9 916 86

ОАСК відкрив справу за позовом Януковича. Не сумніваюся, що рішення винесуть на його користь, - Жернаков

ОАСК відкрив справу за позовом Януковича про позбавлення його президентських повноважень Верховною Радою в 2014 році.

Про це повідомив у фейсбуці голова правління Фундації DEJURE Михайло Жернаков, передає Цензор.НЕТ.

"Британська розвідка, звісно, може вважати імовірним "намісником" Російської Федерації у випадку окупації Мураєва. Але, як бачимо, ворог яйця (так би мовити) в один кошик не складає. І, знаєте, я чомусь не сумніваюся, що рішення таки винесуть на користь Яника", - пише він.

На думку Жернакова, це може бути тому, що справу розглядає Ігор Качур, фігурант кримінальної справи "плівок Вовка", той самий, який питав того - "Шеф, как власть захватывать будем?"

"Зокрема, тому, що в ОАСК ненавидять усе українське. Нагадаю, суддею-спікером цього суду працює зять Володимира Яцуби (того, що здав росіянам Севастополь) – Богдан Санін, який заборонив Майдан", - додав він.

"Дуже яскраво, до речі, про справжні плани ОАСК свідчить те, що справу відкрито і призначено до розгляду саме зараз, через 8 років після прийняття рішення, всупереч усім процесуальним строкам (за законом – це максимум півроку) і здоровому глузду. Але саме тоді, коли навколо наших кордонів зосереджено максимальну кількість російських військ", - продовжує Жернаков.

Читайте також: Янукович подав ще один позов до ОАСК у зв'язку із позбавленням звання президента, - Совгиря

Крім того, він нагадує про юрисдикцію – за загальним правилом позови до Верховної Ради напряму підсудні Верховному Суду.

"Якби позов не збиралися задовольняти – на такі порушення і огидну процесуальну еквілібристику ніхто б не йшов", - впевнений голова правління Фундації DEJURE.

"Коли ми кажемо, що ОАСК це не просто черговий зашкварений по вінця суд, а буквально філія ворога в центрі столиці – ми не перебільшуємо. Але хоч він і знаходиться в одному подвір’ї з РНБО, влада його впритул не помічає. Цікаво, чи помітить зараз, коли ставки не просто високі, а мова йде буквально про інування держави", - пише він.

Він також нагадує, що обіцяних іще в грудні аналізу і реакції від ОП на абсолютно злочинне рішення ОАСК щодо САП і досі немає – попри те, що воно прямо б’є по стосунках з нашим головним безпековим партнером – США і з рештою цивілізованого світу.

"Якщо адекватної реакції влади не буде і на це рішення (а адекватною тут може бути лише термінова ліквідація ОАСК. - Авт.) – значить, такий сценарій Зеленського теж цілком влаштовує", - резюмує Жернаков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОАСК відкрив провадження за позовом Януковича проти Верховної Ради щодо визнання факту самоусунення з посади у 2014 році, – Совгиря

