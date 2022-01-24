Понад 48% українців вважають реальною загрозу вторгнення Росії на територію України, - опитування КМІС

48,1% українців сприймають накопичення російських військ на кордоні як реальну загрозу вторгнення на територію України взимку-навесні 2022 року.

Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології 20-21 січня 2012 року, інформує Цензор.НЕТ.

При цьому 39,1% респондентів вважають, що загрози вторгнення немає, 12,8% важко відповісти.

Водночас у період із 13 до 16 грудня 2021 року відсоток респондентів, які сприймають зосередження російських військ на українських кордонах як загрозу вторгнення становив 49,2%, негативно відповіли 41,4%, важко було відповісти 9,5%.

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Чи варто сприймати накопичення російських військ на кордоні з Україною як реальну загрозу вторгнення на територію України зимою-весною 2022 року?