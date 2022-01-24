УКР
Атаки влади на білий бізнес призведуть до відтоку інвестицій та втечі інвесторів, - ЗМІ

Атаки влади на білий бізнес призведуть до відтоку інвестицій та втечі інвесторів, - ЗМІ

Українська влада атакує найбільші українські підприємства, неправомірно нараховуючи їм величезні податкові борги.

 Через це з України тікають інвестори, а вже заплановані мільярдні інвестиції скасовуються. У результаті податкове свавілля може призвести до того, що в країні не залишиться підприємств, що легально працюють. Про це йдеться у статті на сайті Обозреватель, передає Главком.

Як пише видання, компанія "ArcelorMittal Кривий Ріг", якій через вкрай спірні фіскальні претензії на 2,2 млрд грн заарештували рахунки, через що виникла проблема з видачею зарплати робітникам, звернулася в агентство UkraineInvest, до так званої інвестняні, зі скаргою на " невиправдану ворожість влади до міжнародної компанії", яка вже інвестувала в українську економіку $10 млрд.

"Якого ефекту влада хоче досягти такими заходами? Підвищення податкової дисципліни великого бізнесу? Збільшення інвестицій? Приходу нових інвесторів із масштабними проєктами? Якщо цього, то хотіли як краще, а вийшло, як завжди. По ArcelorMittal Кривий Ріг вже зараз втрачено близько 10 млрд грн інвестицій, які компанія скасувала", – вказує видання.

За даними журналістів, інвесторів, які бажають працювати в Україні, з огляду на верховенство не права, а адміністративних інституцій, залишилося небагато. Відтік прямих іноземних інвестицій (ПІІ) у 2020 році становив $870 млн, і за 11 місяців 2021-го ситуація – аналогічна. Нових інвесторів майже немає. Великі іноземні інвестиції у 2021 році, про які говорив прем'єр, – це не нові проєкти, а реінвестовані доходи.

"Інвестицій немає. Іноземні інвестори просто не виводять раніше зроблених вкладень. Але це лише поки що: кейси "Нової пошти", "Сінево" та "ArcelorMittal Кривий Ріг", за словами інвестиційних аналітиків, стануть причиною чергової втечі іноземних інвесторів з України. Мало того, що війна на порозі, то тут ще й кошмарять великих легальних інвесторів…" – резюмує видання.

Нагадаємо, 4 січня Офіс генерального прокурора заарештував банківські рахунки "АрселорМіттал Кривий Ріг". У компанії висловили обурення цим рішенням і подали зустрічний позов. Пізніше рахунки компанії були розблоковані, але лише частково.

Своєю чергою економіст Олексій Плотніков зазначив, що блокування роботи підприємства призведе до того, що в Україну не прийде жоден іноземний інвестор, а українські інвестори намагатимуться вивести звідси свій бізнес. А економіст Борис Кушнірук назвав цю ситуацію доказом божевільного корупційного тиску на чесний бізнес із боку влади.

бізнес (2082) інвестиції (2141) інвестори (454)
Зробили

24.01.2022 14:38
24.01.2022 14:43
24.01.2022 14:50
Однозначно. Но зевлада не слишком о чем-то задумывается.
Главное что-то сломать
24.01.2022 14:35
Пороховлада белый бизнес намного больше чем зе-влада. Так что не ной.
24.01.2022 14:49
Обидва кагали в топку.
24.01.2022 14:56
Пороховлада белый бизнес намного больше?
Что сказать то хотел, болезный?

И может ты до сих пор не в курсе, что уже как больше ,чем 2,5 года в Украине зевлада ?
24.01.2022 14:56
Что не отменяет того факта, что и при пятом точно так же давили на бизнес.
показати весь коментар
24.01.2022 16:54
Переживаешь за заводик Ахметова?
24.01.2022 15:02
Переживаю, что тупые боты из-за поребрика не знают кому принадлежит "ArcelorMittal Кривий Ріг". Вы бы не палились так уж совсем по тупому.
24.01.2022 15:33 Відповісти
Не стоит надо читать то ,что сам скидываешь вот тебе все по полочкам Заявки на участь у приватизаційному конкурсі https://uk.wikipedia.org/wiki/2004 2004 року подали 6 претендентів, деякі з яких пропонували значно вищу ціну. Але умови конкурсу були складені таким чином, що єдиним покупцем зміг стати лише промислово-фінансовий консорціум «Інвестиційно-металургійний союз» (ІМС; засновники - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Рінат Ахметов і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Віктор Пінчук ).
24.01.2022 15:37
Да, батенька, сильно же вас жизнь побила. Увидеть надпись ArcelorMittal мешает религия или обычное рашенское врожденное скудоумие?
24.01.2022 15:42
Зробили