позов (496) Янукович Віктор (10785) Окружний адмінсуд Києва (539) Жернаков Михайло (56)
+28
Ну ясно Суд робить Януковича легітимним. І Янукович просить сили ОДКБ ввести віймька в Київ як в Казахстані. Ну це читається.
24.01.2022 14:45 Відповісти
+12
Зєля упорото не розформовує вовчий ОАСК, щоб він виносив рішення на користь Бєні, ригів та окупанта.
24.01.2022 14:50 Відповісти
+7
Україна не є членом ОДКБ
24.01.2022 14:49 Відповісти
Ну ясно Суд робить Януковича легітимним. І Янукович просить сили ОДКБ ввести віймька в Київ як в Казахстані. Ну це читається.
24.01.2022 14:45 Відповісти
Суд 16.02 , а 20.02 закінчується Олімпійські Ігри
24.01.2022 14:47 Відповісти
Україна не є членом ОДКБ
24.01.2022 14:49 Відповісти
Не є ,але Янукович скажім 17.02 може з Ростова підписать угоду.
Тонкощі тим ,хто війни ,не цікавлять.
Зрозуміло одне - Путін хоче втопить Україну в крові.
24.01.2022 14:51 Відповісти
Ясно....
24.01.2022 14:51 Відповісти
шо?) его полномочия давно истекли по Конституции. то, что он спетлял раньше срока, это его личная проблема.
сказочники
24.01.2022 14:54 Відповісти
Це вирішує Суд. А якщо на цю ситуацію - тол це план Кремля зробить в країні двовладдя і потім захопить.
24.01.2022 14:55 Відповісти
хватит нести ересь. ни один суд не в состоянии изменить Конституцию. в которой четко написаны сроки каденции избранного президента.
24.01.2022 14:57 Відповісти
Це ви несете єресь. Суд приняв докумнти - значить буде рішення по ньому.
Звісно його можуть скасувать в Апеляційному суді, але на це потрібен час ,десь 1-2 місяціі.
24.01.2022 15:03 Відповісти
ну да. будет решение - отказать. принятие документов на рассмотрение и удовлетворение это как бы не одно и то же.
ты вообще в суде хоть раз был, школьник?
24.01.2022 15:04 Відповісти
Був в суді і в апеляційному був. І виграв його.
24.01.2022 15:09 Відповісти
а потом мамка разбудила и погнала в школу?
24.01.2022 15:11 Відповісти
Мабуть із скрєпних. І тяжко зв'язать подачу заяву Януковичем в суд , який працює на ФСБ та роміські війська навколо кордонів.
24.01.2022 15:13 Відповісти
связать это твоя задача как бота. но ты настолько непроходимо туп, что просто не в состоянии этого сделать. и последний твой аргумент называется "сам дурак".
чтобы работать, да еще в такой непростой сфере, нужно хотя бы в логике быть подкованным. а у тебя два вранья в одно не укладываются.
24.01.2022 15:20 Відповісти
"а потом мамка разбудила и погнала в школу?" - а це АРГУМЕНТ?
24.01.2022 15:23 Відповісти
Бота якого саме?
24.01.2022 15:23 Відповісти
почему блин таких дятлов вообще берут на работу в ботоферму. ведь образования ноль в принципе.
24.01.2022 15:05 Відповісти
ты не первый раз появляешься под здравой полемикой и влезаешь со своим бредом!
может ты уже выпиляешься нахер отсюда?!
24.01.2022 15:07 Відповісти
какая здравая полемика. сидят три бота и друг другу сказки рассказывают)
24.01.2022 15:10 Відповісти
это клуб или публичная платформа?
24.01.2022 15:56 Відповісти
"угоды" должны быть ратифицированны парламентом
24.01.2022 15:03 Відповісти
Якщо Зелю не знімемо, то буде.
24.01.2022 14:52 Відповісти
Сирия тоже не является членом ОДКБ, но асад попросил ***** навести "порядок" в его стране
24.01.2022 15:04 Відповісти
Умерла Людмила Янукович - СМИ
24.01.2022 15:32 Відповісти
Оц-тоц-первертоц,Бабушка здорова,Оц-тоц-первертоц,Кушает компот.
24.01.2022 15:50 Відповісти
Скоріше за все саме тому президент Вірменії пішов у відставку.
Знає про це ганебне рішення.
24.01.2022 15:05 Відповісти
еще одно враньё.
24.01.2022 15:22 Відповісти
Чого їх не розгонять...*?
24.01.2022 15:25 Відповісти
Действительно: ну вот прямо загадка... Сам-то как думаешь?! Ведь если звёзды зажигают - значит это кому-нибудь нужно...
24.01.2022 18:30 Відповісти
У Ростові гроші кінчаються. А про це Зеленський не здогадується. Треба нагадати. З Ростова. Щоб Київ .... подсуетился !!!
24.01.2022 14:46 Відповісти
кто бы сомневался, зе+ опзжо
24.01.2022 14:46 Відповісти
ну тоді ОАСК попензлює до Ростова, якщо встигне втекти
24.01.2022 14:46 Відповісти
Готовьтесь к приходу Фантомаса...тьфу, президента.
24.01.2022 14:46 Відповісти
Объявить Януковоща, убийцу Небесной сотни легитимным.
А Пороха нелигитимным
24.01.2022 14:47 Відповісти
ща оаск визнає ще й зеленського нелигитимним
24.01.2022 14:47 Відповісти
это лучший коммент)
24.01.2022 15:23 Відповісти
Зєля упорото не розформовує вовчий ОАСК, щоб він виносив рішення на користь Бєні, ригів та окупанта.
24.01.2022 14:50 Відповісти
должно быть не "на користь" кого-то, а по закону.
24.01.2022 16:01 Відповісти
По закону Бєні не мали "вибачати" його борги перед бюджетом України.
24.01.2022 16:07 Відповісти
вы проффи в юриспруденции?
24.01.2022 16:23 Відповісти
Ні. Але можу робити певні висновки, враховуючи резонансні справи вовчого суду, розпуск якого анонсував сам Зеля, але не робить цього.

