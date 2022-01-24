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Законопроєкт про перехідний період на Донбасі відкликаний, тому що не дуже узгоджується з нашим нормандським форматом, - "слуга народу" Арахамія

Законопроєкт про перехідний період на Донбасі відкликаний, тому що не дуже узгоджується з нашим нормандським форматом, -

Кабінет Міністрів України відкликав внесений раніше до Верховної Ради законопроєкт про перехідний період на Донбасі через його передчасність та необхідність доопрацювання.

Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Кабінет Міністрів відкликав законопроєкт про перехідний період на Донбасі, згідно з листом, який я відправив від нашої фракції, тому що він не дуже узгоджується з нашим нормандським форматом, і тому я попросив їх забрати його на доопрацювання. Можливо, будуть якісь нормандські зустрічі і будуть певні домовленості, які необхідно буде втілювати у вигляді законопроєктів. Тобто, це був передчасний законопроєкт, тому його й відкликали", - пояснив Арахамія на брифінгу після засідання фракції.

Також читайте: Арахамія першим запропонував мені очолити Міністерство реінтеграції, - Верещук

Автор: 

законопроєкт (3613) Кабмін (14134) Арахамія Давид (1105) нормандська четвірка (1526)


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Топ коментарі
+25
Знову щось мутять!
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24.01.2022 22:22
+22
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24.01.2022 22:23
+14
зе-лох знов хоче договорится "па-братски" з фуйлом.. мир в глазах путина и все такое..

ось й пышли отмазки о "несоответствии"..
раныше було все гаразд, а тут - "несоответствует".. клован хоче виконати умови фуйла..
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24.01.2022 22:33
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Знову щось мутять!
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24.01.2022 22:22 Відповісти
зе-лох знов хоче договорится "па-братски" з фуйлом.. мир в глазах путина и все такое..

ось й пышли отмазки о "несоответствии"..
раныше було все гаразд, а тут - "несоответствует".. клован хоче виконати умови фуйла..
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24.01.2022 22:33 Відповісти
"Кабинет министров отозвал законопроект о переходном периоде на Донбассе, согласно с письмом, которое я отправил от нашей фракции, потому что он не очень согласовывается с нашим нормандским форматом, и поэтому я попросил их забрать его на доработку."

У зелеклоунов появился свой собственный Нормандский формат...
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24.01.2022 23:08 Відповісти
Им приказ из мацквы поступил, курица вознюк уже проговорилась.
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24.01.2022 23:13 Відповісти
Закон о внедрении элементов Мордора и граждан Мордора в тело Украины.
Коротко - закон о капитуляции
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25.01.2022 07:28 Відповісти
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24.01.2022 22:23 Відповісти
Можно и без ножа...
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24.01.2022 22:53 Відповісти
Тавышо!!!! СН в свободное от обдирания украинцев время генерирует горячечный бред и белый шум, а потом оказывается, шо оно не соответствует формату.

Даже странно как-то, что дебилы, работающие только по указке Коломоя или ОПЗЕ, не могут сами что-то толковое создать.
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24.01.2022 22:23 Відповісти
Формат наш.
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24.01.2022 22:26 Відповісти
Чебурашку...надобно бы отправить туда,откуда пришел...немножко
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24.01.2022 22:31 Відповісти
це один з Законів проти якого виступала рашка, а враховуючи, що 26 повинна відбутися зустріч радників нормандії, то має ж з чимось "потужний" задобрити агрессора.Оце мабуть і є один з елементів тієї мирної дипломатії про яку промекав сьогодні"найвеличніший" - маленькими кроками назустріч капітуляціі
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24.01.2022 22:32 Відповісти
Зелені удоди вирішили здати Україну під німецьку формулу.
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24.01.2022 22:35 Відповісти
ЗЕбилоиды стали раком и будут выполнять минс с народной милицией и прочими фишечками русского мира?!
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24.01.2022 22:35 Відповісти
голобородька вперед!
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24.01.2022 22:38 Відповісти
мутят капитуляцию
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24.01.2022 22:37 Відповісти
Эти гавноеды даже не сказали, что если раися признает днр и лнр, то они примут этот закон! Нееет, они его никогда никогда не примут, а осудят это! ЗЕбилоиды, готовьтесь к реинтеграции донецкой милиции в тело Украины!
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24.01.2022 22:41 Відповісти
Як ви вже дістали!!! Ну політика - це не ваше!!! Як ви цього не разумієте? Ідіть вже в свое кабаре ногами дригать!
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24.01.2022 22:41 Відповісти
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24.01.2022 22:43 Відповісти
зеЛеные мрази!
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24.01.2022 22:43 Відповісти
Саме заради цього ***** і мутить коло кордонів аби зелений Вовочка не ссався зраджувати Україну, а приймав скоріше усі формули Штайнмаєра.
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24.01.2022 22:45 Відповісти
Это была хотелка кремля и бубочка ее выполнил. значит сольёт и остальное
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24.01.2022 22:48 Відповісти

ТЁТЯ РОЗА



- Изя, а кто родители Зеленского?
- Мать - инженер. Отец - математик, профессор. А что?
- Просто впечатление, что его родителями были Даннинг и Крюгер. А он - результат их эффекта!
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24.01.2022 22:50 Відповісти
Інтелект передається по жіночій лінії. ... Це ж яка ТП мама Ріма...
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24.01.2022 23:09 Відповісти
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24.01.2022 23:35 Відповісти
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25.01.2022 10:19 Відповісти
пока власти заняты Порохом, очередная пророссийская мразь в Украине призывает не сопротивляется вторжению ********* и возмущается тем, что запад дает Украине оружие против "брата"

https://www.youtube.com/watch?v=vTTZZ7_iYFg
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24.01.2022 22:51 Відповісти
"...інформація "Європейської правди" свідчить, що реальною причиною термінового відкликання проекту стла необхідність виконати вимогу, висунуту стороною РФ як передумову для проведення нової зустрічі Нормандської четвірки на рівні радників лідерів (Україну у цьому форматі представляє Андрій Єрмак, Росію - Дмитро Козак).

