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Новини Коронавірус і карантин
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"Омікрон" виявлений уже в 17 областях, але він поки не домінує в Україні, - нарада у Зеленського

В Україні третій тиждень поспіль зростає кількість нових випадків захворювання на коронавірус, проте завдяки вакцинації перебіг хвороби легший, і нині госпіталізовано майже вдвічі менше людей порівняно з піком захворюваності восени 2021 року.

Про це йшлося на селекторній нараді щодо протидії поширенню COVID-19, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОПУ.

Як повідомили в Міністерстві охорони здоров’я, за минулий тиждень у країні було зафіксовано 110 тисяч нових хворих на COVID-19.

"Штам "Омікрон" виявлений уже в 17 областях, але він поки не домінує в Україні. За минулий тиждень госпіталізовано понад 15 тис. осіб, що майже на 50% менше, ніж за такої ж кількості нових випадків при штамі "Дельта" торік восени. Наразі в медзакладах зайнято 28% ліжок, виділених для хворих на COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко пояснив, що рівень госпіталізації нижчий майже вдвічі, зокрема, завдяки збільшенню кількості вакцинованих.

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За його словами, відновили роботу мобільні бригади у тих територіальних громадах, де щеплено менш ніж 25% мешканців.

Автор: 

вакцина (4419) Зеленський Володимир (24197) карантин (18172) МОЗ (5400) госпіталізація (188) коронавірус (19923)


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Омікрон, це великий політик сьогодення.
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24.01.2022 16:05 Відповісти
Всі вже давно знають алгоритм створення даної статистики: робиться меньше тестів- захворюваність падає, збільшують кількість тестів і одразу різкий спалах епідемії.
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24.01.2022 16:11 Відповісти
У 2021 в Україні померло 650 000 людей/365=1780 за день
На Ковід списали 77 000/365= 210 в день.
Майже в 10 разів менше. Чому всі новини забиті ковідом?
Певно щоб не відволікати нарід від бухання/куріння, що є основною причиною смертності, причому в цілому світі.....
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24.01.2022 21:15 Відповісти
 
 