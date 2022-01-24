УКР
Зеленський подякував Єврокомісії за надання 1,2 млрд євро допомоги: "Сильна Україна має ключове значення для європейської безпеки"

Зеленський подякував Єврокомісії за надання 1,2 млрд євро допомоги:

Президент Володимир Зеленський подякував президенту Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн за виділення нового пакета фінансової допомоги Україні.

Про це глава держави повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Вдячний Урсулі фон дер Ляєн за своєчасне рішення ЄС надати €1,2 млрд макрофінансової допомоги Україні. Сильна Україна має ключове значення для європейської безпеки. ЄС вкотре демонструє тверду підтримку України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Євросоюз надасть чергову фінансову допомогу Україні розміром 1,2 млрд євро.

Читайте: Ще 80 тонн зброї від США доправили в Україну. ФОТО

Єврокомісія (2256) Зеленський Володимир (25267) допомога (8681) фон дер Ляєн Урсула (849)
