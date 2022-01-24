Відсьогодні вакциновані українці від 60 років можуть придбати ліки за кошти програми єПідтримка, - МОЗ
З 24 січня вакциновані українці від 60 років можуть придбати лікарські засоби за кошти, отримані у межах президентської програми єПідтримка.
За кошти програми можна придбати в аптечних закладах та інтернет-аптеках виключно лікарські засоби, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
Не можна купувати засоби з недоведеною ефективністю, біологічно активні добавки чи медичні прилади.
Умови для придбання ліків, це – вік і наявність "зеленого" COVID-сертифіката, банки перевірятимуть у момент проведення платежу. Коли саме покупець оформив картку єПідтримка – неважливо.
Слід звернути увагу, що препарати за програмою "Доступні ліки", вартість яких відшкодовується аптекам державою, пацієнт, як і раніше, може отримати безоплатно.
Детальніше про програму можна дізнатися на сайті https://e-aid.diia.gov.ua/.
Остальные, включая Приват - виртуальные карты, которыми можно рассчитаться в аптеке только имея смартфон с NFC. Далеко не у всех пенсионеров такие смартфоны
