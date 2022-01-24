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Наразі не планується евакуація із України сімей польських дипломатів, - заступник глави МЗС країни Яблонський

Наразі не планується евакуація із України сімей польських дипломатів, - заступник глави МЗС країни Яблонський

Варшава, станом на сьогодні, не планує евакуйовувати сім'ї польських дипломатів з України.

Про це в коментарі РАР заявив заступник глави МЗС Польщі Павел Яблонський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На цей час не планується евакуація з України сімей польських дипломатів",- заявив Яблонський.

Крім посольства у Києві, Польща ще має свої генконсульства у Львові, Луцьку, Вінниці, Харкові та Одесі.

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Автор: 

Польща (8605) евакуація (2333) дипломати (569)


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Тікайте всі а украінців можна вбивати
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24.01.2022 17:01 Відповісти
Подобные ежедневные "новости" наверно для таких выводов и создают. Секретные истории про эвакуации посольств вылились в волну ложных минирований по всей стране и настоящие эвакуации.
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24.01.2022 17:42 Відповісти
распад и неуважение



Драка с участием 2 дипломатов из Польши и 6 из России произошла вечером в одном из ресторанов Берлина, 4 россиянина сильно пострадали, пишет Bild.
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24.01.2022 17:01 Відповісти
...зате очікується масова міграція решти українських науковців

Цифровий Борщ@DigitalBorsh

https://mobile.twitter.com/DigitalBorsh/status/1485592618327289858 2 ч



БЛТ день покращень, на лопаті.
Повідомили, що десь в надрах ВРУ лежить законопроект, який встановить ліміт на фінансування фундаментальних тем у 20% бюджету. Все інше - на прикладні.
Для класичних університетів це смерть. Тож КНУ закликає нас переходити на грант. фінансування.
Я вже не кажу, що гроші там не такі і великі навіть зараз. Зокрема, щодо фінансування бюджетних тем від МОН, які стартують цього року, нас вже попередили, що буде на рівні 70% від запланованого. Тож доведеться штат скорочувати.
У нас вже дві людини на 0.5 і 6 на 0.33. ЖОДНОЇ на 1.0. Тож зменшити бюджет на 30% - це означає, що когось тре звільнити, бо в КНУ не буває зарплат менше ніж 0.33.
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24.01.2022 17:02 Відповісти
А почему из Моцквы не эвакуироваться?
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24.01.2022 17:07 Відповісти
https://twitter.com/newstop_us Voice of Ukraine ретвитнул(а)















jackdorseydonotbanme


@jackdorseydono1

·
https://twitter.com/jackdorseydono1/status/1485624514977411075 35 мин



Не ориентируйтесь на эвакуацию американских и британских дипломатов,а ориентируйтесь на бегство укр.казнокрадов и ук.депутатов. Вот если они сейчас побегут из страны то есть повод думать,что что-то намечается.
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24.01.2022 17:20 Відповісти
вся Германия легла под Путина
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24.01.2022 17:30 Відповісти
Ну та бо поляки - нормальні люди , а не панікери.
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24.01.2022 19:15 Відповісти
 
 