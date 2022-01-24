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Новини Агресія Росії проти України Війна
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53% українців вважають, що Зеленський не здатен буде ефективно спрацювати як Верховний Головнокомандувач у разі нападу РФ на Україну, - опитування КМІС

53% українців вважають, що Зеленський не здатен буде ефективно спрацювати як Верховний Головнокомандувач у разі нападу РФ на Україну, - опитування КМІС

Більшість українців (53,1%) вважають, що президент Володимир Зеленський не здатен буде ефективно спрацювати як Верховний Головнокомандувач у разі вторгнення РФ на територію України.

Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології 20-21 січня 2012 року, інформує Цензор.НЕТ.

Серед респондентів більше тих, хто вважає, що у разі вторгнення Росії Володимир Зеленський не здатен буде ефективно спрацювати як Верховний Головнокомандувач – так вважають 53,1% респондентів проти 31,9%, які вважають, що він здатний ефективно спрацювати (причому, за останній період упевненість дещо знизилася).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 48% українців вважають реальною загрозу вторгнення Росії на територію України, - опитування КМІС

У разі повномасштабного російського вторгнення, про яке зараз попереджають українська та закордонні розвідки, Володимир Зеленський здатен чи не здатен ефективно спрацювати як Верховний Головнокомандувач та організувати оборону країни?

53% українців вважають, що Зеленський не здатен буде ефективно спрацювати як Верховний Головнокомандувач у разі нападу РФ на Україну, - опитування КМІС 01

Також більшість опитаних – 56,5% – вважають недостатніми дипломатичні та оборонні зусилля влади із запобігання вторгненню Росії. Вважають зусилля достатніми – 29,2%. Порівняно з серединою грудня 2021 року ситуація практично не змінилася.

Також читайте: Підтримка Зеленського скоротилась до 23,5%, за Порошенка готові проголосувати 20,9% українців, за Тимошенко - 11,8%, - опитування КМІС

На Вашу думку, достатньо чи недостатньо дипломатичних та оборонних зусиль докладає українська влада для запобігання повномасштабному російському вторгненню?

53% українців вважають, що Зеленський не здатен буде ефективно спрацювати як Верховний Головнокомандувач у разі нападу РФ на Україну, - опитування КМІС 02


армія рф (17698) Зеленський Володимир (24197) дослідження (612) опитування (1961) росія (65800) КМІС (338)


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Топ коментарі
+73
Так каого же вы слабоумные его выбирали?
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24.01.2022 16:17
+62
Та не может быть, да ну, не верю
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24.01.2022 16:25
+55
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24.01.2022 16:18
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Ідіот може усвідомити, що він ідіот? - Ідіот (давньогрецький термін) - людина, що живе у відриві від суспільного життя, не бере участі у загальних зборах громадян https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%81_(%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C) поліса та інших формах державного і громадського демократичного управління
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24.01.2022 16:42 Відповісти
"СРАКА" в тому, панове, що 47% - вважають інакше... (
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24.01.2022 16:42 Відповісти
це ж срака .. що ще вона може вважаты
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24.01.2022 16:48 Відповісти
Не будьте таким писсимистом..., они просто не знают, что идет война.
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24.01.2022 22:53 Відповісти
31,9 % еще верят что сможет !!! ???
не дай Боже нам это проверить на деле...
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24.01.2022 16:42 Відповісти
Остальные 47% считают, что зеленский не способен эффективно работать как президент.
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24.01.2022 16:43 Відповісти
При чому тут клоун, він про шашлики мріє!
Президентом є агент ФСБ Єрмак!
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24.01.2022 16:44 Відповісти
Ой остались еще упоротые. Я с теткой перестала общаться, потому что та до невменяемости верит Зе и его выдуманным делам
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24.01.2022 22:10 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/27887651.html Броники и каски

https://www.facebook.com/100007764793287/posts/3116793381922791/ Юрий Бирюков: Украина призвала Германию выделить ХОТЯ БЫ бронежилеты. ХОТЯ БЫ броники. Твою же душу грушу мать, Вова, с твоими амбициями и маленьким членом!
Тут такая история, она больше похожа на задачу по математики где-то для 4-5 класса.
Дано: срок эксплуатации броника - 5 лет, а после этого его нужно обновлять. Обновлять чехол броника, обновлять кевларовые пакеты, проверять плиты. Это означает, что бронежилеты 2014, 2015, 2016 уже положено сдать на обмен и "в ходу" более поздние года выпуска.
Стоп...
Дано: в 2019 году закупку броников сорвали, высосав из пальца (?) для потехи Зеленского "дело генерала Марченко".

