53% українців вважають, що Зеленський не здатен буде ефективно спрацювати як Верховний Головнокомандувач у разі нападу РФ на Україну, - опитування КМІС

Більшість українців (53,1%) вважають, що президент Володимир Зеленський не здатен буде ефективно спрацювати як Верховний Головнокомандувач у разі вторгнення РФ на територію України.

Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології 20-21 січня 2012 року, інформує Цензор.НЕТ.

Серед респондентів більше тих, хто вважає, що у разі вторгнення Росії Володимир Зеленський не здатен буде ефективно спрацювати як Верховний Головнокомандувач – так вважають 53,1% респондентів проти 31,9%, які вважають, що він здатний ефективно спрацювати (причому, за останній період упевненість дещо знизилася).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 48% українців вважають реальною загрозу вторгнення Росії на територію України, - опитування КМІС

У разі повномасштабного російського вторгнення, про яке зараз попереджають українська та закордонні розвідки, Володимир Зеленський здатен чи не здатен ефективно спрацювати як Верховний Головнокомандувач та організувати оборону країни?

Також більшість опитаних – 56,5% – вважають недостатніми дипломатичні та оборонні зусилля влади із запобігання вторгненню Росії. Вважають зусилля достатніми – 29,2%. Порівняно з серединою грудня 2021 року ситуація практично не змінилася.

Також читайте: Підтримка Зеленського скоротилась до 23,5%, за Порошенка готові проголосувати 20,9% українців, за Тимошенко - 11,8%, - опитування КМІС

На Вашу думку, достатньо чи недостатньо дипломатичних та оборонних зусиль докладає українська влада для запобігання повномасштабному російському вторгненню?







