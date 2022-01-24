МЗС Франції не рекомендує виїжджати у прикордонні з РФ райони України через скупчення російських військ
Міністерство закордонних справ Франції заявило в понеділок, що не рекомендовано без нагальної потреби відвідувати регіони України, що межують із Росією, в умовах нинішньої напруженої ситуації там.
Про це йдеться у заяві МЗС Франції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"В умовах напруженості, спричиненої концентрацією російських військ на кордонах України, рекомендовано виявляти підвищену пильність й офіційно не рекомендовано виїжджати у прикордонні райони на півночі та сході країни", - йдеться в заяві МЗС Франції.
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