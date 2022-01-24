Ми не відмовилися від спроб досягти дипломатичного вирішення проблем із Росією, - постпред США при ООН Томас-Грінфілд
США не відмовилися від спроб вирішити з Росією актуальні проблеми на переговорах, запевнила у понеділок американський постпред при ООН Лінда Томас-Грінфілд.
Про це вона заявила 24 січня, під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми не відмовилися від спроб досягти дипломатичного вирішення", - сказала Томас-Грінфілд.
Постпред висловила сподівання, що Росія обере саме дипломатичний шлях, але водночас нагадала, що США готові до впровадження економічних санкцій у разі нападу Росії на Україну.
"Ці заходи вдарять по російських лідерах, вони відчують їх", - запевнила Томас-Грінфілд.
На її думку, сам факт того, що США та їхні союзники готові до таких санкцій, може підштовхнути РФ до дипломатії.
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безумовно, є мотиватором цих перемовин
Центробанк ответил на это приостановкой покупки валюты. Все это происходит на фоне заявлений НАТО об усилении присутствия в Восточной Европе в ответ на угрозу вторжения России в Украину.
К 15:30 по Минску 24 января рублевый индекс Мосбиржи упал до 3223 пунктов (на 6,3% к уровню предыдущего закрытия), а долларовый РТС упал на 8,3% - ниже 1300 пунктов.
Доллар поднялся выше 79 рублей впервые с ноября 2020 года, а курс евро превысил 89 рублей - впервые с 20 июля.
Дешевеют и акции крупнейших российских компаний: бумаги Сбера теряли до 6,8%, Норникеля - 5,4%, Газпрома - 8,2%.
Предыдущее крупное падение на российском фондовом рынке произошло 18 января: в тот день он пережил самый серьезный обвал с марта 2020 года и потерял весь рост прошлого года.
Падению предшествовали переговоры России с США и НАТО о структуре безопасности в Европе, которые не дали результата.
когда ты восемь лет
уговариваешь человеческую подлость
хочется просто достать
пистолет и положить его
на стол переговоров