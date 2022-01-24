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Українці витратили 1,7 млрд грн виплат вакцинованим із виділених 7,3 млрд грн, – Мінекономіки

Українці витратили 1,7 млрд грн виплат вакцинованим із виділених 7,3 млрд грн, – Мінекономіки

Українці витратили 1,7 млрд грн із виділених наразі 7,3 млрд грн виплат вакцинованим у межах державної програми "єПідтримка".

Про це повідомило Міністерство економіки, інформує Цензор.НЕТ.

"Загалом із початку запуску програми на картки українців перераховано 7,3 млрд грн. 1,7 млрд грн із одержаних коштів громадяни вже витратили", – йдеться у повідомленні.

У Мінекономіки зазначили, що найбільшу суму українці витратили на покупки у книгарнях – 575 млн грн, у кінотеатрах – 444 млн грн, на театри і концерти – 218 млн грн. Іще 204 млн грн витратили на купівлю авіа та залізничних квитків, 171 млн грн – на спорт.

Також читайте: Відсьогодні вакциновані українці від 60 років можуть придбати ліки за кошти програми єПідтримка, - МОЗ

Автор: 

вакцина (4419) допомога (8421) Мінекономрозвитку (2368)


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Топ коментарі
+2
Як дешево ці люди оцінили свої життя..
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24.01.2022 16:25
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А сколько вы себе отхватили, об этом конечно у вас молчок, всё покрыто тайной.
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24.01.2022 16:14 Відповісти
Як дешево ці люди оцінили свої життя..
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24.01.2022 16:25 Відповісти
Просто вкинули денежную массу. Ждите инфляции и роста цен. Но нарид не поймет, увы..
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24.01.2022 16:27 Відповісти
Не должно. Тратят ведь на книги, билеты ЖД, кино. Сейчас старики на лекарства потратят.
На инфляцию эти деньги не повлияют.
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24.01.2022 16:39 Відповісти
Ну, а то шо "старикам" надо дію освоить, то то таке...
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24.01.2022 16:44 Відповісти
Їм треба допомогти. Я позавчора своїй сусідці (їй 83 роки) закачав на смартфон "Дію" і сертифікат туди підтягнув. Зробив заказ на 1000 грн. на віртуальну картку.
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24.01.2022 17:33 Відповісти
А книги, билеты, ЖД, кино, лекарства - это не услуги и товары?
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24.01.2022 17:23 Відповісти
а остача тупо бeз смартфонiв
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24.01.2022 16:30 Відповісти
тупорилі журналісти, в Україні стільки населення немає (виділили по 1 тис за вакцинацію)
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24.01.2022 16:48 Відповісти
Ви, добродію, з нулями помилились адже заплатили не по гривні, а по тисячі тому зменшить 1.7 млрд на три нулі і побачите,що стільки населення є.
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24.01.2022 18:00 Відповісти
 
 