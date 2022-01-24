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Перехресний допит Порошенка та Медведчука у ДБР заплановано на 25 січня, - адвокат Новіков

Перехресний допит Порошенка та Медведчука у ДБР заплановано на 25 січня, - адвокат Новіков

Адвокат Ілля Новіков повідомив про запланований у Державному бюро розслідувань (ДБР) у вівторок, 24 січня перехресний допит п'ятого президента України (2014-2019), лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка та народного депутата фракції "Опозицій" Медведчука.

Про це він заявив на брифінгу у понеділок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Нам офіційно повідомляють, що нібито на завтра заплановано так званий перехресний допит Порошенка та пана Віктора Медведчука. І наша думка, що вся ця справа має на меті виключно PR-ефекти і саме заради того, щоб ЗМІ, які підтримують позицію Офісу генпрокурора, Офісу президента, мали можливість зробити таку картинку, відосик, що Порошенко та Медведчук одночасно заходять до будівлі ГБР", - сказав Новіков.

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За його словами, "щоразу, коли найближчим часом говоритимуть, що ГБР очікує Порошенка на допит, це має сприйматися таким чином, що вони запланували ще якесь шоу".

Нагадаємо, 20 грудня 2021 року Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у державній зраді п'ятому президенту України Петру Порошенку. Підозра стосується нібито контрабандного постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу.

ДБР на 23 грудня викликала Порошенка для проведення різних процесуальних дій та вирішення питання обрання запобіжного заходу. Сам Порошенко заявив, що перебуває у закордонних відрядженнях і повернеться в Україну 17 січня.

6 січня 2022 року Печерський суд арештував майно Порошенка.

Прокуратура просить заарештувати Порошенка з альтернативою у вигляді застави в сумі 1 млрд грн.

17 січня Петро Порошенко повернувся в Україну.

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19 січня Печерський райсуд Києва обрав Порошенку запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. 21 січня 2022 року Офіс генерального прокурора вніс апеляційну скаргу на запобіжний захід Порошенку

допит (696) Новіков (168) Порошенко Петро (15189) ДБР (3536)


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Топ коментарі
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О,зустріч у суду однопартійців з СДПУ(о)
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24.01.2022 17:52
+18
Не знаю как Порох, а я буду максимально откровенным: сгинь.
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24.01.2022 17:55
+18
Коли Бєнядиктова нарешті допитає зрадників Деркача, Волошина, яких визнали рашенськими агентами США та ввели проти них санкції?
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24.01.2022 18:00
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я вот тоже имел неосторожность голосовать в 2014 за этого подонка. вот только я прозрел буквально через месяц - циничный трус и патологический брехун!
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24.01.2022 18:59 Відповісти
Ну он такой же как и забил. +-

Но они оба всяко лучше всяких ********** и петушариев...
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25.01.2022 00:32 Відповісти
Сегодня следователь прятался от Порошенко,хотя сам его вызвал...зескот,вы ещё думаете,после всего,что снова не обосретесь ?ну тогда вас точно папки через сраку родили))))
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24.01.2022 18:31 Відповісти
шоу для зебилов. мазать нечего, да и хлеба скоро не будет с такими "реформаторами", зато есть зрелища.
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24.01.2022 18:35 Відповісти
У них будет один наручник на двоих, прикалываетесь?. И если один захочет пописать, другой идет за ним! Во, веселуха б*я!
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24.01.2022 18:35 Відповісти
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24.01.2022 18:41 Відповісти
И вечный бой! Покой нам только снится! Ермак сказал! И Вова так бы мог!
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24.01.2022 18:47 Відповісти
У діда Лук'яна було би значно простіше організовувати допити, але ніхто не шукає простих шляхів.
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24.01.2022 18:44 Відповісти
лучшее шоу недели)))))))))наконец то два "соратника" встретятся у следователя, после "долгой разлуки"))))))) смотреть обязательно с попкорном)))))))
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24.01.2022 18:53 Відповісти
"Кіно" може і не бути, якщо хтось з них або ж обидва відмовляться від дачі показів. Але ДБР потрібно якусь "показуху" влаштовувати.
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24.01.2022 19:02 Відповісти
з нетерпінням чекаю перехресного допиту Зєлі та д"Ермака, та інших хвойд Бєніхйла.. бо 73%ми зебілами понавибрано на роки наперед лайна всякого..
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24.01.2022 19:05 Відповісти
Нужно показать по телевизору
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24.01.2022 19:28 Відповісти
Интересно, зебильный лохторат осознает, что мертвечук, будучи сособственником г+г ,платит зелоху бабки за его тупой контент на г+г, т.е. является работодателем осла оманского или бизнеспартнером))))
Или до вас это не доходит???
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25.01.2022 01:13 Відповісти
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