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Поступки Росії щодо інтеграції України та Грузії в НАТО неприпустимі, - глави МЗС

Поступки Росії щодо інтеграції України та Грузії в НАТО неприпустимі, - глави МЗС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову із віцепрем'єр-міністром, міністром закордонних справ Грузії Давідом Залкаліані, під час якої глави МЗС узгодили спільну позицію щодо інтеграції України та Грузії в НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.

Глава грузинської дипломатії висловив солідарність Грузії з Україною на тлі агресивних дій Російської Федерації, запевнив у непохитній підтримці суверенітету та територіальної цілісності нашої держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не потрібно змішувати територію НАТО з Україною, - глава МЗС Німеччини Бербок

Дмитро Кулеба детально поінформував грузинського колегу щодо актуальної безпекової ситуації поблизу державного кордону та на тимчасово окупованих РФ територіях України, втілення нашою державою та міжнародними партнерами комплексного пакету стримування РФ від подальшої агресії.

Кулеба та Залкаліані узгодили спільну позицію: поступки Росії щодо інтеграції України та Грузії в НАТО неприпустимі. Міністри також скоординували подальші кроки у відносинах обидвох країн з Альянсом та ЄС.

Також читайте: Активність НАТО біля кордонів Росії не можуть ігнорувати збройні сили країни, - Пєсков

Співбесідники приділили окрему увагу розвитку Асоційованого тріо та економічних проєктів ГУАМ, аби збільшити обсяги торгівлі та інвестицій, створити нові можливості для експортерів у регіоні.

Грузія (1851) МЗС (4157) НАТО (6503) Україна (5949)


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Імперія зла має згинути на завжди!!!
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24.01.2022 17:44 Відповісти
ні одному, ні другому

nadumala)@dumajusobi



Бачу.
Чую.
Хтось відверто панікує.
Хтось перевіряє свій легальний карабін і складає в підвал припаси.
Хтось хворіє і йому не до цього.
Хтось мовчить і воліє нічого не чути по цій темі.
Хтось запитує про місцеву тероборону в фб групі села.
Від жодної людини я не почула, що вірить вові.
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24.01.2022 17:46 Відповісти
а молдову совсем уже забыли? или их консерва санду решила промолчать?
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24.01.2022 17:48 Відповісти
«Не хочется верить», - харьковчане о возможности оккупации города и вероятном вторжении

https://www.youtube.com/watch?v=wIeO6vWRysw&t=35s

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24.01.2022 17:48 Відповісти
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24.01.2022 17:53 Відповісти
В НАТО однозначно!
И "ядерный" статус надо вернуть!
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24.01.2022 18:14 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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24.01.2022 20:24 Відповісти
 
 