Стефанчук про роботу телеканалу "Рада": Якщо вбачатимете якісь порушення - враховуватимемо всі зауваження

Парламент повинен стати відкритим на цікавим для суспільства.

Про це сьогодні на брифінгу заявив спікер ВР Руслан Стефанчук, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

За його словами, це проявляється як рішення, які приймає ВР, та в інформполітиці.

Коментуючи обурення з приводу виділення майже 400 млн грн з держбюджету на телеканал "Рада", спікер зазначив: "я дуже хочу, щоб після того, як канал "Рада" набере обертів, питання щодо фінансування і чому скільки коштів, ні у кого не виникало, а усі казали - "вони продукують якісний контент, який необхідний для України"..

У той же час Стефанчук погоджується, що всі ЗМІ повинні мати рівний доступ під час висвітлення роботи ВР.

"Але ми повинні усвідомлювати, що є парламентський телеканал, усе, що ви бачите - це реалізація інформаційної комунікативної функції парламенту в першу чергу. Вона здійснюється відповідним телеканалом, але якщо ви будете вбачати, що є якісь порушення... ми будемо враховувати всі зауваження", - звернувся він до журналістів та додав, що на другому поверсі, де розміщена студія телеканалу "Рада", вже зробили прохід, а також вирішені певні санітарні питання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На третьому поверсі ВР встановили студію телеканалу "Рада". ФОТОрепортаж