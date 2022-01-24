Спецпризначенців ФСБ з "Альфи" та "Вимпелу" визнали винними у збройному пограбуванні в банку в Москві
Дев’ятеро спецпризначенців під виглядом "оперативних заходів" відібрали у чоловіка 136 мільйонів рублів, які той отримав як позику в банку.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на росЗМІ.
На лаві підсудних - восьмеро співробітників спецпідрозділів "Альфа" та "Вимпел" ФСБ Росії. Суддя визнав їх винними. Вирок ще не оголосили.
Пограбування відбулося в червні 2019 року. Потерпілий - Олександр Юмаранов. Він за роспискою отримав позику в 136 мільйонів рублів. Спецпризначенці відібрали в нього ці гроші у приміщенні банку "під виглядом оперативних заходів". Силовики використовували для цього форму з символікою ФСБ та зброю.
Одного з підсудних, оперативного співробітника Управління "К" ФСБ РФ Олександра Кареліна, затримали в окупованому Криму. При обшуку він добровільно віддав 1,3 млн рублів.
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или они кристальные там?
Руководитель группы расследователей контрабанды на востоке Украины был убит. Но журналисты спасли архив его записей. Чем торгуют, кто крышует и кто больше всех зарабатывает в «серой зоне»
https://novayagazeta.ru/articles/2022/01/24/donbass-mertvetsa