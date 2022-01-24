Витік персональних даних під час кібератаки у ніч на 14 січня не підтверджується, - Держспецзв'язку

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації вважає ймовірною причетність російських хакерських угруповань до кібератаки, що відбулася в ніч з 13 на 14 січня на державні сайти України. Інформацію про витік персональних даних українців не підтверджено.

Про це заявив голова Держспецзв'язку Юрій Щиголь, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Встановлено, що від атаки постраждали 22 сайти органів держвлади, у шести з яких було значно пошкоджено інформаційні системи. 70 сайтів було відключено за указом співробітників Держспецзв'язку та Служби безпеки України. Протягом трьох днів інфраструктура була відновлена, чутлива інформація втрачена не була", - заявив Щиголь на брифінгу за підсумками засідання РНБО.

За його словами, отримані відомством дані зазначають те, що атака була заздалегідь підготовлена, здійснювалася скоординованою групою хакерів та проведена на високому операційному рівні.

"Вказане, а також отримана атрибуція вказує на причетність російських хакерських угруповань. Зокрема, протягом 2021 року фіксувалася ідентифікація кібератак російських спецслужб на більшість установ, що постраждали", - зазначив Щиголь.

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Він також заявив, що інформацію про витік персональних даних українців не підтверджено жодним із суб'єктів гарантування кібербезпеки держави.

Нагажаємо, у ніч на 14 січня відбулася глобальна атака хакерів на сайти уряду України. Не працювали сайти Міносвіти, МЗС, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Кабінету Міністрів, Міненерго, а також сайт Дія.

Міністерство цифрової трансформації спростовує витік бази персональних даних українців, вважаючи цю інформацію провокацією та продовженням гібридної війни. Раніше в мережі з'явилася інформація про те, що новий користувач одного з тематичних форумів розмістив оголошення щодо продажу бази персональних даних громадян України, яка зокрема, за його заявою, містить 2,6 млн. записів з реєстру державного порталу "Дія".

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