Суд скасував рішення ОАСК на користь Ігоря Коломойського у справі «ПриватБанку»

https://zaxid.net/news/
24.01.2022 16:28 Відповісти
президент не имеет права "распускать суд" своей "анонсацией". А отмена приговора одного суда другим судом - рутинное дело.
24.01.2022 16:49 Відповісти
Майже рік тому.

Зеленський анонсував скорочення повноважень Окружного адмінсуду Києва

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3189994-zelenskij-anonsuvav-skorocenna-povnovazen-okruznogo-adminsudu-kieva.html

А воз и ньінче там ...
24.01.2022 16:32 Відповісти
президент не имеет права "анонсировать" "скорочення повноважень" какого либо суда. Это не его "епархия".
24.01.2022 16:51 Відповісти
Я дала вам посилання на сайт Кабміну, а не на сайт пєчкі-лавочки.
Більше того, в квітні минулого року він подав до ВР свій НЕВІДКЛАДНИЙ законопроект про ліквідацію ОАСК. Але його монобільшість не голосує за цей законопроект, а преЗедент і в ус не дує.

"Президент ініціював невідкладну ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва"

https://www.president.gov.ua/news/prezident-iniciyuvav-nevidkladnu-likvidaciyu-okruzhnogo-admi-67961
24.01.2022 17:04 Відповісти
дискуссия бессмысленна. В начале нужно определиться: действуем "в целях революционной целесообразности" или в пределах "европейских ценностей". Распускать суд в силу того, что кому-то не нравятся его решения - наверное и в Африке такого нет.
24.01.2022 17:12 Відповісти
Тобто, юрЬІст зеленський невіглас і подав який антизаконний законопроект?
24.01.2022 17:18 Відповісти
Він має право подати будь-який законопроект, а Рада вирішити чи має вона право за таке голосувати. На крайній випадок існує КСУ, який контролює і рішення президента, і рішення ВРУ щодо конституційності.
24.01.2022 18:02 Відповісти
Він має обов'язок! працювати в правовому полі України, тому не має права подавати антизаконні проекти у ВР та видавати протизаконні укази.
Інакше, він порушник законів.
24.01.2022 18:20 Відповісти
На то і існують депутати і КСУ, як незалежні запобіжники від злочинних законів. Але ж, ми всі такі розумні і хочемо аби ті, хто нам подобається мали всі гілки влади. Вони то, красавчики, приймуть найкращі закони! Да?
24.01.2022 23:13 Відповісти
коли я тут волав що, рішення Порошенко та його фракції робить суди над законом, державою та здоровим глуздом майже всі тут казали що, їм видніше. А я тоді ще писав, що ця судова рехворма вилиється боком і нам і самому Порошенко. Робити суддів безконтрольними та довічними величезна підлість..
24.01.2022 18:08 Відповісти
ничего необычного. Каждый президент хочет удовлетворить свои хотелки.
24.01.2022 18:34 Відповісти
То Зєля іде по-бєспрєдєлу?
Ви кажете "президент не имеет права "распускать суд" своей "анонсацией", а Зєля подав такий законопроект у ВР.
24.01.2022 19:19 Відповісти
я же вам написал - каждый президент хочет удовлетворить свои хотелки. Папередник - не исключение.
24.01.2022 20:24 Відповісти
ахахаха. не вынесут. даже вовк тут ничего не выдумает)
24.01.2022 14:53 Відповісти
Чому ж? Легко можуть визнати напередодні вторгнення.
24.01.2022 15:26 Відповісти
****** вы взяли что он легитимный? Его полномочия истекли в 2015 году раз, во вторых он был низложен верховной радой, в третьих легитимные не убегают из страны на 10 лет
24.01.2022 14:54 Відповісти
да и КС уже давно признал то решение ВР конституционным.
24.01.2022 14:59 Відповісти
Если говорить о нападении то Путину любая бумажка пригодится
24.01.2022 22:24 Відповісти
24.01.2022 14:55 Відповісти
Какая разница собственно, у нас найвелычнишый лидор у всесвити
24.01.2022 14:57 Відповісти
24.01.2022 14:58 Відповісти
Если по мнению овоща его позбавили полномочий не законно, то почему он не вернулся в Киев?получается он самоустранился. Суть та же самая
24.01.2022 14:58 Відповісти
ОАСК можна ліквідуваати одим указом, і вся проблема буде закрита.
24.01.2022 15:04 Відповісти
Чушь какая то, овощу уже давно приговор вынесен за госизмену, что может поменять оаск?
24.01.2022 15:08 Відповісти
