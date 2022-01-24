Джонсон про можливе вторгнення РФ до України: "Може бути нова Чечня"

Прем'єр Великобританії Борис Джонсон попередив, що можливе вторгнення в Україну стане катастрофічним кроком для Росії, а також порівняв це з "новою Чечнею".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Reuters".

"Ми повинні ясно дати зрозуміти Кремлю, що це (вторгнення. - Ред.) буде катастрофічним кроком. ... Я думаю, дуже важливо, щоб люди в Росії розуміли, що це може бути нова Чечня", - сказав британський прем'єр.

Джонсон також висловив упевненість, що за необхідності жителі України "боротимуться".

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