Партию в 16 000 штук кинули на склад, она там гниет до сих пор. Гниет в прямом смысле, у меня куча фоток. И с тех пор броники МО больше не покупало. Ни разу. Ни одного. Ибо замкнутый круг - купить новую партию по действующему ТУ ведь означало бы признать заказуху по делу Марченко. А написать новое они не могут, не умеют.

В задаче спрашивается - сколько бронежилетов есть на складах хранения?

В задаче спрашивается - есть ли у МО запас средств индивидуальной защиты (броники и каски, которые тоже не покупались)?

В задаче спрашивается - в случае мобилизации чего делать?

В задаче спрашивается - по какой причине ХОТЯ БЫ броники просят у Германии?
Вопросов много, но ответ простой и очевидный, ага. Вы правильно поняли. Но вот по заветам Зеленского я низерна не паникую - я знаю где добыть Schubeth M826. И броники тоже.

Опыт.

https://www.facebook.com/yuri.biriukov/posts/3117909978477798 и ещё: Так выглядит кевларовая каска после окончания предельного срока эксплуатации.

Это начала июня 2014 года, одна из касок в 79-й бригаде. Мы уже тогда им каски возили сотнями, стараясь уберечь их головы. Но всех уберечь не успели - на голове Эдика Ткача была такая же каска и крошечный осколок прошил каску, как нож масло.

Предельный срок эксплуатации каски, если кто не в курсе - 5 лет. В полевых условиях значительно меньше, в разы. Влага, солнце, туман, снег, мороз, влага - каска начинает крошиться.

Каски, как и бронежилеты, покупались во времена Порошенко. Десятками тысяч. При Зеленском и трех его министрах обороны не куплено ни одной. Посчитаем?

2014/2015/2016 года производства - уже нужно выбросить.
2017 год производства - в этом году выбрасываем.
2018 год производства - еще держится, на пределе.
2019/2020/2021 - НЕ ПОКУПАЛИСЬ.

Последняя "попытка" купить каски, уже при очередном-новом-прогрессивном-министре закончилась очередным провалом. Якобы каски не испытывались на угрозу зацепиться за стропы парашюта. Я *** не шучу.

Избиратели Зеленского, а у вас есть каски?
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24.01.2022 16:44 Відповісти
Я недавно говорила с водителем МАЗа с Десны. Он рассказывал, что танки все НЕДЕЕСПОСОБНЫ! Что они не на ходу, стрелять из них уж точно никто не будет. Что детали на машину он ПОКУПАЕТ САМ, за свои кровные. О какой армии, о каком конкретно обеспечении ее можно говорить? Президент и кодла все просрали, лихорадочно набивая свои карманы за эти два с лишним года.
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24.01.2022 20:34 Відповісти
Тут не справа у ефективності чи неефективності головнокомандуючого.... Всі військові операції та заходи оборони, розробляє ГЕНШТАБ, інші військові органи та оборонні інституції держави...

Головнокомандувач тут більше як СИМВОЛІЧНА ФІГУРА ТА ПОСАДА, ЯК ПРИКЛАД ДЛЯ НАСЛІДУВАННЯ... І тут вже величезна проблема з цим.... Дуже важко буде переконувати ГРОМАДЯН ЗАХИЩАТИ КРАЇНУ,чи масово ЗАПИСУВАТИСЯ У ЗАГОНИ ТЕРОБОРОНИ, КОЛИ ВАШ ГОЛОВНОКОМАНДУВАЧ/ПРЕЗИДЕНТ - 4 РАЗИ УХИЛЯНТ ВІД АРМІЇ...
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24.01.2022 16:44 Відповісти
Та вы шо...а саботировать подготовку нашей Армии к войне оно имеет право?
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24.01.2022 16:51 Відповісти
Мова тут не про це...
Ні ГДРівський завклуба Путін, ні тим більше Шойгу, який навіть в армії не служив, не розробляли цих 100 варіантів нападу... Їх розробляв Генштаб РФ.... Путін, як головнокомандувач,' разом з радбезом РФ, тільки може вибрати один з варіантів і дати відмашку НАПАДАТИ чи НЕНАПАДАТИ, І КОЛИ ЦЕ РОБИТИ?..
У Зелінського навіть це питання не стоїть... НЕ СТОЇТЬ ПИТАННЯ ОБОРОНЯТИСЯ ЧИ НЕ ОБОРОНЯТИСЯ КРАЇНІ? І КОЛИ ПОЧАТИ ЦН РОБИТИ?.... Тобто, функція ГОЛОВНОКОМАНДУЮЧОГО ПРИ ОБОРОНІ КРАЇНИ, зводиться до мінімуму...
Все буде залежати як спрацює ГЕНШТАБ, оборонне міністерство, інші військово-цивільні інституції, які варіанти захисту вони оберуть на різні плани можливого вторгнення росіян....
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24.01.2022 17:23 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/27887317.html Внутрішня політика: Голобородько. Зовнішня: Свати.


