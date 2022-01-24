Франція поки не евакуює своїх дипломатів із Києва та стежить за подіями

Посольство Франції в Україні взяло до відома повідомлення Сполучених Штатів щодо репатріації неосновного дипломатичного персоналу з посольства в Києві та їхніх сімей, пильно стежить за розвитком подій і продовжує консультації з партнерами.

Про це повідомили у пресслужбі диппредставництва, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"В оновлених порадах для подорожуючих (Сonseils aux voyageurs) ми вже висловили занепокоєння щодо посилення російської військової присутності на кордонах з Україною та рекомендації щодо підвищеної пильності, адресовані нашим співвітчизникам в Україні або тим, хто бажає туди поїхати. Ми продовжуємо стежити за розвитком подій з максимальною пильністю. Ми продовжуємо тісні консультації з усіма нашими партнерами, особливо європейськими, і готові адаптувати нашу позицію відповідно до розвитку ситуації в сфері безпеки", - поінформували у посольстві.

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