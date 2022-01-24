ОАСК відкрив справу за позовом Януковича. Не сумніваюся, що рішення винесуть на його користь, - Жернаков
ОАСК відкрив справу за позовом Януковича про позбавлення його президентських повноважень Верховною Радою в 2014 році.
Про це повідомив у фейсбуці голова правління Фундації DEJURE Михайло Жернаков, передає Цензор.НЕТ.
"Британська розвідка, звісно, може вважати імовірним "намісником" Російської Федерації у випадку окупації Мураєва. Але, як бачимо, ворог яйця (так би мовити) в один кошик не складає. І, знаєте, я чомусь не сумніваюся, що рішення таки винесуть на користь Яника", - пише він.
На думку Жернакова, це може бути тому, що справу розглядає Ігор Качур, фігурант кримінальної справи "плівок Вовка", той самий, який питав того - "Шеф, как власть захватывать будем?"
"Зокрема, тому, що в ОАСК ненавидять усе українське. Нагадаю, суддею-спікером цього суду працює зять Володимира Яцуби (того, що здав росіянам Севастополь) – Богдан Санін, який заборонив Майдан", - додав він.
"Дуже яскраво, до речі, про справжні плани ОАСК свідчить те, що справу відкрито і призначено до розгляду саме зараз, через 8 років після прийняття рішення, всупереч усім процесуальним строкам (за законом – це максимум півроку) і здоровому глузду. Але саме тоді, коли навколо наших кордонів зосереджено максимальну кількість російських військ", - продовжує Жернаков.
Крім того, він нагадує про юрисдикцію – за загальним правилом позови до Верховної Ради напряму підсудні Верховному Суду.
"Якби позов не збиралися задовольняти – на такі порушення і огидну процесуальну еквілібристику ніхто б не йшов", - впевнений голова правління Фундації DEJURE.
"Коли ми кажемо, що ОАСК це не просто черговий зашкварений по вінця суд, а буквально філія ворога в центрі столиці – ми не перебільшуємо. Але хоч він і знаходиться в одному подвір’ї з РНБО, влада його впритул не помічає. Цікаво, чи помітить зараз, коли ставки не просто високі, а мова йде буквально про інування держави", - пише він.
Він також нагадує, що обіцяних іще в грудні аналізу і реакції від ОП на абсолютно злочинне рішення ОАСК щодо САП і досі немає – попри те, що воно прямо б’є по стосунках з нашим головним безпековим партнером – США і з рештою цивілізованого світу.
"Якщо адекватної реакції влади не буде і на це рішення (а адекватною тут може бути лише термінова ліквідація ОАСК. - Авт.) – значить, такий сценарій Зеленського теж цілком влаштовує", - резюмує Жернаков.
Тонкощі тим ,хто війни ,не цікавлять.
Зрозуміло одне - Путін хоче втопить Україну в крові.
сказочники
Звісно його можуть скасувать в Апеляційному суді, але на це потрібен час ,десь 1-2 місяціі.
ты вообще в суде хоть раз был, школьник?
чтобы работать, да еще в такой непростой сфере, нужно хотя бы в логике быть подкованным. а у тебя два вранья в одно не укладываются.
может ты уже выпиляешься нахер отсюда?!
Знає про це ганебне рішення.
А Пороха нелигитимным
Суд скасував рішення ОАСК на користь Ігоря Коломойського у справі «ПриватБанку»
https://zaxid.net/news/
Зеленський анонсував скорочення повноважень Окружного адмінсуду Києва
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3189994-zelenskij-anonsuvav-skorocenna-povnovazen-okruznogo-adminsudu-kieva.html
А воз и ньінче там ...
Більше того, в квітні минулого року він подав до ВР свій НЕВІДКЛАДНИЙ законопроект про ліквідацію ОАСК. Але його монобільшість не голосує за цей законопроект, а преЗедент і в ус не дує.
"Президент ініціював невідкладну ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва"
https://www.president.gov.ua/news/prezident-iniciyuvav-nevidkladnu-likvidaciyu-okruzhnogo-admi-67961
Інакше, він порушник законів.
Ви кажете "президент не имеет права "распускать суд" своей "анонсацией", а Зєля подав такий законопроект у ВР.
Второе пришествие Овоща - это абсурд!
Время его истекло, народ его не примет. Сидит себе на острове, никого не трогает. Денег хватит даже пра-пра-внукам.
Тут питання в часі призначення судової справи, як раз під закінчення Олімпіади в Пекіні. Вірогідно, суд має вдовольнити Євнуховича напередодні вторгнення. Таким чином ***** планує "відновити конституційний лад" в Україні і на танку завезти Лігітьомного до Києва.
Що сьогодні заважає *****, після "відновлення конституційного ладу" в Казахстані зробити те саме в Україні? Є продажний до неможливості суд, який іменем держави Україна ладен визнати все, що йому написали московські експерти. Є біглий президент, який подає скаргу до цього суду стосовно неконституційного усунення його від влади. Є не маленьке таке військо на кордонах України, готове до вторгнення. Є дві політичні сили, які рвуть звинувачуючи у зраді одна-одну і сіють розбрат в країні ослаблюючи обороноздатність. Які вам ще потрібні аргументи аби провести просту арифметичну дію?
Вся проблема в тому що, їх дії може кваліфікувати тільки судівський кагал, який досі нічого не зробив за попередні гріхи. Інші шляхи поза законом.