ОАСК відкрив справу за позовом Януковича. Не сумніваюся, що рішення винесуть на його користь, - Жернаков

ОАСК відкрив справу за позовом Януковича про позбавлення його президентських повноважень Верховною Радою в 2014 році.

Про це повідомив у фейсбуці голова правління Фундації DEJURE Михайло Жернаков, передає Цензор.НЕТ.

"Британська розвідка, звісно, може вважати імовірним "намісником" Російської Федерації у випадку окупації Мураєва. Але, як бачимо, ворог яйця (так би мовити) в один кошик не складає. І, знаєте, я чомусь не сумніваюся, що рішення таки винесуть на користь Яника", - пише він.

На думку Жернакова, це може бути тому, що справу розглядає Ігор Качур, фігурант кримінальної справи "плівок Вовка", той самий, який питав того - "Шеф, как власть захватывать будем?"

"Зокрема, тому, що в ОАСК ненавидять усе українське. Нагадаю, суддею-спікером цього суду працює зять Володимира Яцуби (того, що здав росіянам Севастополь) – Богдан Санін, який заборонив Майдан", - додав він.

"Дуже яскраво, до речі, про справжні плани ОАСК свідчить те, що справу відкрито і призначено до розгляду саме зараз, через 8 років після прийняття рішення, всупереч усім процесуальним строкам (за законом – це максимум півроку) і здоровому глузду. Але саме тоді, коли навколо наших кордонів зосереджено максимальну кількість російських військ", - продовжує Жернаков.

Читайте також: Янукович подав ще один позов до ОАСК у зв'язку із позбавленням звання президента, - Совгиря

Крім того, він нагадує про юрисдикцію – за загальним правилом позови до Верховної Ради напряму підсудні Верховному Суду.

"Якби позов не збиралися задовольняти – на такі порушення і огидну процесуальну еквілібристику ніхто б не йшов", - впевнений голова правління Фундації DEJURE.

"Коли ми кажемо, що ОАСК це не просто черговий зашкварений по вінця суд, а буквально філія ворога в центрі столиці – ми не перебільшуємо. Але хоч він і знаходиться в одному подвір’ї з РНБО, влада його впритул не помічає. Цікаво, чи помітить зараз, коли ставки не просто високі, а мова йде буквально про інування держави", - пише він.

Він також нагадує, що обіцяних іще в грудні аналізу і реакції від ОП на абсолютно злочинне рішення ОАСК щодо САП і досі немає – попри те, що воно прямо б’є по стосунках з нашим головним безпековим партнером – США і з рештою цивілізованого світу.

"Якщо адекватної реакції влади не буде і на це рішення (а адекватною тут може бути лише термінова ліквідація ОАСК. - Авт.) – значить, такий сценарій Зеленського теж цілком влаштовує", - резюмує Жернаков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОАСК відкрив провадження за позовом Януковича проти Верховної Ради щодо визнання факту самоусунення з посади у 2014 році, – Совгиря



