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МЗС Франції не рекомендує виїжджати у прикордонні з РФ райони України через скупчення російських військ

МЗС Франції не рекомендує виїжджати у прикордонні з РФ райони України через скупчення російських військ

Міністерство закордонних справ Франції заявило в понеділок, що не рекомендовано без нагальної потреби відвідувати регіони України, що межують із Росією, в умовах нинішньої напруженої ситуації там.

Про це йдеться у заяві МЗС Франції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"В умовах напруженості, спричиненої концентрацією російських військ на кордонах України, рекомендовано виявляти підвищену пильність й офіційно не рекомендовано виїжджати у прикордонні райони на півночі та сході країни", - йдеться в заяві МЗС Франції.

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Автор: 

армія рф (17698) кордон (4807) росія (65800) Франція (3096)


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А вот с этим можно согласиться.
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24.01.2022 15:30 Відповісти
ушлепки, а в прикородні з Україною райони московии можно? Виходить, що можно, нехай там і війска єрефії стоять. Вот уроды
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24.01.2022 15:34 Відповісти
уявляю собі пересічну французьку сім'ю. яка подорожує вздовж кордону України з мордором)
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24.01.2022 15:37 Відповісти
как толерантно!
и очень ответственно !
(и без нагнетания)
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24.01.2022 15:41 Відповісти
 
 