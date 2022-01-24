Українці витратили 1,7 млрд грн виплат вакцинованим із виділених 7,3 млрд грн, – Мінекономіки

Українці витратили 1,7 млрд грн із виділених наразі 7,3 млрд грн виплат вакцинованим у межах державної програми "єПідтримка".

Про це повідомило Міністерство економіки, інформує Цензор.НЕТ.

"Загалом із початку запуску програми на картки українців перераховано 7,3 млрд грн. 1,7 млрд грн із одержаних коштів громадяни вже витратили", – йдеться у повідомленні.

У Мінекономіки зазначили, що найбільшу суму українці витратили на покупки у книгарнях – 575 млн грн, у кінотеатрах – 444 млн грн, на театри і концерти – 218 млн грн. Іще 204 млн грн витратили на купівлю авіа та залізничних квитків, 171 млн грн – на спорт.

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