Витік персональних даних під час кібератаки у ніч на 14 січня не підтверджується, - Держспецзв'язку
Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації вважає ймовірною причетність російських хакерських угруповань до кібератаки, що відбулася в ніч з 13 на 14 січня на державні сайти України. Інформацію про витік персональних даних українців не підтверджено.
Про це заявив голова Держспецзв'язку Юрій Щиголь, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Встановлено, що від атаки постраждали 22 сайти органів держвлади, у шести з яких було значно пошкоджено інформаційні системи. 70 сайтів було відключено за указом співробітників Держспецзв'язку та Служби безпеки України. Протягом трьох днів інфраструктура була відновлена, чутлива інформація втрачена не була", - заявив Щиголь на брифінгу за підсумками засідання РНБО.
За його словами, отримані відомством дані зазначають те, що атака була заздалегідь підготовлена, здійснювалася скоординованою групою хакерів та проведена на високому операційному рівні.
"Вказане, а також отримана атрибуція вказує на причетність російських хакерських угруповань. Зокрема, протягом 2021 року фіксувалася ідентифікація кібератак російських спецслужб на більшість установ, що постраждали", - зазначив Щиголь.
Він також заявив, що інформацію про витік персональних даних українців не підтверджено жодним із суб'єктів гарантування кібербезпеки держави.
Нагажаємо, у ніч на 14 січня відбулася глобальна атака хакерів на сайти уряду України. Не працювали сайти Міносвіти, МЗС, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Кабінету Міністрів, Міненерго, а також сайт Дія.
Міністерство цифрової трансформації спростовує витік бази персональних даних українців, вважаючи цю інформацію провокацією та продовженням гібридної війни. Раніше в мережі з'явилася інформація про те, що новий користувач одного з тематичних форумів розмістив оголошення щодо продажу бази персональних даних громадян України, яка зокрема, за його заявою, містить 2,6 млн. записів з реєстру державного порталу "Дія".
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вже 10 днів..
зайти на сайт можна, а отримати послиги - ні.
бо сайт Дії знов мертвий))
"дієві" будут реагировать по следующему сценарию:
- Они (т.е. все) все врут. Никакого слива не было.
- Ладно, слив был, но база не актуальна, это компиляция.
- Ладно, база актуальна, но она не из "Дія".
- "Дія" вообще не хранит персональные данные, это просто невозможно!
- Ладно, возможно, но слива не было, мамой клянусь.
- Ну и что такого, это же открытые данные.
- Мороз.
- Уголовные дела и обыски у сообщивших о сливе.
Конечно, будет еще одно мощное заседание СНБО со скучными, но очень правильными словами про "усилить" и "улучшить".
На форуме raidforums-точка-com некий FreeCivillian ("Свободный Гражданин") за каких-то 15 000 долларов выставил на продажу базу под названием Ukrainian Leaks 2022: diia.gov.ua
Как видно из названия, база позиционируется как слитная из разных государственных учреждений, но первая часть - с портала "Дія" (service-diia-gov-ua).
Весь дамп делится на три базы данных:
ФИО, телефон/пол/ИНН/данные паспорта/данные ID-карты/данные загранпаспорта - 2,6 миллиона записей. В качестве пробника изложено 100 тысяч записей.
Изображение (низкого качества) паспорта, ID-карты, водительского удостоверения, военных билетов, дипломов и сертификатов - 13,5 миллионов. В качестве пробника выложено 190 тысяч файлов.
Расширенная информация о гражданах Украины, в том числе их документы - 4,1 миллиона записей. В качестве пробника изложено 200 тысяч записей.
Некоторые специалисты скачали и проверили сэмплы (пробники) и по большинству признаков похоже на то, что это действительно база из портала "Дія". Данные свежие, данные актуальны. Самая свежая запись датирована 15 декабря 2021 года - три недели назад.