Держдепартамент США евакуює родини дипломатів з посольства і рекомендує своїм громадянам виїхати з України та не відвідувати її через високий рівень військової загрози.

Український парламент завтра, після півторамісячних канікул збереться на своє засідання.

Українська влада, Зеленський і команда безпосередньо причетні до всього , що зараз відбувається з країною. Два з половиною роки вони гуляли, співали, відвідували квартал, відпочивали, кошмарили бойових генералів, заморозили ракетні програми і зарплати військовим, вкатували гроші в асфальт, крали , перевели воєнні заводи на неповний робочий тиждень, розвалили антипутінську коаліцію, допустили фактичний пуск ПП2, в 19 не використали свій шанс і навіть не поїхали на саміт НАТО до Лондона вимагати ПДЧ, фактично розвалили антикорупційні структури, Нормансдький формат - в кризі, востаннє Радбез ООН по Україні збирався рік тому.

Навіть зараз, коли на кордонах 150тисячне російське військо , ці інфантили не збирають ані РНБО, ані вимагають зібрати Радбез…

В 2013-2014 вся країна заплатила високу ціну за вибір більшості. За Януковича.

Це демократія. Яка передбачає відповідальність за свій вибір.

Зараз ми всі заплатимо за вибір більшості в 2019.

Тоді голосували за надію. Й отримавши таку величезну довіру, влада її профукала.

Вкрала в країни найдорожче- час і можливості. Загубила нашу суб'єктність. Подарувала Путіну насолоду тішитися нашою слабкістю.

Так, сьогодні погана світова кон'юктура. І Путін точно це використає. Але.

Якби ці два роки ми нарощували потенціал ЗСУ, посилювали нашу дипломатію, а не примушували послів виправдовувати арешти опозиції і забороняли їм спілкуватися з опозицією, якби ми єднали країну, а не вбухували мільйони бюджетних гривень на пропагандистські державні канали, мета яких - розкол країни, ми б зараз були набагато впевненіші і сильніші.

Де українська влада перед обличчям загрози? На фронті? На військових заводах? Ні , вона робить селфі на мосту.

https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko/posts/4736486066439169 Ірина Геращенко
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24.01.2022 16:46 Відповісти
Тобто, третина досі вважає, що воно на шось, крім ганьби здатне?
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24.01.2022 16:46 Відповісти
страна дебилов
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24.01.2022 16:54 Відповісти
То це смердюче зелене лайно і привело Країну до такого лиха. Де зараз, св...лота , мама Рима, і сепар, папік. Чому ховаються і не виступають у захист свого випердиша?Родина гнид!
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24.01.2022 16:47 Відповісти
не трогайте мамму римму - вы не знаете еще, как ей было тяжело рожать криворогого вовика анусом ! Этого никто не знает! И в этом трагедия и комизм дальнейшей жизни ГринПоца Нездатного .. Никто, повторяю - никто, до сих пор не понимает его нежной, скользкой шашлычной душонки - Уклониста с большой буквы .. Что спасло ему жизнь при родах с рогами на голове, так это вазелин.
Поэтому так его и назвали: ВАЗелином..
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24.01.2022 17:00 Відповісти
Зєля Ніяка - сором і ганьба її лохтората (для тих, у кого таки є мозок) та трагедія України..(
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24.01.2022 16:49 Відповісти
Странно,оленям не нравится ими же выбранный баран.Никогда такого небыло.
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24.01.2022 16:49 Відповісти
...Якби я ходила до психолога, мені було б що розповісти.

