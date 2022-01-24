Від початку доби обстрілів з боку військ РФ на Донбасі не зафіксовано, - ООС
Від початку доби, 24 січня, з боку збройних формувань Російської Федерації порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.
"Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.
Топ коментарі
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+1 sealand
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А топлива х..й да них..уя, и с февраля обещают по 40. Спасибо слугам Коломойского
Руководитель группы расследователей контрабанды на востоке Украины был убит. Но журналисты спасли архив его записей. Чем торгуют, кто крышует и кто больше всех зарабатывает в «серой зоне»
https://novayagazeta.ru/articles/2022/01/24/donbass-mertvetsa