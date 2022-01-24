Зеленський подякував Єврокомісії за надання 1,2 млрд євро допомоги: "Сильна Україна має ключове значення для європейської безпеки"
Президент Володимир Зеленський подякував президенту Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн за виділення нового пакета фінансової допомоги Україні.
Про це глава держави повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Вдячний Урсулі фон дер Ляєн за своєчасне рішення ЄС надати €1,2 млрд макрофінансової допомоги Україні. Сильна Україна має ключове значення для європейської безпеки. ЄС вкотре демонструє тверду підтримку України", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Євросоюз надасть чергову фінансову допомогу Україні розміром 1,2 млрд євро.