24.01.2022 14:38
24.01.2022 14:46
Давно помічено стосовно інвестицій. Зеленський каже одне, а на дії відбувається по-іншому. Інвестиції запрошує, а податкова віджимає їх. Ось де змова. Цікаво чия? Зе з Кремлем, чи навпаки? Ось де питання. До себе чи до влади? ХУ із ХУ ???
24.01.2022 14:42
Жидобільшовизм в дії - віджати і поділити між своїми. А чого ви очікували коли голосували за дегенеративного прокацапленого і морально розкладеного блазня?
24.01.2022 14:43
За петю ?
24.01.2022 14:50
24.01.2022 15:26
показати весь коментар
А еще он типа вице чего-то в еврейском конгрессе Украины...
24.01.2022 16:56
Гетьманцев упырь и вражина Украины как и вся Зе шобла воровитая!
24.01.2022 14:45
Вместе с Миловановым, Арахамией и Корниенко, является группой, которая и разрабатывает законопроекты, направленные на уничтожение экономики Украины, малого и среднего бизнеса...
24.01.2022 16:58
да разве ж сдирают восемнадцатую шкуру только с крупного бизнеса?... они всеми правдами и неправдами будут пытаться сохранить действующее статус-ку, потому что мутная вода (в которой все инструменты только с той стороны) - идеальное место для раболовли... недолгой, но наваристой...
24.01.2022 14:47
Ахметов заказал статейку на ресурсе предателя
24.01.2022 14:47
Ну я понимаю, что ты кацап, а вот два дебила, лайкнувших тебе тоже сильно удивили. ArcelorMittal Кривий Ріг вообще-то конкурент Ахметова.
24.01.2022 15:45
Решили уничтожить весь честный бизнес!
Честных ФОПов давят закрываться, крупные предприятия хотят загнать в тень или скупить за долги.
24.01.2022 14:48
Как показательно местные жители топят за заводик Ахметова
24.01.2022 14:50
2020- Состояние Ахметова выросло в 2,7 раза с 2,8 млрд долларов до 7,6 млрд долларов.
2021- Личное состояние https://file.liga.net/persons/rinat-ahmetov Рината Ахметова выросло на 55% или на $4,14 млрд за 2021 год. Об этом https://www.bloomberg.com/billionaires/ свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index.
24.01.2022 14:57
А говорят ,что Зеленский бизнес Ахметова давит в статейке как раз про его заводит пишется
24.01.2022 15:00
Вы вообще откуда упали? Из-за поребрика?

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%9C%D1%96%D1%82%D1%82%D0%B0%D0%BB_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D1%96%D0%B3
24.01.2022 15:30
Похоже, это вы неуважаемый из-за паребрика.Вот выдержка из той ссылки,что вы ботюня скинули Заявки на участь у приватизаційному конкурсі https://uk.wikipedia.org/wiki/2004 2004 року подали 6 претендентів, деякі з яких пропонували значно вищу ціну. Але умови конкурсу були складені таким чином, що єдиним покупцем зміг стати лише промислово-фінансовий консорціум «Інвестиційно-металургійний союз» (ІМС; засновники - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Рінат Ахметов і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Віктор Пінчук ).
24.01.2022 15:35
Я понимаю что дебилу тяжело прочитать надпись Миттал в названии и выяснить в сети кто такой Лакшми Миттал. Вас там по самому низкому IQ нанимают или как?
24.01.2022 15:39
Я тоже понял как ты с аккаунта Дед Трохим вояешь здесь посты в пользу Ахметова Какой тупой бот.
24.01.2022 15:43
Вам лишний раз подтверждать свою дремучую тупость совсем не обязательно. Мы и так уже все про вас поняли. Держитесь там
24.01.2022 15:47
Моя ошибка -факт,но зато и подтвержденный факт твоего ботоводства здесь.Дид Трохым твой аккаунт ,ты-руководишь несколькими акками здесь .ТАКИЕ ОНИ МЕСТНЫЕ КОММЕНТАТОРЫ.Видимо туго у пособником предателя с кадрами.
24.01.2022 16:18
Ваши влажные фантазии здесь никому не интересны Не пыжтесь, свою пайку вы уже сегодня профукали
24.01.2022 16:24
Ты-холуй предателя Родины.Не вижу ничего смешного а не вижу
24.01.2022 16:54
Слышишь ты, мурло одноклеточное. Ну почему, как запоребриковое чмо - так обязательно тупое и хамло? Не в пивнухе с корешами трешь. Тыкать будешь своей Машке под столом в рыгаловке под бояру. Если смысл сказанного, тебе свинопас, мешает понять врожденное скудоумие - это не моя проблема. Лечись имбецил.
24.01.2022 17:47
Придется тебе, идиоту, теперь ник менять. Только кацапы не знают, кому принадлежит эта компания. Это единственная компания, которую успешно реправатизировали, т.е. забрали у Ахметова и перепродали новому владельцу более 15 лет назад.
24.01.2022 15:42
Та да. Еще один спалился
24.01.2022 15:43
Там еще два идиота ему вверху лайкнули - тоже не знают, кому принадлежит завод. Один из них . Удивительно не правда ли?
24.01.2022 15:48
Кстати, не удивительно. Я давно был уверен,что Митенька . это бот, косящий тут типа под патриота. Особенно когда он пачками выкладывал картинки и фейки против Пороха исключительно с запоребриковых говнопомоек.
24.01.2022 15:52
Написал ботюня дид трохим с дежурного акка
24.01.2022 16:20
Высралось убогое? Полегчало? С облегчением, запоребриковое.
24.01.2022 16:22
Зря стараешься на меня навесить ярлык ватника,этот порохоботский тезис не актуален после того как все узнали,что ваш предатель на пару с кумом путина, боевикам на Донбассе чемоданы денег возили.Ты не просто интернетбот, ты- пособник предателя Родины.
24.01.2022 16:52 Відповісти
И еще раз, если не дошло -- Тыкать будешь своей Машке под столом в рыгаловке под бояру. Если смысл сказанного, тебе свинопас, мешает понять врожденное скудоумие - это не моя проблема. Лечись, запоребриковый имбецил. Когда из-под стола вылезешь -- гавкнешь что-нибуть Шариков.
24.01.2022 18:45
24.01.2022 14:50
Так будет у недолугих со всем остальным.
Довольным будет только Беня
24.01.2022 14:57
24.01.2022 14:52
ЗЕ!кономісти, щоби корова менше їла та давала більші надої, вирішили її менше годувати та більше доїти.