Але є одна річ, якої я не боюся.
Не боюся, що перед спробою росії прорватися вглиб нашої території тут, у Києві, розпочнеться карусель "народних" мітингів під триколорами.
Не тому, що у нас мало явних чи прихованих прихильників росії, - вони у меншості, але є.
А тому, що пасивна більшість більше не буде пасивною.
Мені здається, їх розірвуть голими руками.
https://t.me/nuts_roses/492
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24.01.2022 17:17 Відповісти
т.е. в стране по прежнему 47% долбо..бов
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24.01.2022 16:51 Відповісти
Есть прогресс раньше было 73
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24.01.2022 18:13 Відповісти
А чого це не здатен? Він вже усі білі простирадла порізав...
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24.01.2022 16:56 Відповісти
Самая бесполезная тварь на свете.
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24.01.2022 16:56 Відповісти
Ватка начала голосовать за пороха после того как узнали,что он подельник медведчука.
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24.01.2022 16:59 Відповісти
кому шо,а зескоту так и не дошло,что за Пороха голосуют теперь ,т к не доверяют зенаркоману и боятся оккупации ...вас,зесрань, реально папки через сраку рожают -больше никак не объяснишь от чего у вас пол мозга отсутствует ,
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24.01.2022 17:07 Відповісти
Та шо там считать? Итак всё видно. Это ж не пышными парадами командовать и на открытии мостов ленточки резать….Больше чем уверен, что верховный главнокомандующий АКМ и ПМ разобрать и собрать сам не в состоянии.
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24.01.2022 16:59 Відповісти
а 47% важають, що здатен? сподіваюсь що це фейкова новина))
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24.01.2022 16:59 Відповісти
Про що думає 31,9% населення? Та він нездатний нормально шкарпетки одягнути зранку без мами Ріми
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24.01.2022 17:00 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3738871.html Боже, храни Даннинга-Крюгера!)

Фантастика. Это что-то невероятное. Неделя просто невероятных новостей.
США одобрили передачу Эстонией, Латвией и Литвой «Джавелинов» и - главное! - «Стингеров» Украине!
Об этом говорится в заявлении министерств обороны стран Балтии.
Германия, правда, заблокировала передачу своих артиллерийских систем, но, как говорится, и черт бы уже на вас - ситуация со ствольной артиллерией в Украине не так критична, как с ПВО.
Теперь у Украины будут «Стингеры»!
Черт, в пятый раз перечитываю эту фразу.
Просто как мед для ушей.

Я, честно говоря, не знаю, какие именно «Стингеры» стоят на вооружении балтийских стран, а разбираться нет никакого желания - потому что это совершенно точно не первое поколение восьмидесятых годов, которые использовали моджахеды в Афганистане. Хотя и там "Stinger Basic" против «Ми-8» и «Крокодилов» показали себя преотлично. Но с тех пор они модифицировались два раза - RMP Block I и RMP Block II.
И Украине совершенно точно будут переданы RMP, вторая или даже третья модификация.

Что такое «Стингер»? Почему-то везде пишут, что он для борьбы с низколетящими целями. Фиг там. Высота поражения - до 3800 метров. Дальность - до четырех с половиной километров.
Это означает, что про безопасное использование ударных вертолетов можно забыть гарантированно, а штурмовая авиация будет работать по целям с высоты километров так в пять.
Более того, RMP Block II способен поражать цели в условиях интенсивных помех - с радиолокационными и тепловыми ловушками - а также у ракеты может быть модификация «земля-земля», способная работать как по неподвижным объектам, так и по движущимся, в том числе и на море: на испытаниях 2003 года были уничтожены грузовик, бронетранспортер и лодка.
И, вишенка на торте - «Стингер» способен сбивать даже крылатые ракеты типа «Калибр»!

