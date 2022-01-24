20 тисяч флаконів препарату "Ремдесивір" для лікування COVID-19 доставлено в регіони, - МОЗ

20 тисяч флаконів "Ремдесивіру", який використовується для лікування хворих на коронавірусну інфекцію і закуплений за кошти державного бюджету, доставлено в регіони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Ремдесивір" (торговельна назва Veklury) дозволений МОЗ України для використання в лікуванні пацієнтів з коронавірусною хворобою (COVID-19) згідно з протоколом надання медичної допомоги.

Розподіл препарату відбувався відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 13.01.2022 №59.

Дізнатись про наявність "Ремдесивіру" в закладах охорони здоров’я можна скориставшись інформаційною системою МОЗ https://bi.medzakupivli.com/. Перейдіть на вкладку "Залишки" та у випадаючому списку оберіть "Ліки для запобігання COVID-19", а серед переліку товарів – "Ремдесивір".

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Наприкінці 2021 року ДП "Медзакупівлі України" на замовлення МОЗ України уклало угоди на закупівлю 20 000 та 43 711 одиниць "Ремдесивіру" (100 мг). Наступна поставка 43 711 флаконів, відповідно до договору, очікується на центральний склад у лютому 2022 року.

ДП МЗУ не вперше закуповує "Ремдесивір". Загалом за кошти 2021 року було закуплено 78 тис. одиниць препарату.

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