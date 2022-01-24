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Спецпризначенців ФСБ з "Альфи" та "Вимпелу" визнали винними у збройному пограбуванні в банку в Москві

Спецпризначенців ФСБ з

Дев’ятеро спецпризначенців під виглядом "оперативних заходів" відібрали у чоловіка 136 мільйонів рублів, які той отримав як позику в банку.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на росЗМІ.

На лаві підсудних - восьмеро співробітників спецпідрозділів "Альфа" та "Вимпел" ФСБ Росії. Суддя визнав їх винними. Вирок ще не оголосили.

Пограбування відбулося в червні 2019 року. Потерпілий - Олександр Юмаранов. Він за роспискою отримав позику в 136 мільйонів рублів. Спецпризначенці відібрали в нього ці гроші у приміщенні банку "під виглядом оперативних заходів". Силовики використовували для цього форму з символікою ФСБ та зброю.

Одного з підсудних, оперативного співробітника Управління "К" ФСБ РФ Олександра Кареліна, затримали в окупованому Криму. При обшуку він добровільно віддав 1,3 млн рублів.

Читайте: ФСБ Росії керує Донбасом: туди були відправлені оперативні групи та спецназ, - контррозвідка СБУ. ФОТО

Автор: 

пограбування (576) вирок (1087) росія (65800) ФСБ (1457)


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Топ коментарі
+35
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24.01.2022 18:06
+33
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24.01.2022 18:02
+19
Если бы не они, то это сделали бы солдаты НАТО)
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24.01.2022 18:25
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Нафіга тут цієї новини?!
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24.01.2022 17:59 Відповісти
Для натхнення
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24.01.2022 18:03 Відповісти
Герои новососии, видимо.
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24.01.2022 20:56 Відповісти
Тому що це найкращі спецназівці Путлера. Розумієте, яка в них мораль?
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24.01.2022 21:07 Відповісти
Эти "найкращі", если помните, сильно отгребли под ДАПом, что стало худшей операцией разпиаренного Вымпела. Самое удивительное что с нашей стороны вымпеловцев мочили в основном вчерашние кондитеры, учителя , водители и т д. люди без спецподготовки.
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25.01.2022 04:44 Відповісти
Но Вымпеловцы действительно хорошо подготовленные бойцы. Просто украинские солдаты и офицеры, это исторически ЛУЧШИЕ ВОИНЫ в Европе, да еще и мотивация у наших была гораздо сильнее и опыт обороны, к приезду под ДАП вымпеловцев, у наших был гораздо большим. Так что наши вчерашние, к тому времени можно сказать уже сами имели прекрасную спецподготовку, да не полигонах, а в реальных боевых условиях, что и доказали нанеся за сутки Вымпелу боевых потерь больше, чем те имели за всю свою историю, а из пятерых раненных, отправленных в лучший госпиталь Москвы, в строй смог вернутся только один.
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25.01.2022 15:24 Відповісти
Ходили слух о 30-60 двухсотых росс.спецназовцев в одной атаке, думаю преувеличено, если вы в курсе , то поделитесь плиз цифрами
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25.01.2022 16:19 Відповісти
На скільки мені відомо, то вбитими втратили 42 бійця, а з п'ятьох пораненних 4 визнані більш небоєздатними та звільнени по стану здоров'я, а у підрозділ повернувся лише один з пораненних.
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25.01.2022 16:24 Відповісти
Гарна новина! Знов актуальна)
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25.01.2022 16:37 Відповісти
менты - везде менты
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24.01.2022 18:00 Відповісти
ВОРОВСТВО-ЄТА ЛАПАТНАЯ ДУХОВНАЯ СКРЄПА...
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24.01.2022 18:00 Відповісти
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24.01.2022 20:00 Відповісти
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24.01.2022 18:02 Відповісти
Хярої пьєцерватаї
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24.01.2022 18:02 Відповісти
падграбовивалі в свободноє от работи врємя
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24.01.2022 18:03 Відповісти
це ті яких в аєропорту Донецька не добили?
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24.01.2022 18:04 Відповісти
Це була стійка банда. Вони завжди тирили бабки при вилученнях. Для цього використовували замість бронепластин імітатори-куди складали гроші. Керівник цього нападу -син генерала з ФСБ. А тут, за повідомленням РОсЗМІ, обікрали конверт, замовники встигли розчинитись в Європі.
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24.01.2022 18:05 Відповісти
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24.01.2022 18:06 Відповісти
В братском Китае их бы расстреляли.
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24.01.2022 18:08 Відповісти
тепер ці восьмеро будуть в авангарді на фронті з Україною. Так у них заведено,- нахріна їх годувати, якщо можна спалити у топці війни
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24.01.2022 18:14 Відповісти
И шо, даже "лугандоно-днрасовские" ордена-медали не помогли?
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24.01.2022 18:16 Відповісти
Парашным отбросам есть чем заняться в самой параше. Зачем им лезть в Украину?
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24.01.2022 18:25 Відповісти
В тои то и дело что отбросы а имя им легион как раз настроены лезть в Украину по прикпзу фюрера, а нормальных дпже на Хабаровск не хватило
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25.01.2022 16:25 Відповісти
Если бы не они, то это сделали бы солдаты НАТО)
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24.01.2022 18:25 Відповісти
с ними все понятно, а где дела на наше бакановское хулиганье?
или они кристальные там?
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24.01.2022 18:43 Відповісти
Донбасс мертвеца
Руководитель группы расследователей контрабанды на востоке Украины был убит. Но журналисты спасли архив его записей. Чем торгуют, кто крышует и кто больше всех зарабатывает в «серой зоне»

https://novayagazeta.ru/articles/2022/01/24/donbass-mertvetsa
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24.01.2022 18:46 Відповісти
Что такое? Ради такого дела старый ник оживили?) А лапти спрятать ума не хватило?)
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24.01.2022 21:33 Відповісти
Еще один факт почему Рашка постоянно должна воевать чтобы выжить. Потому что если етот ордынский сброд не бросить на войну для разграбления других стран, то они будут грабить саму Рашку.
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24.01.2022 19:11 Відповісти
Якщо розвалити РФ на півтора десятка країн, то вони зможуть воювати друг з другом.
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24.01.2022 21:10 Відповісти
Китай не позволит бардака в губерниях
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24.01.2022 21:39 Відповісти
Вот обламали. Что мне, уже и помечтать нельзя? ))))))))))
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24.01.2022 22:43 Відповісти
А рашисты кричат про сильную мотивированность личного состава своих специальных служб, про их честность, порядочность и человеколюбие!!! Вот вам яркий пример - обычные гопники, мародёры, воры и уголовники. Ну вообщем всё как в рашистских сериалах про ментов-оборотней!!!
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24.01.2022 20:11 Відповісти
В Ротердамме год назад взяли банду - крупнейших поставщиков кокса в Европу, 20 человек бывших офицеров. Заправляли бандой немецкие экс-спецназовцы. Туда отбирают людей с психопатическими чертами ( агент 007 кстати психопат бессчувственный у кино) они априори не совсем нормальные люди А кацапы, судя по фото, еще и тупорылые, ну реально интеллекта не видно , детишки алкоголиков из далеких сел и деревень, попавшие в ЧК благодаря физическим данным и рабской психологии.
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25.01.2022 16:35 Відповісти
 
 