Года три назад я начал писать о том, что Украина готовится к прошедшей войне. Что так, там, и таким образом, как было - больше не будет. Противник учится. Делает выводы. И никаких алкоголиков на блок-постах больше не будет. Не будет лобового штурма Марьинки силами бригады «Призрак». И линия разграничения с ВОПами уже не будет играть такую роль. В этот раз её будут пытаться обойти и добивать в окружении с двух сторон.
Потому что вторая серия в этот раз начнется не с антимайданов про русский мир, а с ракетных и авиационных ударов. По ВСЕЙ глубине Украины. По всем возможным объектам. По складам, базам, ГСМ, заводам, транспортным развязкам, узлам управления, заводам, госпиталям и прочим объектам инфраструктуры.
Так что Харьков может не волноваться - он совсем не исключительный. Под раздачу попадут все.
Тогда на меня были вылиты тонны дерьма.
Сейчас это стало уже общепринятым.
Теперь это понимают все.

Что в таких условиях означают средства ПВО? А они означают, что разовый массированный удар будет теперь затруднен. Что условий «как в тире» для авиации и оперативно-тактических ракетных комплексов у россиян не будет.
И что затем легонького блиц-крига в кроссовочках на танках по дымящимся воронкам в условиях обладания Украиной примерно трех тысяч ПТУР последнего поколения у русских тоже уже не будет.

На сегодняшний день мы имеем:
Около трех тысяч наисовременнейших ПТУР системы «выстрелил-забыл», гарантированно поражающих основной боевой российский танк.
«Стинегры» - скорее всего также современных модификаций. Пока не ясно сколько, но уж пару сотен-то, я думаю, примерно будет.
Учения "Neptune Strike" в средиземном море, которые начнутся уже послезавтра, с участием АВИАНОСНОЙ ГРУППЫ (!), КАРЛ авианосца USS Harry S. Truman
Флот НАТО в Черном море - Испания вчера в срочном порядке направила свой эсминец к уже имеющемуся всему, что там плавает.
МИД Великобритании сегодня объявил о СОЗДАНИИ ТРЕХСТОРОННЕГО АЛЬЯНСА «Британия-Польша-Украина» именно для защиты Украины, и именно Лондон выступил инициатором этого союза.
Вчера в сенат внесен ЗАКОНОПРОЕКТ О ЛЕНД-ЛИЗЕ ДЛЯ УКРАИНЫ.
Это вообще бомба. Это впервые со времен Второй мировой.
Еще раз перечитайте - США.
Будут поставлять оружие.
Украине.
По ленд-лизу.
Для борьбы с агрессором.
И в этот раз агрессор - это не Гитлер, прочувствуйте параллели.
Чехи уже довольно давно поставляют снаряды 152 мм.
США поставляет катера.
Британия поставляет ПТУРы.
Турция поставляет «Байрактары».
Беспилотники "Global Howk" облетают границы Украины чуть не каждый Божий день, а иногда и по три раза на дню.
Ну и там «по мелочи» - хамви, техника, мобильные госпитали, кредиты, вот это все.

Владимир Владимирович. Зря ты полез понтами меряться. Очень зря.
Знешь, как это называется?
Это называется «************»,Володенька.

Все. Рубикон пройден. Порог «озабоченности» и «обеспокоенности» на словах и бумажках пробит. От нот протеста, Запад перешел к делу.
И так перешел, что Россия сейчас в шоке, я думаю.
Просрал ты свой блиц-криг, Володенька.
Вот буквально за эти две недели просрал.

Пока Байден и Блинкен слушали ахинею Путина и Лаврова про красные линии и подвиги дедов во Второй мировой, и согласно кивали головами, за кулисами крутя пальцем у виска, - партнеры нарастили поставки оружия Украине такими темпами, и такого оружия, что держи меня семеро.
Теперь, главное - успеть этим оружием насытить армию.
У России сейчас примерно 3300 танков.
У Украины сейчас примерно три тысячи «Джавелинов» и NLAW, и восемь тысяч ПТРК «Стугна» и «Корсар».
Добро пожаловать в ад, Володенька.

При том, что, еще раз повторю, Украина для Байдена изначально не была ни на первом, ни на пятом, ни даже на десятом месте. Он пришел с риторикой борьбы с Китаем. И если бы у кремлевских было чуть-чуть, хоть на капельку, побольше мозгов - Белый Дом сейчас вводил бы санкции против Пекина, «Северный Поток» был бы уже сертифицирован и работал, а ПАСЕ в очередной раз выражало бы вялую озабоченность вторжением России, которое в таком случае былдо бы неизбежным.
Но нет. Решил достать хер и помериться. Прочертить красные линии.
Померился.
Боже, храни Даннинга-Крюгера!

