Відсьогодні вакциновані українці від 60 років можуть придбати ліки за кошти програми єПідтримка, - МОЗ

З 24 січня вакциновані українці від 60 років можуть придбати лікарські засоби за кошти, отримані у межах президентської програми єПідтримка.

За кошти програми можна придбати в аптечних закладах та інтернет-аптеках виключно лікарські засоби, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Не можна купувати засоби з недоведеною ефективністю, біологічно активні добавки чи медичні прилади.

Умови для придбання ліків, це – вік і наявність "зеленого" COVID-сертифіката, банки перевірятимуть у момент проведення платежу. Коли саме покупець оформив картку єПідтримка – неважливо.

Слід звернути увагу, що препарати за програмою "Доступні ліки", вартість яких відшкодовується аптекам державою, пацієнт, як і раніше, може отримати безоплатно.

Детальніше про програму можна дізнатися на сайті https://e-aid.diia.gov.ua/.