Зеленський та президент Європейської ради Мішель обговорили координацію міжнародних зусиль задля деескалації ситуації довкола України

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Зазначається, що основну увагу під час розмови було приділено координації міжнародних політико-дипломатичних зусиль з метою деескалації безпекової ситуації навколо нашої держави.

"Зеленський відзначив, що для України важливим є збереження єдності усіх країн – членів ЄС щодо захисту суверенітету й територіальної цілісності нашої держави. Україна не піддаватиметься на провокації, натомість разом зі своїми партнерами зберігатиме спокій та витримку", - йдеться у повідомленні.

"Вдячний вам, пане президенте Європейської ради, та лідерам країн ЄС, чиї дипломати залишаються в нашій державі та підтримують нас, виконуючи свою роботу", – зауважив він.

Співрозмовники також обговорили питання підготовки Європейським Союзом вже на нинішньому етапі широкого пакету превентивних економічних, політичних та безпекових санкцій, які змогли б стримати потенційну подальшу ескалацію.

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Президент України наголосив на необхідності забезпечення стабільного розвитку вітчизняної економіки в умовах нинішньої безпекової ситуації. У цьому зв’язку він подякував Євросоюзу за своєчасне рішення щодо виділення макрофінансової допомоги в обсязі 1,2 млрд євро, яке було ухвалене, зокрема, за результатами його нещодавньої розмови з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

"Лідери скоординували позиції щодо подальшого діалогу між Україною та Європейським Союзом на 2022 рік. Найближчим часом буде визначено дату чергового, 24-го саміту Україна – ЄС. А вже в середині цього року за участю керівництва Єврокомісії, міжнародних партнерів, а також європейського та міжнародного бізнесу в Києві відбудеться енергетичний бізнес-форум з метою спільного обговорення ризиків для енергетичної безпеки всієї Європи", - резюмували в ОПУ.