Логіка така: Трохи "нацарюємо" та втечемо!

Мрійники...
24.01.2022 14:53
2020- Состояние Ахметова выросло в 2,7 раза с 2,8 млрд долларов до 7,6 млрд долларов.
2021- Личное состояние https://file.liga.net/persons/rinat-ahmetov Рината Ахметова выросло на 55% или на $4,14 млрд за 2021 год. Об этом https://www.bloomberg.com/billionaires/ свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index. ЭТУ КОРОВУ ЕЩЕ ДОИТЬ И ДОИТЬ.
24.01.2022 15:08
Ну а какое отношение имеет Ахметов к "ArcelorMittal Кривий Ріг"? Ты хочешь изобразить из себя дебила? У тебя получается!
24.01.2022 15:50
Пора Ахметову платить налоги всему государству,а не только ботам за него топящими в интернете.
24.01.2022 15:10
У совковой власти нет задачи развития страны.
У совковой власти есть одна задача - выполнить бюджет или по простому - наполнить корыто.
Совки для этого мечтают зафискализировать всё что движется.
Понятно, что в результате денег станет ещё меньше. Но это через один лаг, а сразу денег будет больше.
Решение проблемы наполнения бюджета за счёт фиктивных штрафов - это классика времён Азарова. Шансов на украинское "правосудие" очень мало.
Если вы, конечно, не разбираетесь в коррупционных тонкостях.
Обычный совок
24.01.2022 15:12
В Украине с 1 января вступил в силу законопроект № 5600, согласно которому

налоговая служба сможет списывать деньги со счетов украинцев даже без соответствующего решения суда.

Об этом сообщили на официальном сайте ведомства.
24.01.2022 15:22
В 2008 закрив всі рахунки в українських банках. Жодного разу не пошкодував про це, а зараз все більше переконуюсь що зробив вірно. За ці роки "кардхолдери" отримали: 1) відсутність банківської таємниці; 2) "позасудовий банкінг"; 3) фіскальний моніторинг; 4) жодного захисту від шахраїв. Більш того, 5) через "Дію" можна не тільки заблокувати рахунки, взяти кредити або нахабно пограбувати клієнта, а й 6) постійно слідкувати за ним; 7) знати його споживацький профіль і 8) підсовувати йому відповідну політичну та комерційну рекламу з метою маніпуляції. Пронизаний корупцією і здирництвом "Приватбанк" заклав "стандарти" потрошіння клієнтів в усьому банківському секторі України. Фінанси - кров економіки. У нас фінансова лейкемія... Шалом, придурки...
24.01.2022 15:38
Це відверта робота на нищення держави.
24.01.2022 15:38
Это мурло уже давно переплюнуло Януковича
24.01.2022 15:44
Типичные вбросы за бабосы от тех кто не хочет платить налоги.
24.01.2022 15:58
 
 