На портал "Дія" как источник утечки указывают также некоторые технические моменты с дампов (подробнее про них ищите комментарии под сообщением Шона https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcutt.ly%2F1ILrwYZ%3Ffbclid%3DIwAR213642hSo50TeFWIs-8mt2Y6NT8z-0Mt_jWJS9moPksF3vRn9Z2HwEDnY&h=*********************************************************-3QOKBExZnMmMcJGpbK6jnHDwsI5hfxPVPdChhRJ5A5RfE2Vtc_f_sr_UFyw7c_q6GMa_P4fdpr&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1hfjBWPPbJGZLq-431ijvoJ1lS3ip7xUE3rkFqrEoBdkV2D1wjK5-F1iJj6HoyVIbuf8vcpoBTGcWB5zuT94PD_MiQIuK0v3IfPDR0bgAaV4agxZJ2iOJiGtBR2qGf86tzMFq5PYvRX8uk42w3tq2E_A https://cutt.ly/1ILrwYZ ).
https://focus.ua/digital/504048-pochemu-bolshoj-incident-s-prilozheniem-diya-byl-lish-voprosom-vremeni
Скорее всего, "дієві" будут реагировать по следующему сценарию:
Они (т.е. все) все врут. Никакого слива не было.
Ладно, слив был, но база не актуальна, это компиляция.
Ладно, база актуальна, но она не из "Дія".
"Дія" вообще не хранит персональные данные, это просто невозможно!
Ладно, возможно, но слива не было, мамой клянусь.
Ну и что такого, это же открытые данные.
Мороз.
Уголовные дела и обыски у сообщивших о сливе.
Конечно, будет еще одно мощное заседание СНБО со скучными, но очень правильными словами про "усилить" и "улучшить".
Интересно, что первыми сообщили о продаже базы "Дія" "кибер-комсомольцы Банковой" - неформальная группа хакеров DC8044, которая периодически помогает властям и киберполиции делать вещи, которые нельзя делать официальным властям. Группу создал и тайно возглавляет действующий руководитель ИТ-департамента Офиса президента Украины. Совершенно не удивлюсь, если к сливу окажутся причастны не только "русско-хакеры", но и конкурирующие силы внутри зе-партии.
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Россия может взломать украинский портал государственных услуг «Дия» для получения конфиденциальной информации украинцев, в том числе военных, предупреждает Украинский киберальянс. Об этом пишет автор «Зеркала недели» https://zn.ua/author/elena-boltushkina Елена Болтушкина в статье https://zn.ua/tech/dija-o-chem-ne-rasskazyvajut-ukraintsam.html «Дия»: о чем не рассказывают украинцам» .
Особую обеспокоенность вызывает то, что Минцифры и Минобороны уже начали интеграцию гражданских систем с военными: реализуют доступ к реестрам призывников, военнообязанных и резервистов через «Дию». А в планах Минцифры и Минветеранов - интеграция в «Дию» сервисов для ветеранов АТО/ООС, членов семей погибших.
«Я глубоко убежден, что все военные системы должны быть отделены от гражданских, потому что это очень большой риск. Пока только военкоматы будут получать от «Дии» адреса регистрации военнообязанных, но услуги будут добавляться. Рано или поздно это будет использовано Россией», - приводятся в статье https://zn.ua/ ZN.UA слова соучредителя Украинского киберальянса Андрея Барановича, известного по псевдониму Sean Brian Townsend. Он не скрывает настоящего имени, хотя принимал непосредственное участие в кибероперациях российско-украинской войны.
урочысто и с оркестром...
Jake Hanrahan
A Ukrainian group has been broadcasting signals on a Russian military frequency, sending them signals that show up as the #Ukraine coat of arms and also a drawing of a dick .
Top tier war trolling. (Source: Monitoring on PF Discord)
Украинская группа транслирует сигналы на российской военной частоте, посылая им сигналы, которые отображаются в https://twitter.com/hashtag/Ukraine?src=hashtag_click виде герба #Украины, а также рисунка члена
Военный троллинг высшего уровня. (Источник: Мониторинг в PF Discord
она так и осталась в руках ермаков
А теперь эта кибратака - Ведущие АТ фирмы мира уже сказали что цель атаки была запустить вирус во все системы и при команде перед войной с русней он активируется - и все системы полетят к куям.. хаос
все гос-системы...а для чего !? ..хаос...