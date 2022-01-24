Перехресний допит Порошенка та Медведчука у ДБР заплановано на 25 січня, - адвокат Новіков

Адвокат Ілля Новіков повідомив про запланований у Державному бюро розслідувань (ДБР) у вівторок, 24 січня перехресний допит п'ятого президента України (2014-2019), лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка та народного депутата фракції "Опозицій" Медведчука.

Про це він заявив на брифінгу у понеділок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Нам офіційно повідомляють, що нібито на завтра заплановано так званий перехресний допит Порошенка та пана Віктора Медведчука. І наша думка, що вся ця справа має на меті виключно PR-ефекти і саме заради того, щоб ЗМІ, які підтримують позицію Офісу генпрокурора, Офісу президента, мали можливість зробити таку картинку, відосик, що Порошенко та Медведчук одночасно заходять до будівлі ГБР", - сказав Новіков.

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За його словами, "щоразу, коли найближчим часом говоритимуть, що ГБР очікує Порошенка на допит, це має сприйматися таким чином, що вони запланували ще якесь шоу".

Нагадаємо, 20 грудня 2021 року Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у державній зраді п'ятому президенту України Петру Порошенку. Підозра стосується нібито контрабандного постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу.

ДБР на 23 грудня викликала Порошенка для проведення різних процесуальних дій та вирішення питання обрання запобіжного заходу. Сам Порошенко заявив, що перебуває у закордонних відрядженнях і повернеться в Україну 17 січня.

6 січня 2022 року Печерський суд арештував майно Порошенка.

Прокуратура просить заарештувати Порошенка з альтернативою у вигляді застави в сумі 1 млрд грн.

17 січня Петро Порошенко повернувся в Україну.

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19 січня Печерський райсуд Києва обрав Порошенку запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. 21 січня 2022 року Офіс генерального прокурора вніс апеляційну скаргу на запобіжний захід Порошенку