Но ложка дегтя все же будет. Потому что у Украины все же остается слабое звено. И очень значитаельное звено.
Это - государственное управление.
Потому что, сколько ни пиши, сколько ни говори, что будет вот так и так, что будут не алкоголики, а «Искандеры», и готовится надо именно к ним, и к ним и надо быть готовыми - все равно паралича управления и шокового состояния не избежать.
Именно это и является тактикой России на данный момент.
Например, одна из её доктрин оккупации Балтии заключается в тактических ядерных ударах по столицам, чтобы ввести в шоковое состояние НАТО, и стремительной оккупацией в течение ста часов. Если укладываются в сто часов - получилось. Если нет - нет.

Я не знаю, до какой степени произошло расплавление мозгов в кремлевском бункере, но вероятность удара гиперзвуковым оружием или даже тактическим ядерным я расцениваю совсем не как нулевую.
А это однозначно приводит к шоковому состоянию и временной потере управления - тем более, если у нас управлением и так является «Квартал-95», прости Господи.
Когда все кризисное управление заключается в записи видосиков «Донт лук ап, езжайте на шашлыки».
И не надо мне писать, что действовать будут совсем другие люди - Генштаб и командование ООС и армии. Да. Действовать будут другие люди. Но страна останется той же. И состояние паралича будет впадать общество, которое забьет дороги, парализует движение и переброску техники, ввергнет страну в экономический коллапс и скупит всю соляру на корню.
Потеря управления все равно будет. На двое суток, трое суток, неделю, две - не знаю.
Но будет.
И к этому тоже надо быть готовым.

Но. возвращаемся к бочке меда. Месяц назад русским хватило бы и трех суток, чтобы наворотить ооочень плохих дел.
А теперь этого преимущества они лишены.
Теперь, если армия будет насыщена «Джавелинами» и «Стингерами», даже в состоянии тотального хаоса, буде такой случится, останутся очаги сопротивления, которые будут способны не просто деморализованными выходить из окружения, но вести сдерживающие операции по всей линии фронта, хоть в тылу в поле, хоть в городе, хоть где.
Потому что схема «один человек - один выстрел - один танк» или «один человек - один выстрел - один вертолет» - это просто офигенная схема.
Это именно то, что может дать стране время очухаться, провести мобилизацию и выстроить оборону.

