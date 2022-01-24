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Новини Війна
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Від початку доби обстрілів з боку військ РФ на Донбасі не зафіксовано, - ООС

Від початку доби обстрілів з боку військ РФ на Донбасі не зафіксовано, - ООС

Від початку доби, 24 січня, з боку збройних формувань Російської Федерації порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

"Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Читайте також: Український воїн зазнав поранення внаслідок дій військ РФ на Донбасі. За добу зафіксовано 10 обстрілів, - штаб ООС

Від початку доби обстрілів з боку військ РФ на Донбасі не зафіксовано, - ООС 01

Автор: 

обстріл (28948) Донбас (22356) найманці рф (2063) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+2
Якщо ворог веде себе не типово то, або здох, або готує подляну.
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24.01.2022 17:39
+1
Донбасс мертвеца
Руководитель группы расследователей контрабанды на востоке Украины был убит. Но журналисты спасли архив его записей. Чем торгуют, кто крышует и кто больше всех зарабатывает в «серой зоне»

https://novayagazeta.ru/articles/2022/01/24/donbass-mertvetsa
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24.01.2022 17:51
+1
дзвінки з ОРДЛО
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24.01.2022 18:17
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Якщо ворог веде себе не типово то, або здох, або готує подляну.
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24.01.2022 17:39 Відповісти
Отже сьогодні літака із Джавелінами не буде. В когось є інфа,скільки їх прислали нам за попередніх два дні?
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24.01.2022 17:45 Відповісти
Зайдіть на сайт Міноборони там мали викласти декларації по кожному літаку, як і план розподілу та транспортування по військовим частинам.
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24.01.2022 18:16 Відповісти
Садики по Всей Украине минируют. Им один звонок, а нам- выезды, проверки, топливо...
А топлива х..й да них..уя, и с февраля обещают по 40. Спасибо слугам Коломойского
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24.01.2022 17:49 Відповісти
А что силовики так никого из минеров не вычислили или они только взятки и откаты считать умеют?
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24.01.2022 18:07 Відповісти
дзвінки з ОРДЛО
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24.01.2022 18:17 Відповісти
Можливо.А можливо і ні.
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24.01.2022 18:19 Відповісти
Донбасс мертвеца
Руководитель группы расследователей контрабанды на востоке Украины был убит. Но журналисты спасли архив его записей. Чем торгуют, кто крышует и кто больше всех зарабатывает в «серой зоне»

https://novayagazeta.ru/articles/2022/01/24/donbass-mertvetsa
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24.01.2022 17:51 Відповісти
Круто. Читав щось подібне ще у 2015-6 роках. Звісно, працювали з контрабандою відомі особистості. Але .... не бачу тут ролі Порошенко. То чого його тягати по судах? Знав він про це? Чорт знає, товаришу командир. Ось і виходить, що Зе діє на користь контрабандних баронів. Виконавців не чіпає. А опонента вважає і хоче щоб всі вважали головою мафії.
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24.01.2022 19:19 Відповісти
Это затишие перед бурей.Если мокшане решатся на вторжение то сейчас,мерзлая земля для тяжелой техники лучше чем слякоть и болото.
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24.01.2022 17:52 Відповісти
Де ти бачив в Україні болота? Які були, вже давно висохли. Біля мого селища десять років тому тонув у болоті, а вже два роки поспіль ходжу й шукаю хоча б джерельце.
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24.01.2022 19:09 Відповісти
Затаїлись, сволота.
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24.01.2022 19:07 Відповісти
 
 