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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Понад 48% українців вважають реальною загрозу вторгнення Росії на територію України, - опитування КМІС

Понад 48% українців вважають реальною загрозу вторгнення Росії на територію України, - опитування КМІС

48,1% українців сприймають накопичення російських військ на кордоні як реальну загрозу вторгнення на територію України взимку-навесні 2022 року.

Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології 20-21 січня 2012 року, інформує Цензор.НЕТ.

При цьому 39,1% респондентів вважають, що загрози вторгнення немає, 12,8% важко відповісти.

Водночас у період із 13 до 16 грудня 2021 року відсоток респондентів, які сприймають зосередження російських військ на українських кордонах як загрозу вторгнення становив 49,2%, негативно відповіли 41,4%, важко було відповісти 9,5%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Командувач ООС Павлюк про можливість нападу РФ 20 лютого: "Це дата, яка нас хвилює"

Чи варто сприймати накопичення російських військ на кордоні з Україною як реальну загрозу вторгнення на територію України зимою-весною 2022 року?

Понад 48% українців вважають реальною загрозу вторгнення Росії на територію України, - опитування КМІС 01

агресія (1195) армія рф (17698) дослідження (612) опитування (1961) росія (65800) КМІС (338)


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Топ коментарі
+9
в себе в Мордорі будеш просувати свої наративи.
Ми своїх зрадників швиденько перевішаємо і все буде добре!
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24.01.2022 16:04
+5
А то что вторгнення уже 8 лет как произошло об этом в опросах не упоминается?
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24.01.2022 15:54
+5
Явашвырок был не убедителен в своих кривляниях...
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24.01.2022 15:54
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Воно-то реально. Нападуть чи ні - питання. І як сам
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24.01.2022 15:54 Відповісти
Відкрито - навряд чи. Будуть хитать , поки Україна остаточно не ослабне ,потім ,можливо , і нападуть , або будуть мутить справу з владою-колаборантами.
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24.01.2022 16:02 Відповісти
найбільш вірогідний варіант - "іхтамнєтний"
визнання Динири, "військовий" договір та наступ із охопленням Маріуполя (місто із "Азовом" їм не по зубам) на Запоріжжя та Одесу

таким чином дають можливість гнилим німцям та іншим стверджувати що підстав для введення санкцій немає - це "ребели бешкетують"
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24.01.2022 16:54 Відповісти
але ж деревьяні макінтоши в рашку це не відміняє
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24.01.2022 16:55 Відповісти
А то что вторгнення уже 8 лет как произошло об этом в опросах не упоминается?
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24.01.2022 15:54 Відповісти
Явашвырок был не убедителен в своих кривляниях...
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24.01.2022 15:54 Відповісти
ви забули додати підсумок: за місяць московського "дєржитємєнясємєро, всєх попішу" кількість переляканих в Україні зменшилася на 1 %, зате на 3 % побільшало тих, хто вже ніц не розуміє
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24.01.2022 15:55 Відповісти
52% - зебіли
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24.01.2022 15:56 Відповісти
не - мудрий нарід
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24.01.2022 15:59 Відповісти
"Дякую" вам, зебіли і шароварні патріоти за те, що у нас за головнокомандувача - сцикун зі стажем...
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24.01.2022 16:00 Відповісти
"Немає сенсу обороняти фортецю, якщо всередині неї є зрадники,
що допомагають ворогові."

