Наразі не планується евакуація із України сімей польських дипломатів, - заступник глави МЗС країни Яблонський

Варшава, станом на сьогодні, не планує евакуйовувати сім'ї польських дипломатів з України.

Про це в коментарі РАР заявив заступник глави МЗС Польщі Павел Яблонський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На цей час не планується евакуація з України сімей польських дипломатів",- заявив Яблонський.

Крім посольства у Києві, Польща ще має свої генконсульства у Львові, Луцьку, Вінниці, Харкові та Одесі.

Читайте також: Японія закликає своїх громадян покинути Україну