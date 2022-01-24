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Новини Війна
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Франція поки не евакуює своїх дипломатів із Києва та стежить за подіями

Франція поки не евакуює своїх дипломатів із Києва та стежить за подіями

Посольство Франції в Україні взяло до відома повідомлення Сполучених Штатів щодо репатріації неосновного дипломатичного персоналу з посольства в Києві та їхніх сімей, пильно стежить за розвитком подій і продовжує консультації з партнерами.

Про це повідомили у пресслужбі диппредставництва, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ. 

"В оновлених порадах для подорожуючих (Сonseils aux voyageurs) ми вже висловили занепокоєння щодо посилення російської військової присутності на кордонах з Україною та рекомендації щодо підвищеної пильності, адресовані нашим співвітчизникам в Україні або тим, хто бажає туди поїхати. Ми продовжуємо стежити за розвитком подій з максимальною пильністю. Ми продовжуємо тісні консультації з усіма нашими партнерами, особливо європейськими, і готові адаптувати нашу позицію відповідно до розвитку ситуації в сфері безпеки", - поінформували у посольстві.

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Автор: 

вторгнення (380) посольство (947) Франція (3096) евакуація (2333) дипломати (569)


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Макрон загуляв чи що? Біда з цими француженками та й годі.
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24.01.2022 15:04 Відповісти
мабуть ще равликів не всіх доїли...
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24.01.2022 15:08 Відповісти
Французская разведка не верит в нападение России. Они об этом говорили пару недель назад. Так что очевидно, что и дипломатам переживать нечего. А вот у бритов и американцев другой протокол.
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24.01.2022 15:53 Відповісти
Я бы на месте жабоедов и немцев не парился, это как рашка не вывозила своих во время наступления Талибана- одна банда😁😁
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24.01.2022 15:11 Відповісти
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24.01.2022 15:12 Відповісти
еще один план ***** нарисовался - руками оаск реанимировать януковоща, который попросит ***** "помочь навести порядок в стране", как это сделал асад! выгребная яма получает формальное право проводить военную миссию. ООН займётся бесконечной говорильней (как и в случае с Сирией)
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24.01.2022 15:13 Відповісти
Срок Януковича давно истек.
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24.01.2022 15:53 Відповісти
А персонал німецької амбасади у Києві, які "не хочуть провокувати" росію, вже почали пакувати валізи?
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24.01.2022 16:17 Відповісти
 
 