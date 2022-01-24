УКР
Відсьогодні вакциновані українці від 60 років можуть придбати ліки за кошти програми єПідтримка, - МОЗ

З 24 січня вакциновані українці від 60 років можуть придбати лікарські засоби за кошти, отримані у межах президентської програми єПідтримка.

За кошти програми можна придбати в аптечних закладах та інтернет-аптеках виключно лікарські засоби, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Не можна купувати засоби з недоведеною ефективністю, біологічно активні добавки чи медичні прилади.

Умови для придбання ліків, це – вік і наявність "зеленого" COVID-сертифіката, банки перевірятимуть у момент проведення платежу. Коли саме покупець оформив картку єПідтримка – неважливо.

Слід звернути увагу, що препарати за програмою "Доступні ліки", вартість яких відшкодовується аптекам державою, пацієнт, як і раніше, може отримати безоплатно.

Детальніше про програму можна дізнатися на сайті https://e-aid.diia.gov.ua/.

вакцина (4419) виплати (1115) ліки (1358) МОЗ (5420) щеплення (174)
Топ коментарі
+3
Лише тим в кого є смартфони.
показати весь коментар
24.01.2022 15:04 Відповісти
+2
Осталось только вручить каждому пенсионеру по смартфону.....а то на кнопочном ДІЯ хреновенько работает.
показати весь коментар
24.01.2022 15:05 Відповісти
+2
Неа. Можно оформить пластиковую карту в банке. Мои родители оформили без проблем.
показати весь коментар
24.01.2022 15:10 Відповісти
Пэрэмога! Пенсионерам разрешили купить лекарств на целую тыщщу!
показати весь коментар
24.01.2022 14:59 Відповісти
Сейчас в банках целое паломничество будет пожилых людей за получением карточек- как при Юлиной тысяче было,что получили самые стойкие.
показати весь коментар
24.01.2022 15:34 Відповісти
пока что только в монобанке и Альфа-банке

Остальные, включая Приват - виртуальные карты, которыми можно рассчитаться в аптеке только имея смартфон с NFC. Далеко не у всех пенсионеров такие смартфоны
показати весь коментар
24.01.2022 15:37 Відповісти
https://finance.liga.net/bank/novosti/kovidnaya-tysyacha-dva-banka-nachali-vypuskat-plastikovye-karty-epidtrimka "Ковидная" тысяча. Два банка начали выпускать пластиковые карты "єПідтримка"
показати весь коментар
24.01.2022 15:12 Відповісти
Вообще-то за такой апартеид полагается звонким пенделем вышибить данный режим из ООН.
показати весь коментар
24.01.2022 15:09 Відповісти
Звідки ж там беруться кошти ? Це гроші зеленського чи ще когось із них? Мабудь все таки це кошти всіх українців, а виділяє зелена влада чомусь обраним ? Чи не є це порушенням найпростіших норм життя. Може давайте зобов"яжемо українців носити нашивку-тризуба, євреїв -зірку давида і т.д.? Як вам таке ?
показати весь коментар
24.01.2022 15:29 Відповісти
ЗАЯВЛЕНИЕ ВОЗ: СТАРАЯ «ОБРАБОТКА» НЕ ПОМОГАЕТ, НУЖНА НОВАЯ!
https://www.youtube.com/watch?v=9H1MUbe0YXI&ab_channel=%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%B9ua
показати весь коментар
24.01.2022 15:55 Відповісти
с карты сына никак?
показати весь коментар
24.01.2022 17:27 Відповісти
Лишилося зробити щоб їхня убога программа запрацювала: аптеки вже 3 тижні не можуть відпускати ліки за програмою "Доступні ліки"...
показати весь коментар
24.01.2022 19:51 Відповісти
 
 