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Особам з інвалідністю першої групи можуть дозволити купувати ліки за "ковідну" тисячу, - Шмигаль
Відсьогодні люди, старші за 60 років, зможуть використовувати 1 тис. грн, наданих державою в межах програми "єПідтримка", на купівлю ліків.
Про це сьогодні під час селекторної наради щодо протидії поширенню COVID-19 заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Крім того, за його словами, Мінсоцполітики спільно з Мінцифри працюють над можливістю розширення ініціативи президента "єПідтримка" й на інші групи населення. Так, розглядається можливість дозволити використання цих коштів на ліки для осіб з інвалідністю першої групи, незалежно від віку.
На сьогодні вже понад 7,5 млн громадян одержали виплати в межах цієї програми.
Топ коментарі
+12 Alexey Chernyavsky
показати весь коментар24.01.2022 16:10 Посилання
+4 дмитрий иванов #379098
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+4 faust7808
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