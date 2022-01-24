Атаки влади на білий бізнес призведуть до відтоку інвестицій та втечі інвесторів, - ЗМІ
Українська влада атакує найбільші українські підприємства, неправомірно нараховуючи їм величезні податкові борги.
Через це з України тікають інвестори, а вже заплановані мільярдні інвестиції скасовуються. У результаті податкове свавілля може призвести до того, що в країні не залишиться підприємств, що легально працюють. Про це йдеться у статті на сайті Обозреватель, передає Главком.
Як пише видання, компанія "ArcelorMittal Кривий Ріг", якій через вкрай спірні фіскальні претензії на 2,2 млрд грн заарештували рахунки, через що виникла проблема з видачею зарплати робітникам, звернулася в агентство UkraineInvest, до так званої інвестняні, зі скаргою на " невиправдану ворожість влади до міжнародної компанії", яка вже інвестувала в українську економіку $10 млрд.
"Якого ефекту влада хоче досягти такими заходами? Підвищення податкової дисципліни великого бізнесу? Збільшення інвестицій? Приходу нових інвесторів із масштабними проєктами? Якщо цього, то хотіли як краще, а вийшло, як завжди. По ArcelorMittal Кривий Ріг вже зараз втрачено близько 10 млрд грн інвестицій, які компанія скасувала", – вказує видання.
За даними журналістів, інвесторів, які бажають працювати в Україні, з огляду на верховенство не права, а адміністративних інституцій, залишилося небагато. Відтік прямих іноземних інвестицій (ПІІ) у 2020 році становив $870 млн, і за 11 місяців 2021-го ситуація – аналогічна. Нових інвесторів майже немає. Великі іноземні інвестиції у 2021 році, про які говорив прем'єр, – це не нові проєкти, а реінвестовані доходи.
"Інвестицій немає. Іноземні інвестори просто не виводять раніше зроблених вкладень. Але це лише поки що: кейси "Нової пошти", "Сінево" та "ArcelorMittal Кривий Ріг", за словами інвестиційних аналітиків, стануть причиною чергової втечі іноземних інвесторів з України. Мало того, що війна на порозі, то тут ще й кошмарять великих легальних інвесторів…" – резюмує видання.
Нагадаємо, 4 січня Офіс генерального прокурора заарештував банківські рахунки "АрселорМіттал Кривий Ріг". У компанії висловили обурення цим рішенням і подали зустрічний позов. Пізніше рахунки компанії були розблоковані, але лише частково.
Своєю чергою економіст Олексій Плотніков зазначив, що блокування роботи підприємства призведе до того, що в Україну не прийде жоден іноземний інвестор, а українські інвестори намагатимуться вивести звідси свій бізнес. А економіст Борис Кушнірук назвав цю ситуацію доказом божевільного корупційного тиску на чесний бізнес із боку влади.
Главное что-то сломать
Что сказать то хотел, болезный?
И может ты до сих пор не в курсе, что уже как больше ,чем 2,5 года в Украине зевлада ?
Честных ФОПов давят закрываться, крупные предприятия хотят загнать в тень или скупить за долги.
2021- Личное состояние https://file.liga.net/persons/rinat-ahmetov Рината Ахметова выросло на 55% или на $4,14 млрд за 2021 год. Об этом https://www.bloomberg.com/billionaires/ свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%9C%D1%96%D1%82%D1%82%D0%B0%D0%BB_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D1%96%D0%B3
Довольным будет только Беня
Логіка така: Трохи "нацарюємо" та втечемо!
Мрійники...
2021- Личное состояние https://file.liga.net/persons/rinat-ahmetov Рината Ахметова выросло на 55% или на $4,14 млрд за 2021 год. Об этом https://www.bloomberg.com/billionaires/ свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index. ЭТУ КОРОВУ ЕЩЕ ДОИТЬ И ДОИТЬ.
У совковой власти есть одна задача - выполнить бюджет или по простому - наполнить корыто.
Совки для этого мечтают зафискализировать всё что движется.
Понятно, что в результате денег станет ещё меньше. Но это через один лаг, а сразу денег будет больше.
Решение проблемы наполнения бюджета за счёт фиктивных штрафов - это классика времён Азарова. Шансов на украинское "правосудие" очень мало.
Если вы, конечно, не разбираетесь в коррупционных тонкостях.
Обычный совок
налоговая служба сможет списывать деньги со счетов украинцев даже без соответствующего решения суда.
Об этом сообщили на официальном сайте ведомства.