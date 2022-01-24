Лише три посольства повідомили про можливий виїзд співробітників із території України, - Данілов
Лише три посольства іноземних держав в Україні запропонували своїм співробітникам виїхати з країни, тоді як посольства 49 інших країн не повідомляли про такі плани.
Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.
"На сьогодні у нас є інформація про три амбасади, йдеться про три країни. Сорок дев'ять країн не беруть участі у цих речах... На сьогодні є інформація з посольства США, де вони пропонують своїм співробітникам принаймні те, що ми бачимо в офіційних повідомленнях, посольство Великої Британії, посольство Австралії. Інші посольства на сьогодні цим питанням не опікуються", - сказав Данілов за результатами засідання РНБО.
Він наголосив, що повідомлення про масовий виїзд співробітників російських дипломатичних установ з України були дезінформацією.
"Кожна країна самостійно визначає те, що стосується її громадян, які перебувають на території нашої країни. Єдине, що можу сказати, - була велика хвиля дезінформації щодо того, що працівники безпосередньо установ Російської Федерації масово залишають нашу країну. Ми цього не бачимо. Була відповідна доповідь відповідних служб із цього приводу", - зазначив секретар РНБО.
"Іще раз наголошую: ми не бачимо активного виїзду з нашої країни на сьогодні співробітників дипломатичних посольств", - наголосив Данілов.
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Чи самі рвонуть до літаків, штани задравши, виперeджаючі один одного?
Ну если честно, то президент и его команда отрабатывает на 98%, я сегодня вечером насмеялся с их заявлений.
бубася грит, что все распрекрасно, никакой опасности, сплошные поздравления, дни-папеты и шашлыки.
А американцы, немцы, англичане и т.п. драпают чуть не в подштаниках.
Дураки, наверное.
Или гнусные порохоботы.
Хотят посеять панику и подорвать доверие мудрого нарида в Великого Лидора.
А про Германію,союзницю *****,Данилов тихенько промовчав підлизуючи дупу *****.
Вимагати воєнний стан всю економіку на військові рельси,за грабування розстріл,кацапню у в'язниці,жидів грабіжників на майдан й руки відтяти,де гетьман люди,де гетьман українці.
А шо, бабки взяли в Омані і нічого не роботи для роботодавця, з дипломатичного фронту дезертировали, фюрера за ніс водять,
А вдруг сивка-бурка вивезе.