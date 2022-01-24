Єврокомісія може розширити на 5 пунктів список санкцій проти РФ, запроваджений через окупацію Криму, - Spiegel
Єврокомісія хоче розширити російський санкційний список, ухвалений як реакція на Крим, на п'ять пунктів, це можуть бути окремі особи або організації.
Про це свідчить конфіденційний звіт німецького посольства у Брюсселі, який є у розпорядженні журналу Spiegel, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Повідомляється, що Литва, Болгарія, Румунія та Данія вимагали відповідних заходів щодо Росії вже минулого понеділка на зустрічі робочої групи представників країн ЄС. На думку керівництва цих країн, це стало б "необхідною відповіддю Росії у світлі русифікації анексованих територій, що триває" в Криму. Хто конкретно може потрапити до списку, як пише журнал, зі звіту не зрозуміло.
Німеччина разом із Італією та Фінляндією спочатку скептично поставилася до пропозиції. На думку Берліну, Риму та Гельсінкі, необхідна детальніша перевірка. За інформацією видання, наразі МЗС Німеччини провело відповідну перевірку і завершило її, тому у ФРН теж згодні із заходами.
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Але невже Німеччина нікого не підтримувала під час війни хорватсько-сербської? Нікого не цікавить, де тоді взяла зброю (і не лише зброю) Хорватія, щоб відбитись і перемогти у війні з сильнішим сусідом? Невже в повітрі? Не вірю. Я не вірю в те, що німці не озброювали хорватів. Просто тому, що там і тоді це більше не було кому зробити.
Нагадаю, тоді конфігурація сил була менш загрозливою для слабшої з двох частин колишньої Югославії. Це не Росія проти України. Це Сербія проти Хорватії. Ба більше, ФРН була принциповим адвокатом Хорватії, коли та 1991 року виборювала незалежність, а потім вступала до НАТО і до ЄС. Надійнішого партнера за Німеччину в тій війні хорвати не мали.
Певна річ, хорвати для німців і ближчі, і рідніші за нас. 100% нашої території можна було вільно промарширувати двічі між 1941 і 1944 роком, але тепер не відчувати перед нами жодних комплексів провини і розпатякувати про велику культуру Толстого і Нєтрєбко. Але й Сербія - не Росія зразка 2022 року.
So, what the fuck is goin' on here?
Моя думка така: пацифізм вони собі можуть не приписувати. Це щось інше. Потурання поглинанню України Росією - їхній національний інтерес. І всі події навколо України для них - неабияка моральна "розтяжка" між цим своїм національним інтересом і принципами моралі та міжлюдського співіснування. Рано чи пізно вони або таки визначаться, або програють разом із Путіним, як програли 1945 року. Хочеться, аби визначились. - А. Бондар https://gazeta.ua/blog/56442/ne-viryu-v-pacifizm-nimciv-poglinannya-********-rosiyeyu-yihnij-nacionalnij-interes
https://www.dw.com/uk/%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D1%96-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B4%D1%96%D0%B2-%D0%B2-%D1%96%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%83/a-17894270
распад и неуважение
Goldman Sachs сообщает, что санкции ограничат потоки российского газа на неопределенный срок. Вся российская экономика зависит от от экспорта газа. Страна будет буквально голодать без него.
А как только немец царь Кацапии в 1915 году напал войной на немцев то и Кацапия развалилась Нах превратившись в СССР во главе с татаро-еврейским казанским сифилитиком Ульяновым-Лениным.
И что характерно. что на Московии в основном князья и цари, которые московию разваливали. то все они были сифилитиками начиная от сифилитика Петра-1