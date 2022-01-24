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Зеленський та президент Європейської ради Мішель обговорили координацію міжнародних зусиль задля деескалації ситуації довкола України

Зеленський та президент Європейської ради Мішель обговорили координацію міжнародних зусиль задля деескалації ситуації довкола України

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Зазначається, що основну увагу під час розмови було приділено координації міжнародних політико-дипломатичних зусиль з метою деескалації безпекової ситуації навколо нашої держави.

"Зеленський відзначив, що для України важливим є збереження єдності усіх країн – членів ЄС щодо захисту суверенітету й територіальної цілісності нашої держави. Україна не піддаватиметься на провокації, натомість разом зі своїми партнерами зберігатиме спокій та витримку", - йдеться у повідомленні.

"Вдячний вам, пане президенте Європейської ради, та лідерам країн ЄС, чиї дипломати залишаються в нашій державі та підтримують нас, виконуючи свою роботу", – зауважив він.

Співрозмовники також обговорили питання підготовки Європейським Союзом вже на нинішньому етапі широкого пакету превентивних економічних, політичних та безпекових санкцій, які змогли б стримати потенційну подальшу ескалацію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський подякував Єврокомісії за надання 1,2 млрд євро допомоги: "Сильна Україна має ключове значення для європейської безпеки"

Президент України наголосив на необхідності забезпечення стабільного розвитку вітчизняної економіки в умовах нинішньої безпекової ситуації. У цьому зв’язку він подякував Євросоюзу за своєчасне рішення щодо виділення макрофінансової допомоги в обсязі 1,2 млрд євро, яке було ухвалене, зокрема, за результатами його нещодавньої розмови з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

"Лідери скоординували позиції щодо подальшого діалогу між Україною та Європейським Союзом на 2022 рік. Найближчим часом буде визначено дату чергового, 24-го саміту Україна – ЄС. А вже в середині цього року за участю керівництва Єврокомісії, міжнародних партнерів, а також європейського та міжнародного бізнесу в Києві відбудеться енергетичний бізнес-форум з метою спільного обговорення ризиків для енергетичної безпеки всієї Європи", - резюмували в ОПУ.

Автор: 

агресія (1195) Зеленський Володимир (24197) Шарль Мішель (333)


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О? Цензор перешёл на укр мову в заголовках? Шо сi сталось?
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24.01.2022 16:59 Відповісти
з першого листопада минулого року ще перейшов.
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24.01.2022 17:28 Відповісти
На шашлыки пригласил.

Бо "никакой угрозы нет" и "это наши так называемые союзники разгоняют панику".

Правда, бубася?
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24.01.2022 17:03 Відповісти
Цікаво, а хто замість нашого ідіота вавочькі по європєйські розмовляє?! Воно ж ледве українською хрипатить...
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24.01.2022 17:24 Відповісти
Ви би почули в передачі Христини Чернеги, як д'Єрмак англійською шпрехає (не спікає, а саме шпрехає). Так само, як загальновідомий Мутко.
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24.01.2022 17:31 Відповісти
Ще не чула, але уявляю, як це косороте д*єрьмочіло із*ясняєцця англійською... фром оф ЗЕ боттом оф хиз харт ,блт!
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24.01.2022 18:02 Відповісти
Підозрюю, що сайт ЄрЗе "не зміг" передати матюки "занепокоєння" пана Мішеля, в т.ч. політичним переслідуванням опозиції, зокрема Пороха.
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24.01.2022 17:27 Відповісти
Ночей не спить через цей факт пан Мішель.
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24.01.2022 17:34 Відповісти
верно.
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25.01.2022 00:17 Відповісти
 
 