УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5213 відвідувачів онлайн
Новини
1 183 11

Стефанчук про роботу телеканалу "Рада": Якщо вбачатимете якісь порушення - враховуватимемо всі зауваження

Стефанчук про роботу телеканалу

Парламент повинен стати відкритим на цікавим для суспільства.

Про це сьогодні на брифінгу заявив спікер ВР Руслан Стефанчук, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

За його словами, це проявляється як рішення, які приймає ВР, та в інформполітиці.

Коментуючи обурення з приводу виділення майже 400 млн грн з держбюджету на телеканал "Рада", спікер зазначив: "я дуже хочу, щоб після того, як канал "Рада" набере обертів, питання щодо фінансування і чому скільки коштів, ні у кого не виникало, а усі казали - "вони продукують якісний контент, який необхідний для України"..

У той же час Стефанчук погоджується, що всі ЗМІ повинні мати рівний доступ під час висвітлення роботи ВР.

"Але ми повинні усвідомлювати, що є парламентський телеканал, усе, що ви бачите - це реалізація інформаційної комунікативної функції парламенту в першу чергу. Вона здійснюється відповідним телеканалом, але якщо ви будете вбачати, що є якісь порушення... ми будемо враховувати всі зауваження", - звернувся він до журналістів та додав, що на другому поверсі, де розміщена студія телеканалу "Рада", вже зробили прохід, а також вирішені певні санітарні питання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На третьому поверсі ВР встановили студію телеканалу "Рада". ФОТОрепортаж

Автор: 

ВР (15197) Стефанчук Руслан (781) телеканал Рада (27)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
Більше мільйона народних грошей на добу, на що?! На піар зелених зрадників та злодіїв?! Це черговий плювок в обличчя українському суспільству.
показати весь коментар
24.01.2022 14:35 Відповісти
+7
Не соромтесь! Перейменуйте канал "Рада" на "Квартал 95" і хай вам повилизать...
показати весь коментар
24.01.2022 14:38 Відповісти
+5
Плять…
Питання на пресухє до коливана - що ж там з законом про великий герб, найвеличнішого уйопка??? Іпівгодини відповідь, на це «гостре» запитання… Воно найважливіше сьогодні в Україні…
І що ж поганого, питає той коливан, в роботі «оновленого» каналу???
показати весь коментар
24.01.2022 14:34 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Плять…
Питання на пресухє до коливана - що ж там з законом про великий герб, найвеличнішого уйопка??? Іпівгодини відповідь, на це «гостре» запитання… Воно найважливіше сьогодні в Україні…
І що ж поганого, питає той коливан, в роботі «оновленого» каналу???
показати весь коментар
24.01.2022 14:34 Відповісти
Більше мільйона народних грошей на добу, на що?! На піар зелених зрадників та злодіїв?! Це черговий плювок в обличчя українському суспільству.
показати весь коментар
24.01.2022 14:35 Відповісти
Якщо я порушу закон - я піду. (С)
показати весь коментар
24.01.2022 14:36 Відповісти
Не соромтесь! Перейменуйте канал "Рада" на "Квартал 95" і хай вам повилизать...
показати весь коментар
24.01.2022 14:38 Відповісти
краще - "зрада"
показати весь коментар
24.01.2022 14:42 Відповісти
Це суть. І вона незмінна ось уже багато років. Мова про офіційну назву.
показати весь коментар
24.01.2022 14:46 Відповісти
Його треба закрити, і щоб більше такого не робили!
показати весь коментар
24.01.2022 14:41 Відповісти
показати весь коментар
24.01.2022 14:43 Відповісти
Стефанчук сам одно велике порушення.
показати весь коментар
24.01.2022 14:44 Відповісти
показати весь коментар
24.01.2022 14:44 Відповісти
Кто-то верит словам Стефанчука, после того как канал Рада превратили в еще одно Г+Г?
показати весь коментар
24.01.2022 14:52 Відповісти
 
 