Визнати його Лігітьомним і зустріти з караваєм після олімпіади в Пекіні.
24.01.2022 15:24 Відповісти
Ну на нарах его встретят хоть легитёмного хоть каравайного, это уже по его желанию.
24.01.2022 15:26 Відповісти
Той суд давно заробив вже не на один десяток років на нарах. Але, як бачимо їх це не лякає.
24.01.2022 15:39 Відповісти
Рехвормы потужные были, шо ж им теперь бояться.
24.01.2022 15:45 Відповісти
Так, згідно патужним рехвормам зараз із судом ніхріна не зробиш.
24.01.2022 16:15 Відповісти
Цей суд ще при Порошенку треба було закрити ,це розсадник корупціі і зради так звані судді за великі гроші роблять своі чорні справи.
24.01.2022 15:10 Відповісти
В топку оаск.
24.01.2022 15:12 Відповісти
От какого такого грандиозно-гадкого события нас отвлекают такими действиями?
Второе пришествие Овоща - это абсурд!
Время его истекло, народ его не примет. Сидит себе на острове, никого не трогает. Денег хватит даже пра-пра-внукам.
24.01.2022 15:14 Відповісти
Поможет только NLAW😁
24.01.2022 15:17 Відповісти
Зеленського і його ОП можна порівняти з Німеччиною, Францією, які висловлюють стурбованість на словах, поки ми не побачили, як воно є насправді. Так і Зеленський тріпався про європейський вектор, про демократію, хвалив наших військових за захист, замилюючи очі проукраїнськи налаштованим громадянам. Але Але його справи достовірно показують його задум. І про це кричать люди, які знають, добре розуміють це.
24.01.2022 15:20 Відповісти
Вчора померла Людмила Янукович. Якось без емоцій. Проста донецька баба, яка не вписалась в новий етап життя і не потягла його наслідків. Хоч як не "старалась".
24.01.2022 15:20 Відповісти
Євнухович готує собі нову першу леді. Хтось знає чи Скапеева одружена?
24.01.2022 15:22 Відповісти
Я зараз не буду питати про судову реформу і хто це зробив.
Тут питання в часі призначення судової справи, як раз під закінчення Олімпіади в Пекіні. Вірогідно, суд має вдовольнити Євнуховича напередодні вторгнення. Таким чином ***** планує "відновити конституційний лад" в Україні і на танку завезти Лігітьомного до Києва.
24.01.2022 15:20 Відповісти
что то ты совсем старую методичку выкопал. забудь уже за "переворот"
24.01.2022 15:24 Відповісти
Не потрібно вважати ворога повним ідійотом. ***** не буде просто так напрягатися у нього був час, надхнення та достатньо компетентні спеціалісти аби розробити новий план по захопленню України.
24.01.2022 15:29 Відповісти
Вважати за неймовірне щось подібне можуть тільки повні невігласи в історії, як науці. Будь-який, самий нікчемний історик наведе вам з десяток випадків, коли сусідній сцарьок оголошував свого холуя законним лігітьомним спадкоємцем трону і за допомогою свого війська садив його на трон в сусідній державі. Такі випадки траплялися навіть в другій половині минулого сторіччя. В головному в Африці, Азії чи Латинській Америці.
Що сьогодні заважає *****, після "відновлення конституційного ладу" в Казахстані зробити те саме в Україні? Є продажний до неможливості суд, який іменем держави Україна ладен визнати все, що йому написали московські експерти. Є біглий президент, який подає скаргу до цього суду стосовно неконституційного усунення його від влади. Є не маленьке таке військо на кордонах України, готове до вторгнення. Є дві політичні сили, які рвуть звинувачуючи у зраді одна-одну і сіють розбрат в країні ослаблюючи обороноздатність. Які вам ще потрібні аргументи аби провести просту арифметичну дію?
24.01.2022 16:14 Відповісти
24.01.2022 16:32 Відповісти
24.01.2022 16:33 Відповісти
А нащо їм тікати? Вони мають легітимізувати його "воцарєніє" своєю присутністю і накласти корону на голову.
Вся проблема в тому що, їх дії може кваліфікувати тільки судівський кагал, який досі нічого не зробив за попередні гріхи. Інші шляхи поза законом.
24.01.2022 17:04 Відповісти
Судейская мафия она как дирастия стоматологов- не меняется никогда, и сидят там правнуки тех кто еще работал там со времен позднего совка и судил Стуса, Лукьяненко, и Черновола
24.01.2022 18:05 Відповісти
 
 