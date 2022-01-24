"Омікрон" виявлений уже в 17 областях, але він поки не домінує в Україні, - нарада у Зеленського
В Україні третій тиждень поспіль зростає кількість нових випадків захворювання на коронавірус, проте завдяки вакцинації перебіг хвороби легший, і нині госпіталізовано майже вдвічі менше людей порівняно з піком захворюваності восени 2021 року.
Про це йшлося на селекторній нараді щодо протидії поширенню COVID-19, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОПУ.
Як повідомили в Міністерстві охорони здоров’я, за минулий тиждень у країні було зафіксовано 110 тисяч нових хворих на COVID-19.
"Штам "Омікрон" виявлений уже в 17 областях, але він поки не домінує в Україні. За минулий тиждень госпіталізовано понад 15 тис. осіб, що майже на 50% менше, ніж за такої ж кількості нових випадків при штамі "Дельта" торік восени. Наразі в медзакладах зайнято 28% ліжок, виділених для хворих на COVID-19", - йдеться у повідомленні.
Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко пояснив, що рівень госпіталізації нижчий майже вдвічі, зокрема, завдяки збільшенню кількості вакцинованих.
За його словами, відновили роботу мобільні бригади у тих територіальних громадах, де щеплено менш ніж 25% мешканців.
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