Да, крови они, конечно, по прежнему способны попить.
Еще как способны. Но…
Впервые за эти почти три года у меня к ожиданию приближающейся чернухи прибавилось светлое ощущение вспыхнувшей надежды.
И довольно ярко так вспыхнувшей. Я даже и не знаю, что теперь перевешивает.
Еще раз - мои поздравления , Володенька!
А.Бабченко
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24.01.2022 17:01 Відповісти
Вау. Все точно и четко. Согласна с вами на все 100%, поддерживаю ваш комментарий полностью. Просто шикарно. +++
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24.01.2022 17:09 Відповісти
Автор -- Арк.Бабченко. Все лавры -- ему
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24.01.2022 17:38 Відповісти
👍👍👍
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24.01.2022 17:19 Відповісти
Думаю у нас есть профессиональные , талантливые военноначальники которые не поддадутся панике и главное действовать не стандартно- ну например при начале агрессии взять в заложники Белгород, закидать диверсионными группами приграничную Россию( взрывать мосты, ЖД, нефтебазы и химзаводы , теракты в Москве - ну как максимум утопить ее взорвав химкинскую дамбу - в Москве будет 4х метровая волна. И т д).. Не думаю , что будет большой шок .. От ,, И скандеров ,, мало толку в борьбе с эшелонированной обороной, окопной- эффективность около15%, как и от ,, Калибров,,.. В 14 г по нашим добродатам - лупили из ,, Градов,, ( установок 15) - эффективность до 15%. Зная патологическую трусость вояк Раши и их богатый опыт боевых действий с больницами, школами, колоннами беженцев, спальными районами - при первых десяти тысячах гробов - они ,, обосрутся ,, так , что задохнётся вся Европа.
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24.01.2022 17:39 Відповісти
+100500!
Но: у нашего президента есть еще должность Верховный главнокомандующий. И если он прикажет нашим реальным профессионалам СТОЯТЬ! НЕ СТРЕЛЯТЬ! или прочую чушь, они должны будут это приказ выполнить -- вот что меня беспокоит и пугает
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24.01.2022 17:54 Відповісти
Адекватные командиры будут говнокомандуещего просто игнорировать так как ЗЕ не то что помагает а только вредит везде где сунет свой шнобель.
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24.01.2022 18:01 Відповісти
Президенты Украины - это наше наибольшее горе. Меня тоже и пугает и возмущает, и ,, убивает,, Президенты Украины - это злой рок. Как минимум могли бы быть гораздо более сильной экономически, чем Польша - многопрофильная экономика, талантливый , не рукожопый народ , но тяжело преодолеть код угрофинномонголов , глаза и уши людоедской системы И коррупция - убийственная, фантастическая ...
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24.01.2022 18:19 Відповісти
Ще з Донецька не намріявся, пане. Там партизанська війна, що мама дАрагая? А ти вже у Москву зібрався. Пішки чи на джипі, та ще з бомбою у господарчій сумці.
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24.01.2022 18:41 Відповісти
Да, у ,, Точка У,, которые у нас есть максимальная дальность до 120 км - они уже должны быть у границы и нацелены на хаотичное , бездумное скопление техники Раши. Срочно ещё преобрести до сотни ударных беспилотников - успехи Раши сразу становятся очень сомнительными
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24.01.2022 18:32 Відповісти
Там, за поребриком тільки й чекають твою Точку. Щоб підняти 1000 літаків. Не забувай - бомбосховище повинно вже бути облаштовано, а не ..... потім.
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24.01.2022 18:44 Відповісти
Це така казка? Чи фантастична ...... доповідь?
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24.01.2022 18:48 Відповісти
а що він взагалі здатен ефективно виконувати? посмажити шашлички?
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24.01.2022 17:02 Відповісти
Да и то -- не факт. Надо спросить у тех, кто их ел
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24.01.2022 17:40 Відповісти
а сразу было не понятно !!!!
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24.01.2022 17:03 Відповісти
догадываюсь, кто способен
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24.01.2022 17:04 Відповісти
Умственные способности преЗЕдента явно завышены . Какой Главнокомандующий с четырежды уклониста ?
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24.01.2022 17:04 Відповісти
вы ничиво не понимаете., в 14 году зе лупа в Горловке был в разведке, от 95 квартала
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24.01.2022 20:23 Відповісти
ху..м на роялі - ось тільки на що здатне зелене непорозуміння
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24.01.2022 17:07 Відповісти
Там ще треба було пару питань додати до цього опросу
- на який хвилині вторгнення зе втіче з країни
- і як швидко ми дізнаємося що вони є кацапські консерви після вторгнення
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24.01.2022 17:09 Відповісти
Зе втіче тільки після того, як спроба капітуляції не увінчається успіхом.
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24.01.2022 17:27 Відповісти
Был когда то эффективный менеджер-завгар, ... тот здрыстнул в рф.
Уклонист - тот нездатный ..
Это плохо, но помните, была когда то армия, УПА, всего приблизительно 150 тысяч, ... но как о ней вспоминают московские оккупанты!!! Помнят и Степана Бандеру, и очень его уважают
Так что не все потеряно,.. и чем дальше, тем меньше шансов у ХЛа..
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24.01.2022 17:15 Відповісти
Судя по диаграмме,от 31.9% до 35.9% людей в Украине плохо дружат с реальностью.Как того зеленого имбицила вообще за человека держать?Не говоря уже за управление армией
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24.01.2022 17:15 Відповісти
Ну, не 73 ж проценти. Прогресс.
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24.01.2022 17:25 Відповісти
Ну дык Зебобики это чудо выбирали не для того чтобы он ВСУ командовал, а чтоб он договорился дето посиридине.
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24.01.2022 17:17 Відповісти
Люди выбрали Зеленского пусть теперь терпят.
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24.01.2022 17:18 Відповісти
30 лет... как в Московии и Белоруссии.
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24.01.2022 17:23 Відповісти
Вот хреном он способен поиграть
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24.01.2022 17:25 Відповісти
непробиваемые 30% дебилы-они пришли на смену вате которая мучала страну до 13года
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24.01.2022 17:25 Відповісти
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24.01.2022 17:30 Відповісти
P.S. Згідно декларації в 2019 році Олена Шуляк за основним місцем роботи у ТОВ "Мідланд Девелопмент Україна" заробила за увесь рік 37 044 грн.

