Поступки Росії щодо інтеграції України та Грузії в НАТО неприпустимі, - глави МЗС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову із віцепрем'єр-міністром, міністром закордонних справ Грузії Давідом Залкаліані, під час якої глави МЗС узгодили спільну позицію щодо інтеграції України та Грузії в НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.

Глава грузинської дипломатії висловив солідарність Грузії з Україною на тлі агресивних дій Російської Федерації, запевнив у непохитній підтримці суверенітету та територіальної цілісності нашої держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не потрібно змішувати територію НАТО з Україною, - глава МЗС Німеччини Бербок

Дмитро Кулеба детально поінформував грузинського колегу щодо актуальної безпекової ситуації поблизу державного кордону та на тимчасово окупованих РФ територіях України, втілення нашою державою та міжнародними партнерами комплексного пакету стримування РФ від подальшої агресії.

Кулеба та Залкаліані узгодили спільну позицію: поступки Росії щодо інтеграції України та Грузії в НАТО неприпустимі. Міністри також скоординували подальші кроки у відносинах обидвох країн з Альянсом та ЄС.

Також читайте: Активність НАТО біля кордонів Росії не можуть ігнорувати збройні сили країни, - Пєсков

Співбесідники приділили окрему увагу розвитку Асоційованого тріо та економічних проєктів ГУАМ, аби збільшити обсяги торгівлі та інвестицій, створити нові можливості для експортерів у регіоні.