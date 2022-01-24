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Новини Коронавірус і карантин
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Особам з інвалідністю першої групи можуть дозволити купувати ліки за "ковідну" тисячу, - Шмигаль

Особам з інвалідністю першої групи можуть дозволити купувати ліки за

Відсьогодні люди, старші за 60 років, зможуть використовувати 1 тис. грн, наданих державою в межах програми "єПідтримка", на купівлю ліків.

Про це сьогодні під час селекторної наради щодо протидії поширенню COVID-19 заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента. 

Крім того, за його словами, Мінсоцполітики спільно з Мінцифри працюють над можливістю розширення ініціативи президента "єПідтримка" й на інші групи населення. Так, розглядається можливість дозволити використання цих коштів на ліки для осіб з інвалідністю першої групи, незалежно від віку.

На сьогодні вже понад 7,5 млн громадян одержали виплати в межах цієї програми.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відсьогодні вакциновані українці від 60 років можуть придбати ліки за кошти програми єПідтримка, - МОЗ

Автор: 

вакцина (4419) виплати (1058) люди з інвалідністю (261) карантин (18172) ліки (1329) Шмигаль Денис (4631) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+12
*** какой позор. Копейки дали и то мотают нервы людям. Да и инвалидам в нормальных странах и так помогают. А здесь лучше помочь Бене с Ахметкой. Позор , а не власть, свора конченых ублюдков управляет страной.
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24.01.2022 16:10
+4
Не понял шутки юмора, а почему всем остальным гражданам нельзя использовать "ковидную" тысячу для покупки лекарств?... Или у нас аптеки и главное, их владельцы какие-то особенные и самые обездоленные? На книжки, театры и бассейны можно, а на лекарства нет? Странновато, если не сказать дурновато
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24.01.2022 16:12
+4
Шоб вас . СН и Кабмин , удавило вашей зе-1000
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24.01.2022 16:12
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*** какой позор. Копейки дали и то мотают нервы людям. Да и инвалидам в нормальных странах и так помогают. А здесь лучше помочь Бене с Ахметкой. Позор , а не власть, свора конченых ублюдков управляет страной.
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24.01.2022 16:10 Відповісти
Вот я свою тысячу получил месяц назад и еще не нашел на что потратить. Куплю наверное пару книг. Буду ими печь розпаливать и мангал
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24.01.2022 16:11 Відповісти
нее.. якщо ще не купував - бо є гарні книги (тим паче що частина піде на ЗСУ) - Історія від Діда Свирида..
Якраз на 3 тома.

Та й з підписом - взагалі чудовий подарунок або для себе.
https://didsvyryd-history.com.ua/

https://didsvyryd-history.com.ua/shop/
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24.01.2022 16:28 Відповісти
п.с... на жаль, Перший том вже розкупили..
книги дійсно чудові та написані так, що чітаєшь з захватом
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24.01.2022 16:30 Відповісти
Перший том "Історії" розпродано. Розпродано і третій... Нові наклади очікуються у п'ятницю 28 січня 2022 року. Перепрошуємо...
Втім, якщо книги потрібні вам не терміново, ви можете їх придбати по замовленню вже зараз, за старими цінами. Оскільки книги з нових накладів будуть, на жаль, дещо дорожчими.
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24.01.2022 16:31 Відповісти
Не понял шутки юмора, а почему всем остальным гражданам нельзя использовать "ковидную" тысячу для покупки лекарств?... Или у нас аптеки и главное, их владельцы какие-то особенные и самые обездоленные? На книжки, театры и бассейны можно, а на лекарства нет? Странновато, если не сказать дурновато
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24.01.2022 16:12 Відповісти
Шоб вас . СН и Кабмин , удавило вашей зе-1000
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24.01.2022 16:12 Відповісти
Слуги исторически за счёт подачек жили и по этому подачками позорят украинскую нацию, чем вызывают смех у еврейской общины.
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24.01.2022 16:16 Відповісти
Читайте внимательно, всем кто старше 60 уже можно окупать лекарства.
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24.01.2022 16:21 Відповісти
у тех кто старше 60, у большинства нет смартфонов, а без ДІЇ никак нельзя.....готовимся к виборам!?
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24.01.2022 16:24 Відповісти
у кого нет дии тому весной они полюбому как то на карты покладут а пока с дией у кого.я вот завтра в кошелку аптек скину лекарства которые мне нужно и потрачу всю тысячу на лекарства что я принимаю которые не входят в программу. и пойду получу .конечно лучше лекарства чем книги...
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24.01.2022 16:34 Відповісти
По дЭбильному текст написан , они сами то поняли , что написали ?🤪
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24.01.2022 16:54 Відповісти
Така стратегія на витрати начебто кожний по літаку купить.
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24.01.2022 16:27 Відповісти
Это растрата бюджетных денег!При наших пенсиях,обычно ,инвалиды первой группы покупают фуа-гра,пармезан,вдова Клико и билеты на Сейшелы.Горжусь добротой слуг прастова,мудрава нариду.Каков нарид таки и слуги.
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24.01.2022 16:47 Відповісти
1я группа - это в основном лежачие, которые и не вакцинировались... То есть власть нарочно делает ТАК, что бы деньги не были получены людьми , но понтов нагоняют...
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24.01.2022 16:48 Відповісти
а ліки аж на цілу ТИСЯЧУ це зеленка і йод? ДЯКУЄМО!!!
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24.01.2022 17:01 Відповісти
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24.01.2022 17:45 Відповісти
Кабмін надав пільгу людям з першою групою інвалідності.Прошу опубліковати в Вашингтон пост.
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24.01.2022 18:14 Відповісти
 
 