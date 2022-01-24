Атаки влади на білий бізнес призведуть до відтоку інвестицій та втечі інвесторів, - ЗМІ

Українська влада атакує найбільші українські підприємства, неправомірно нараховуючи їм величезні податкові борги.

Через це з України тікають інвестори, а вже заплановані мільярдні інвестиції скасовуються. У результаті податкове свавілля може призвести до того, що в країні не залишиться підприємств, що легально працюють. Про це йдеться у статті на сайті Обозреватель, передає Главком.

Як пише видання, компанія "ArcelorMittal Кривий Ріг", якій через вкрай спірні фіскальні претензії на 2,2 млрд грн заарештували рахунки, через що виникла проблема з видачею зарплати робітникам, звернулася в агентство UkraineInvest, до так званої інвестняні, зі скаргою на " невиправдану ворожість влади до міжнародної компанії", яка вже інвестувала в українську економіку $10 млрд.

"Якого ефекту влада хоче досягти такими заходами? Підвищення податкової дисципліни великого бізнесу? Збільшення інвестицій? Приходу нових інвесторів із масштабними проєктами? Якщо цього, то хотіли як краще, а вийшло, як завжди. По ArcelorMittal Кривий Ріг вже зараз втрачено близько 10 млрд грн інвестицій, які компанія скасувала", – вказує видання.

За даними журналістів, інвесторів, які бажають працювати в Україні, з огляду на верховенство не права, а адміністративних інституцій, залишилося небагато. Відтік прямих іноземних інвестицій (ПІІ) у 2020 році становив $870 млн, і за 11 місяців 2021-го ситуація – аналогічна. Нових інвесторів майже немає. Великі іноземні інвестиції у 2021 році, про які говорив прем'єр, – це не нові проєкти, а реінвестовані доходи.

"Інвестицій немає. Іноземні інвестори просто не виводять раніше зроблених вкладень. Але це лише поки що: кейси "Нової пошти", "Сінево" та "ArcelorMittal Кривий Ріг", за словами інвестиційних аналітиків, стануть причиною чергової втечі іноземних інвесторів з України. Мало того, що війна на порозі, то тут ще й кошмарять великих легальних інвесторів…" – резюмує видання.

Нагадаємо, 4 січня Офіс генерального прокурора заарештував банківські рахунки "АрселорМіттал Кривий Ріг". У компанії висловили обурення цим рішенням і подали зустрічний позов. Пізніше рахунки компанії були розблоковані, але лише частково.

Своєю чергою економіст Олексій Плотніков зазначив, що блокування роботи підприємства призведе до того, що в Україну не прийде жоден іноземний інвестор, а українські інвестори намагатимуться вивести звідси свій бізнес. А економіст Борис Кушнірук назвав цю ситуацію доказом божевільного корупційного тиску на чесний бізнес із боку влади.