Єврокомісія може розширити на 5 пунктів список санкцій проти РФ, запроваджений через окупацію Криму, - Spiegel

Єврокомісія хоче розширити російський санкційний список, ухвалений як реакція на Крим, на п'ять пунктів, це можуть бути окремі особи або організації.

Про це свідчить конфіденційний звіт німецького посольства у Брюсселі, який є у розпорядженні журналу Spiegel, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Повідомляється, що Литва, Болгарія, Румунія та Данія вимагали відповідних заходів щодо Росії вже минулого понеділка на зустрічі робочої групи представників країн ЄС. На думку керівництва цих країн, це стало б "необхідною відповіддю Росії у світлі русифікації анексованих територій, що триває" в Криму. Хто конкретно може потрапити до списку, як пише журнал, зі звіту не зрозуміло.

Німеччина разом із Італією та Фінляндією спочатку скептично поставилася до пропозиції. На думку Берліну, Риму та Гельсінкі, необхідна детальніша перевірка. За інформацією видання, наразі МЗС Німеччини провело відповідну перевірку і завершило її, тому у ФРН теж згодні із заходами.

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