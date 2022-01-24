"Слуги" заблокували виділення 50 млрд грн для фінансування армії, з такою позицією їм краще саморозпуститися, - Порошенко
Фракція монобільшості заблокувала додаткове виділення для армії 50 мільярдів гривень.
Про це під час брифінгу заявив лідер партії "Європейська Солідарність", п’ятий президент Петро Порошенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політичної сили.
Він наголосив, що безпекова ситуація вимагає негайно збільшити фінансування ЗСУ, тому "Європейська Солідарність" внесла відповідний законопроєкт щодо змін до бюджету.
"Законопроєкт передбачає збільшення на 50 млрд грн фінансування ЗСУ, спрямувавши кошти на різке підвищення грошового забезпечення військовослужбовців, особливо тих, хто залучені до безпосередньої відсічі російській агресії. Скорочення термінів контракту, що дозволить ветеранам, які служили у відповідних підрозділах, повернутися як мінімум на півроку на своє місце служби для того, щоб в період найбільшої напруги стати пліч-о- пліч і захистити країну", – говорить Порошенко.
"Запропоновано нарешті забезпечити стратегічні резерви, які покриють хоча б резерв першої черги для формування необхідного кістяка для того, щоб давати відсіч. Мова йде про пальне, про речове, харчове, медичне і головне – бойове забезпечення", – наголошує п’ятий президент.
"Третє – це різке збільшення бюджету, яке дозволить терміново зробити необхідні закупівлі для того, щоб збільшити ціну, яку заплатить країна-агресор РФ у випадку божевільного рішення свого керівництва щодо вторгнення, продовження другого етапу вторгнення в Україну", – зазначає Порошенко.
"І ще одна дуже важлива річ – передати видатки на місцеве самоврядування з цільовим спрямуванням профінансувати заходи територіальної оборони для того, щоб мобілізувати захисний потенціал спротиву в кожному окремому місті. Бо сьогодні суб’єкти місцевого самоврядування виснажені безглуздою політикою влади щодо тарифів по відношенню до громадян", – говорить Порошенко.
"Коли наша фракція вимагала від голови Верховної Ради терміново поставити це питання на голосування щодо включення до порядку денного, сили демократичної опозиції проголосували за включення цих питань у порядок денний. Включно із закритим засіданням Верховної Ради, яке треба провести уже зараз, запросити Зеленського і все вище військово-політичне керівництво держави для того, щоб спланувати, що треба зробити. Ми готові підставити плече, давати відсіч агресору, посилити дипломатичний опір", – зазначає Порошенко.
"На жаль, наш голос не почутий. Фракція монобільшості "Слуга народу" проголосувала проти. Якщо ви не хочете працювати в парламенті, якщо парламент не здатний приймати рішення про оборону держави, можливо, вам саморозпуститися, бо ви нікого не представляєте і сьогодні займаєтеся позицією невтручання", – запропонував лідер "Європейської Солідарності".
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А якщо Росія не нападе, як піаритися потім на танках? А якщо нападе, то танки в Лондоні Єрмаку і Зеленському вже не потрібні будуть! Очевидно ж, треба брати асфальт!
КривийРігOFFICIAL
@krivorozhanin__
- Чому Найвеличніший не зустрічає літаки зі зброєю? - Там нема товарів для Епіцентру.
Что Вы с этим дебилом сполите?
Как это он еще не стал доказывать, что украинца стали жить, при омснском осле, лучше и телеканал дом величайшее достижение украинской нации.
Пффф. Гадость!
НЕГАЙНО!!!!!
А ті хто вимагає менше, то є ЗРАДНИКИ!!!!!!