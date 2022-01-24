Особам з інвалідністю першої групи можуть дозволити купувати ліки за "ковідну" тисячу, - Шмигаль

Відсьогодні люди, старші за 60 років, зможуть використовувати 1 тис. грн, наданих державою в межах програми "єПідтримка", на купівлю ліків.

Про це сьогодні під час селекторної наради щодо протидії поширенню COVID-19 заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Крім того, за його словами, Мінсоцполітики спільно з Мінцифри працюють над можливістю розширення ініціативи президента "єПідтримка" й на інші групи населення. Так, розглядається можливість дозволити використання цих коштів на ліки для осіб з інвалідністю першої групи, незалежно від віку.

На сьогодні вже понад 7,5 млн громадян одержали виплати в межах цієї програми.

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