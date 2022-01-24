Законопроєкт про перехідний період на Донбасі відкликаний, тому що не дуже узгоджується з нашим нормандським форматом, - "слуга народу" Арахамія

Кабінет Міністрів України відкликав внесений раніше до Верховної Ради законопроєкт про перехідний період на Донбасі через його передчасність та необхідність доопрацювання.

Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Кабінет Міністрів відкликав законопроєкт про перехідний період на Донбасі, згідно з листом, який я відправив від нашої фракції, тому що він не дуже узгоджується з нашим нормандським форматом, і тому я попросив їх забрати його на доопрацювання. Можливо, будуть якісь нормандські зустрічі і будуть певні домовленості, які необхідно буде втілювати у вигляді законопроєктів. Тобто, це був передчасний законопроєкт, тому його й відкликали", - пояснив Арахамія на брифінгу після засідання фракції.

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