У Сунь Цзи (Мистецтво війни)
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24.01.2022 16:02 Відповісти
в себе в Мордорі будеш просувати свої наративи.
Ми своїх зрадників швиденько перевішаємо і все буде добре!
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24.01.2022 16:04 Відповісти
Есть выход ефективный и простой--пустить предателей в расход первыми. Метод работает. Доказано историей.
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24.01.2022 16:20 Відповісти
Говорил сегодня со знакомым из наших силовых ведомств. Сказал, что разведка США считает, что основной вариант это признание ОРДЛО и официальый ввод туда кацапских войск, а также размещение ядера в Белоруси и какой-то из стран Латинской Америки
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24.01.2022 16:02 Відповісти
И выход из минска? Тогда это еще санкции, а кацапы за 10 дней просрали 150 лярдов на бирже и доллар у них растет как не в себя
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24.01.2022 16:16 Відповісти
Наступного разу, коли будете розмовляти зі своїм знайомим, скажіть щоб він з бовдурами не спілкувався бо йде злив данних розвідки США через коментаріі на цензорі.
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24.01.2022 16:19 Відповісти
Вот и делайте выводы - каждый второй поддается зомбированию на 100%. Нечего удивляться, что большая часть населения платит по тарифам с потолка. Совковые гены только могила исправит.....
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24.01.2022 16:03 Відповісти
Ну во первых ,вторжение уже идёт ВОСЕМЬ лет ,во вторых ,***** зашло лишь туда куда ему позволили зайти а когда пошли сотни гробов на раиссию сразу остановилось и больше оно ни на метр в Украине не продвинется ,НИКОГДА !!!!
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24.01.2022 16:08 Відповісти
Вісім років кацапи товчуться біля кордону і вільно його перетинають в зоні ОРДЛО. Що Вас дивує? Мене, наприклад, дивує чому кацапи свої війська перевели до кордону з Україною так пізно. Я б на їх місці зробив це на декілька років раніше. І не сумніваюсь в тому що вони звідти вже нікуди не дінуться. Хіба що на той світ в результаті нашої прицільної атаки. Над цим і треба працювати. Чим вища концентрація військ в даному квадраті тим фатальнішим для них буде атака. До цього треба готуватися а "не бздіти як шпійон в тилу врага" - ми на своїй землі! правда за нами! смерть окупантам!
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24.01.2022 16:09 Відповісти
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24.01.2022 16:11 Відповісти
короче - шашличок під окупацією
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24.01.2022 16:56 Відповісти
Еще 48% боятся наврочить... ( поэтому не произносят в слух) а оставшиеся 4% вообще не знают что СССР распался.
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24.01.2022 16:12 Відповісти
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24.01.2022 22:13 Відповісти
нападать никто не будет, это америка раздувает
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24.01.2022 16:13 Відповісти
Не так. Угроза реальна на 100%. А нападут или нет там уже 50 на 50.
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24.01.2022 16:16 Відповісти
Эти опросы говорящие за всех украинцев, вверх "адекватности". У меня ни разу никто ничего неспрашивал, как и у 99%населения Украины, а если они думают что опросив 100 человек, получат тот же баланс и при опросе 20-30 миллионов, то сильно ошибаются, при такой громадной разнице эффект среднего показателя не работает)
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24.01.2022 16:17 Відповісти
Вы серьезно считаете, что соцопрос - это поголовный опрос населения? Существуют методики, которые дают полную картину. Для того, чтобы узнать вкус борща необязательно сожрать всю кастрюлю.
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24.01.2022 16:48 Відповісти
Если опросят 100 человек из 200, то эти методики может и работают. А когда 100 человек из 30 млн, то полной картины нет и не будет даже преблизительно. Я ничего такого не считаю как вы подумали, меня лишь бесят начальные слова "Более *% украинцев считают". Такие заголовки не отображают действительности.
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24.01.2022 17:12 Відповісти
Упродовж 20-21 січня 2022 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки. Методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) опитано 1205 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.
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24.01.2022 17:53 Відповісти
В одном я уверен на 100%
Если кацапы атакуют то наша страна из парламентско-президентской, станет чисто парламентской, тк зеленский вместе со своей сворой, немедленно удерет.
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24.01.2022 16:18 Відповісти
У меня вопрос к этим 40% "не будет": А Крым и Донбасс? "Вы не понимаете, это другое?"
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24.01.2022 16:43 Відповісти
а 52 % живуть в відосіках президента))) аніше братья))) (буряти))))
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24.01.2022 17:04 Відповісти
А в 14 году сдали Крым без единого выстрела,сдали Донецк и Луганск.Дали выйти колоне Гиркина со Славянска и дойти без потерь до Донецка.Так же дали безпрепятственно создать днр и лнр!Затем сдали наших ребят Илловайск,Дебальцево.В Илловайск зашли русские спец войска.Но вместо того,чтобы уничтожить их авиацией и артиллерией вместе с градами,начали выводить ребят через корридор.Который русский специально приготовили...Затем ,почему-то ,подорвали пять складов с боеприпасами ....Затем послали два корабля через украинский пролив на верную гибель...Если бы не было патриотов Украины,не было бы уже Украины!Мне одному только кажется,что начиная с 14 года власти Украины просто тупо сливают Украину под диктовку кремля.....
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24.01.2022 17:53 Відповісти
Все такие умные и стратеги, даже больше- военные...
Украину как государство сдают с тех пор как отсоеденились какой из раньше президентов украинских работал на Украину?
Нет, но всех собак надо повесить только на одного человека, почему?! Да так удобно что бы не нести ответственности за ранее принятые шаги которые привели к войне
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24.01.2022 22:16 Відповісти
 
 