представників окрему доповідь про роль розвідувальних служб і служб безпеки Російської Федерації в дестабілізації ситуації в Україні. У доповіді мають міститися такі розділи:



- пріоритети та цілі спецслужб РФ щодо України;



- конкретні заходи що проводяться російськими спецслужбами з підриву стабільності України та її Уряду;



- вичерпний перелік конкретних підрозділів спецслужб РФ, що проводять такі заходи в Україні;



- тактичні заходи, а також технічні засоби, що використовувються російськими спецслужбами та досягають своєї мети;



- плани США з надання допомоги Уряду України з протидії російським спецслужбам.

Зазначається, що "надання безпекової допомоги Україні є однією з найефективніших форм підтримки та забезпечення її захисту від російської агресії". Зокрема, законопроєкт Г.Мікса передбачає надання Україні фінансової підтримки у 2022 році в обсязі 500 млн дол. США, суттєве збільшення військової допомоги Україні та прискорений порядок її надання нашій державі, а також запровадження розширеної програми надання допомоги у протидії російській дезінформації та її кіберактивності.

Передбачається виділення у 2022 році 3 млн дол. США для підготовки українських військових та для проведення спільних навчань.

Законопроєкт визначає, що Президент США приймає рішення щодо застосування санкцій проти Росії не пізніше 15 днів з дня введення в дію цього Закону якщо "уряд Російської Федерації, у тому числі через довірених осіб, свідомо підтримує значну ескалацію, бойові або ворожі дії в Україні чи проти неї, які є більшими порівняно з рівнем станом на 1 грудня 2021 року та мають за мету підрив, повалення чи демонтаж Уряду України, окупацію території України чи порушення суверенітету або територіальної цілісності України".

Законопроєкт надійде на підпис Байдену після його підтримки двома палатами Конгресу США.