https://www.facebook.com/VikUkolov/posts/4706722856062576 Віктор Уколов
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24.01.2022 17:43 Відповісти
А остальные 47% просто думают об этом и никому не говорят!
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24.01.2022 17:31 Відповісти
Це кібератака зі сторони раши проти України. А ЦЕНЗОР цьому сприяє.
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24.01.2022 17:38 Відповісти
Яка кібератака!? Усі знають що Зеленський всміє тільки на роялі грати, і то не руками! А ще він верховний говнокомандувач , від виразу гівняно командує!
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24.01.2022 17:55 Відповісти
39% хотят поражения?
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24.01.2022 17:35 Відповісти
Sorry 30,9%
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24.01.2022 17:35 Відповісти
А ему и не обязательно быть всё "решающим и определяющим". Есть Залужный- он потянет. Скажем так, все помнят из истории и знают фамилию Суворов, а вот кто там был императором в "наполеоновской войне" хрен кто вспомнит. Т.к. президент несёт другие функции в случае войны, и ненужно быть в каждой бочке затычкой (как некоторые ый).
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24.01.2022 17:46 Відповісти
Сталася помилка. Правдива цифра - 73% тих, які вважають, що Зе нездатен. І 27% не знають, що відповісти.
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24.01.2022 17:47 Відповісти
А хіба дітям можна приймати участь в голосуванні?
10%за опоблок в них війни нема,решта я так розумію діти та недієздатні?
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24.01.2022 17:56 Відповісти
а Голобородько способен? зелефилы, вы вообще способны отличить виртуальный мир от реального, или желудочный сок в голове не позволяет?
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24.01.2022 18:00 Відповісти
Більшість завжди помиляється.
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24.01.2022 18:01 Відповісти
47% хто це?
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24.01.2022 18:01 Відповісти
Блазень може тільки смішити. Але як виявилось, блазень на посаді президента без написаного тексту не може нічого крім хрипіти, гнусавити, кривлятись і корчити рожі.
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24.01.2022 18:02 Відповісти
Все что он сможет это полететь снова в Закарпатье на отдых, и неделю игнорировать запрос на ответный огонь.
Так уже было- сто лет назад, когда импотентная Центральна Рада не могла внятно отдать приказ, а россия говорила что свои войска не вводила- ее марионетки так захватили Харьков в 1918-м, причем украинские броневики захватили без боя в гаражах, потом Кремень и Полтаву- там уже реально перевес был на стороне украинских войск, но они отступали потому что приказов не было! А многие плюнули и пошли по хатам. А дальше была агония- Круты, переход к красным целых полков, окружение с Беларуси, обстрел кораблями Одесы и захват, окружение с юга, и бегство к Польше- в "треугольник смерти".
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24.01.2022 18:27 Відповісти
Холодець же комусь треба варити, а не займатися організацією оборони.
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24.01.2022 18:34 Відповісти
З того боку також не мачо керує. Але там багато пАбєдобесних Єнералов, яким і море по коліно. Так що за сухість штанів Шайгу не треба нервувати. Якщо треба пАбєдобесіЄ підстрахує. Що не скажеш про наш Генералітет. Бойових: раз-два і пальці скінчились. Тому, панове, не треба нашого Главкома принижувати. Який є з таким і воювати.
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24.01.2022 18:37 Відповісти
У першому турі президентських виборів за Зеленського проголосувало 30,24%. Процент упоротих зебілів стабільний.
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24.01.2022 18:39 Відповісти
Ну тут все понятно, сейчас кого не спроси, никто за него не голосовал, откуда взялись 73 %😁😁
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24.01.2022 18:53 Відповісти
ИНТЕРЕСНО, КТО ЗАКАЗЫВАЕТ И ПЛАТИТ ДЕНЬГИ ЗА ТАКИЕ "ОПРОСЫ" НАКОНУНЕ ВОЙНЫ С РОСИЕЙ???
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24.01.2022 19:04 Відповісти
Вже 53%! А через тиждень будуть всі 73%...
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24.01.2022 20:37 Відповісти
Бачу достойним кандидатом на посаду гетьмана-Яроша(Командир Української Добровільної Армії). Достойна Людина!!!
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24.01.2022 20:42 Відповісти
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25.01.2022 01:21 Відповісти
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