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Новини Коронавірус і карантин
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20 тисяч флаконів препарату "Ремдесивір" для лікування COVID-19 доставлено в регіони, - МОЗ

20 тисяч флаконів препарату

20 тисяч флаконів "Ремдесивіру", який використовується для лікування хворих на коронавірусну інфекцію і закуплений за кошти державного бюджету, доставлено в регіони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Ремдесивір" (торговельна назва Veklury) дозволений МОЗ України для використання в лікуванні пацієнтів з коронавірусною хворобою (COVID-19) згідно з протоколом надання медичної допомоги.

Розподіл препарату відбувався відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 13.01.2022 №59.

Дізнатись про наявність "Ремдесивіру" в закладах охорони здоров’я можна скориставшись інформаційною системою МОЗ https://bi.medzakupivli.com/. Перейдіть на вкладку "Залишки" та у випадаючому списку оберіть "Ліки для запобігання COVID-19", а серед переліку товарів – "Ремдесивір".

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Наприкінці 2021 року ДП "Медзакупівлі України" на замовлення МОЗ України уклало угоди на закупівлю 20 000 та 43 711 одиниць "Ремдесивіру" (100 мг). Наступна поставка 43 711 флаконів, відповідно до договору, очікується на центральний склад у лютому 2022 року.

ДП МЗУ не вперше закуповує "Ремдесивір". Загалом за кошти 2021 року було закуплено 78 тис. одиниць препарату.

Також читайте: Україна має потужності для тестування на COVID-19 всіх, хто цього потребує, - МОЗ

МОЗ (5400) лікування (607) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+2
Ремдесивір = фуфломіцин від ковіду. Годівничка біг фарми.

Ліки від ковіду - Івермектин.
Гостра фаза: 2-2.5 мл раз на день, 3-4 дні.
Профілактика/пост-ковід: 1.8-2 мл раз на тиждень, 4 рази, місяць пауза, потім ще 2 рази з інтервалом у тиждень.

Ковід - паразитарна хвороба з гострою реакцією імунної системи. Ніякого коронавіруса сарс-ков-2 не існує і досі ніким не виділено!
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24.01.2022 19:19
+1
Есть отличия по содержимому этого флакона и флакона с вакциной?
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24.01.2022 18:15
+1
Вже закуповували.. Тільки розікрали все.
А потім продавали хворим на коронавірус в лікарнях тільки за готівку по шаленим цінам з рук в руки по усному призначенню лікаря.. Ось так і живемо
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24.01.2022 18:28
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Есть отличия по содержимому этого флакона и флакона с вакциной?
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24.01.2022 18:15 Відповісти
Ну по идее должно быть.
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24.01.2022 18:25 Відповісти
"Схвалення препарату для застосування у негоспіталізованих пацієнтів підтверджується рандомізованим плацебо-контрольованим клінічним дослідженням, у якому взяли участь 562 пацієнти з COVID-19 легкого та середнього ступеня тяжкості, у яких відмічали високий ризик прогресування COVID-19 до тяжкої форми, включаючи госпіталізацію чи смерть. Основним результатом, що визначався в дослідженні, було те, чи був пацієнт госпіталізований з будь-якої причини, пов'язаної з COVID-19, або помер з якоїсь причини протягом 28 днів після лікування. Загалом 2 з 279 пацієнтів, які отримували ремдесивір ​​(0,7%), потребували госпіталізації у зв'язку з COVID-19 порівняно з 15 із 283 хворих, які отримували плацебо (5,3%). У жодній із груп не відмічено летальних випадків."

https://www.apteka.ua/article/625789

Зверніть увагу на кількість пацієнтів у дослідженні. Просто нахабно, в очі, маніпулюють
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24.01.2022 21:50 Відповісти
Вас це дивує на третьому році "ковідобєсія"?
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24.01.2022 22:53 Відповісти
Вже закуповували.. Тільки розікрали все.
А потім продавали хворим на коронавірус в лікарнях тільки за готівку по шаленим цінам з рук в руки по усному призначенню лікаря.. Ось так і живемо
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24.01.2022 18:28 Відповісти
Так і було. Ми в грудні купували по 5000грн за флакон. Лікар сама запропонувала і дала номер телефону продавця
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24.01.2022 19:04 Відповісти
Ремдесивір = фуфломіцин від ковіду. Годівничка біг фарми.

Ліки від ковіду - Івермектин.
Гостра фаза: 2-2.5 мл раз на день, 3-4 дні.
Профілактика/пост-ковід: 1.8-2 мл раз на тиждень, 4 рази, місяць пауза, потім ще 2 рази з інтервалом у тиждень.

Ковід - паразитарна хвороба з гострою реакцією імунної системи. Ніякого коронавіруса сарс-ков-2 не існує і досі ніким не виділено!
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24.01.2022 19:19 Відповісти
про це навіть ВООЗ чорним по білому написала на своєму сайті, Ремдесивір жодним чином не впливає на перебіг захворювання коронавірусної хвороби.
Корупційна схема на долонях
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24.01.2022 19:44 Відповісти
Ну началось! Теперь и этот шмурдяк будут выписывать всем подряд, в обязательном порядке. Раскрутка и реклама за ковидные деньги.
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24.01.2022 20:13 Відповісти
Случайно - это не ремдесевир из США, который списали какие-то там партии из-за того что там стекло оказалось после того как тело чесаться начало!
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24.01.2022 20:25 Відповісти
https://finance.yahoo.com/gilead-recalls-vials-remdesivir-covid-122120730.html
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24.01.2022 20:28 Відповісти
дорогое гавно и неболее... Пробуйте - ивермектин. Стоимость в 25 раз меньше, а эффективность - на пятый день с тяжелого - ДОМОЙ!!!!
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24.01.2022 21:52 Відповісти
шмурдяк-зрада-шмурдяк-зрада.
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25.01.2022 00:28 Відповісти
 
 