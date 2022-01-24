Ми не відмовилися від спроб досягти дипломатичного вирішення проблем із Росією, - постпред США при ООН Томас-Грінфілд

США не відмовилися від спроб вирішити з Росією актуальні проблеми на переговорах, запевнила у понеділок американський постпред при ООН Лінда Томас-Грінфілд.

Про це вона заявила 24 січня, під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми не відмовилися від спроб досягти дипломатичного вирішення", - сказала Томас-Грінфілд.

Постпред висловила сподівання, що Росія обере саме дипломатичний шлях, але водночас нагадала, що США готові до впровадження економічних санкцій у разі нападу Росії на Україну.

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"Ці заходи вдарять по російських лідерах, вони відчують їх", - запевнила Томас-Грінфілд.

На її думку, сам факт того, що США та їхні союзники готові до таких санкцій, може підштовхнути РФ до дипломатії.

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