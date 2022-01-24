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Ми не відмовилися від спроб досягти дипломатичного вирішення проблем із Росією, - постпред США при ООН Томас-Грінфілд

Ми не відмовилися від спроб досягти дипломатичного вирішення проблем із Росією, - постпред США при ООН Томас-Грінфілд

США не відмовилися від спроб вирішити з Росією актуальні проблеми на переговорах, запевнила у понеділок американський постпред при ООН Лінда Томас-Грінфілд.

Про це вона заявила 24 січня, під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми не відмовилися від спроб досягти дипломатичного вирішення", - сказала Томас-Грінфілд.

Постпред висловила сподівання, що Росія обере саме дипломатичний шлях, але водночас нагадала, що США готові до впровадження економічних санкцій у разі нападу Росії на Україну.

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"Ці заходи вдарять по російських лідерах, вони відчують їх", - запевнила Томас-Грінфілд.

На її думку, сам факт того, що США та їхні союзники готові до таких санкцій, може підштовхнути РФ до дипломатії.

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ООН (3364) росія (65800) США (23280)


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24.01.2022 18:22 Відповісти
американський дрон-розвідник FORTE12 https://www.flightradar24.com/FORTE12/2a9786b0 ,
який сканує зараз територію України,
безумовно, є мотиватором цих перемовин
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24.01.2022 18:30 Відповісти
В понедельник утром на российском фондовом рынке вновь началось падение, а рубль максимально с осени 2020 года подешевел к доллару, передает https://www.bbc.com/russian/news-60113451 ВВС .

Центробанк ответил на это приостановкой покупки валюты. Все это происходит на фоне заявлений НАТО об усилении присутствия в Восточной Европе в ответ на угрозу вторжения России в Украину.

К 15:30 по Минску 24 января рублевый индекс Мосбиржи упал до 3223 пунктов (на 6,3% к уровню предыдущего закрытия), а долларовый РТС упал на 8,3% - ниже 1300 пунктов.

Доллар поднялся выше 79 рублей впервые с ноября 2020 года, а курс евро превысил 89 рублей - впервые с 20 июля.

Дешевеют и акции крупнейших российских компаний: бумаги Сбера теряли до 6,8%, Норникеля - 5,4%, Газпрома - 8,2%.

Предыдущее крупное падение на российском фондовом рынке произошло 18 января: в тот день он пережил самый серьезный обвал с марта 2020 года и потерял весь рост прошлого года.

Падению предшествовали переговоры России с США и НАТО о структуре безопасности в Европе, которые не дали результата.
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24.01.2022 18:32 Відповісти
Доллар уже 82
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24.01.2022 18:54 Відповісти
какая нах дипломатия
когда ты восемь лет
уговариваешь человеческую подлость
хочется просто достать
пистолет и положить его
на стол переговоров
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24.01.2022 19:14 Відповісти
Кстати о птичках,а где все эти срочные собрания ООН,почему наш зеленый офисный планктон не требует срочного созыва?
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24.01.2022 19:15 Відповісти
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24.01.2022 19:30 Відповісти
Добазариться пытались и шоколадные, и зеленые. В итоге имеем результат на наших границах. Помогло нам наше балабольство? Рейган не балаболил, а решил вопрос. А по виду нынешних американцев... Плакать хочется. Таких любит Путин и его банда наркодельцов.
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24.01.2022 19:34 Відповісти
 
 