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Новини Коронавірус і карантин
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Школи Закарпаття переходять на дистанційку через різкий стрибок захворюваності на COVID-19, - ОДА

Школи Закарпаття переходять на дистанційку через різкий стрибок захворюваності на COVID-19, - ОДА

Регіональна комісія з питань ТЕБ і НС дала рекомендацію перевести школи Закарпатської області на дистанційне навчання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на  Facebook-сторінку Закарпатської ОДА.

У регіоні ситуація з поширенням коронавірусу досить загрозлива, оскільки зафіксовано інтенсивний приріст кількості інфікованих. За останній тиждень у Закарпатській області кількість нових випадків зросла на 87%.

"Та найголовніше - хворіють наші діти. В останні сім днів в 4 рази більше фіксують випадків інфікування COVID-19 серед молодшого населення", - заявив голова ОДА Віктор Микита.

При цьому в ОДА зазначили, що завантаженість дитячих ліжок, призначених для лікування COVID-19, становить 55%.

"Беручи до уваги статистичні дані, рішенням комісії рекомендували райдержадміністраціям, виконавчим комітетам місцевих рад терміново провести засідання місцевих комісій з питань ТЕБ і НС і прийняти рішення про переведення навчальних закладів на дистанційну форму навчання", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, через COVID-19 на дистанційне навчання перевели школи Буковини та Ужгороду.

школа (2223) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) дистанційне навчання (134) Закарпатська область (2067)


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Ну не везет что то ни закарпатью,ни ровенщине,ни Ужгороду. Какая то странная эпидемия. Наверное заболевших полностью вакцинированных на все 100% моршинских развозят по близлежащим больницам, что бы в самом Моршине не портить статистику, и показать, что там никто не болеет.
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25.01.2022 11:28 Відповісти
 
 