На початку січня представники Франції та Німеччини у цьому форматі відвідали Москву та Київ https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/01/11/7132414/ і під час візиту до України передали Банковій цю вимогу Кремля.

Один зі співрозмовників ЄП на Банковій підтвердив, що Україна розраховує на організацію зустрічі радників до кінця січня."

https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/01/24/7133026/
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24.01.2022 22:56 Відповісти
ну хорошо
нормандцы не знают что у них формат,
штанмайер не знает что у него формула,
а агрохимия шо, не знает что кацапы срут на любые договорённости
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24.01.2022 23:00 Відповісти
У України,вашого норманського формату Нема! Й неможе бути.!
А,ваше, місце на цвинтарі
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24.01.2022 23:01 Відповісти
Прочитав не нормандського а абхазського
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25.01.2022 01:11 Відповісти
Засмердило зрадою
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24.01.2022 23:02 Відповісти
Донбасята из оккупировапнной части Донбасса приезжают купить пожрать по дешевке в неоккупированую часть Данбасса...кажуть шо в АТБ можно купить хлеб по 12 гривенн....,взял такси заплатил 500 гривен из Харькова поехал в город Доброполье это северная часть Донбасса.....правда хлеб 12 грвен...
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24.01.2022 23:02 Відповісти
жируешь
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24.01.2022 23:09 Відповісти
кривая рожа давидика со знаком вопроса тож не согласуется, они там шо - одним кокосом мазаны?
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24.01.2022 23:05 Відповісти
какой позор что эта абезьяна абхазкая-бомж приехала в Украину решать дальнейшую судьбу украинцев-слов нет это какой то сюр
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24.01.2022 23:07 Відповісти
Сегодня Люся у Фейгина рассказывала какой ЗЕбил принципиальный, и мол его позиция по Украине такая жёсткая была, что он сказал НЕТ, ни какие уступки по Донбассу, и там в США все с первого слова поняли, и поэтому его уважают! Днище ******.
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24.01.2022 23:18 Відповісти
Схоже, що пан Ілларіонов мав рацію.
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24.01.2022 23:26 Відповісти
Кацапам он очень не нравился,поэтому и отозвали. Твари.
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24.01.2022 23:34 Відповісти
Треба формувати списки нулів
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25.01.2022 01:09 Відповісти

Батя! Я так очень -очень, шибко - шибко, для тебя стараюсь!
Твой верный слуга ...резидент ЗЕбил капитулянт ! (ЮДА)!
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25.01.2022 04:47 Відповісти
https://www.facebook.com/maria.zolkina.7?__cft__[0]=AZU7p7B14eD68WztC5gmB-rnoSdUOtqswz4DrwjzUaqSBI0LGAd0eHNmdHlQ0orSOYAwVX9CYooHzugJ5ouM6PnGCkG9x43iNJXgKfhnqnqhVyGrYexhCqYgikP1ghCasmA&__tn__=-UC%2CP-R Maria Zolkina

https://www.facebook.com/maria.zolkina.7/posts/5327516307277090 9 год ·



Сьогодні мене запрошували на «Свободу слова», де я змогла б прокоментувати слова пана Єрмака напряму, але оскільки прийти не вийшло, то скажу тут:

Від першого до останнього слова про те, що зустріч радників не пов'язана з терміновим відкликанням законопроекту про перехідний період - маніпуляція, якщо не сказати брехня.

Сигнали про те, що Росія висунула таку умову Україні з'явилися ще пару тижнів тому. Після того сигнал підтвердили різні джерела. Росія дійсно висунула таку умову - відкликати або зарубити у парламенті законопроект, який, попри всі його недоліки, стратегічно зміцнив би позицію України в переговорах.

Справа в тім, що цей ЗП чітко розставляє точки над «і» по тих питаннях, де Росія тисне на нас в переговорах: по відновленню державної влади на ТОТ в разі їх реінтеграції, автоматичному розформуванню будь-яких окупаційних органів влади і заміни їх на тимчасові перехідні адміністрації, підгтовку до виборів, роззброєння тощо.

І якщо для правозахисників і правників там багато нюансів, аби цей ЗП не суперечив іншим законам України, то для РФ там все д політичної точки зору геть неприйнятне. Бо тоді 80% переговорів про політичні пункти Мінську будуть відбуватися з посиланням України на цей законопроект.

Шансів на ухвалення ЗП і так було небагато: саме через цю причину. У Зеленського не визначилися, чи варто так «рубати» з огляду на переговори. Тому відкличуть і далі вже поховають той ЗП у нетрях Кабміну.

Але чи адекватно відкликати (читай - «ховати») законопроект на чергову вимогу Москви? Особливо, коли зустріч радників вочевидь не дасть жодних істотних результатів? Навряд чи.

Ставки надо високі, аби очікувати, що зустріч радників щось змінить у розкладі сил. Гра значно серйозніша. Саме тому і дивує, для чого виконувати вимогу Росії там, де взамін точно нічого не отримаєш.
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25.01.2022 08:45 Відповісти
 
 