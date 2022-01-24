Понад 48% українців вважають реальною загрозу вторгнення Росії на територію України, - опитування КМІС
48,1% українців сприймають накопичення російських військ на кордоні як реальну загрозу вторгнення на територію України взимку-навесні 2022 року.
Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології 20-21 січня 2012 року, інформує Цензор.НЕТ.
При цьому 39,1% респондентів вважають, що загрози вторгнення немає, 12,8% важко відповісти.
Водночас у період із 13 до 16 грудня 2021 року відсоток респондентів, які сприймають зосередження російських військ на українських кордонах як загрозу вторгнення становив 49,2%, негативно відповіли 41,4%, важко було відповісти 9,5%.
Чи варто сприймати накопичення російських військ на кордоні з Україною як реальну загрозу вторгнення на територію України зимою-весною 2022 року?
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визнання Динири, "військовий" договір та наступ із охопленням Маріуполя (місто із "Азовом" їм не по зубам) на Запоріжжя та Одесу
таким чином дають можливість гнилим німцям та іншим стверджувати що підстав для введення санкцій немає - це "ребели бешкетують"
що допомагають ворогові."
У Сунь Цзи (Мистецтво війни)
Ми своїх зрадників швиденько перевішаємо і все буде добре!
Если кацапы атакуют то наша страна из парламентско-президентской, станет чисто парламентской, тк зеленский вместе со своей сворой, немедленно удерет.
Украину как государство сдают с тех пор как отсоеденились какой из раньше президентов украинских работал на Украину?
Нет, но всех собак надо повесить только на одного человека, почему?! Да так удобно что бы не нести ответственности за ранее принятые шаги которые привели к войне