Законопроєкт про перехідний період на Донбасі відкликаний, тому що не дуже узгоджується з нашим нормандським форматом, - "слуга народу" Арахамія
Кабінет Міністрів України відкликав внесений раніше до Верховної Ради законопроєкт про перехідний період на Донбасі через його передчасність та необхідність доопрацювання.
Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Кабінет Міністрів відкликав законопроєкт про перехідний період на Донбасі, згідно з листом, який я відправив від нашої фракції, тому що він не дуже узгоджується з нашим нормандським форматом, і тому я попросив їх забрати його на доопрацювання. Можливо, будуть якісь нормандські зустрічі і будуть певні домовленості, які необхідно буде втілювати у вигляді законопроєктів. Тобто, це був передчасний законопроєкт, тому його й відкликали", - пояснив Арахамія на брифінгу після засідання фракції.
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ось й пышли отмазки о "несоответствии"..
раныше було все гаразд, а тут - "несоответствует".. клован хоче виконати умови фуйла..
У зелеклоунов появился свой собственный Нормандский формат...
Коротко - закон о капитуляции
Даже странно как-то, что дебилы, работающие только по указке Коломоя или ОПЗЕ, не могут сами что-то толковое создать.
ТЁТЯ РОЗА
- Изя, а кто родители Зеленского?
- Мать - инженер. Отец - математик, профессор. А что?
- Просто впечатление, что его родителями были Даннинг и Крюгер. А он - результат их эффекта!
https://www.youtube.com/watch?v=vTTZZ7_iYFg
На початку січня представники Франції та Німеччини у цьому форматі відвідали Москву та Київ https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/01/11/7132414/ і під час візиту до України передали Банковій цю вимогу Кремля.
Один зі співрозмовників ЄП на Банковій підтвердив, що Україна розраховує на організацію зустрічі радників до кінця січня."
https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/01/24/7133026/
нормандцы не знают что у них формат,
штанмайер не знает что у него формула,
а агрохимия шо, не знает что кацапы срут на любые договорённости
А,ваше, місце на цвинтарі
Батя! Я так очень -очень, шибко - шибко, для тебя стараюсь!
Твой верный слуга ...резидент ЗЕбил капитулянт ! (ЮДА)!
https://www.facebook.com/maria.zolkina.7/posts/5327516307277090 9 год ·
Сьогодні мене запрошували на «Свободу слова», де я змогла б прокоментувати слова пана Єрмака напряму, але оскільки прийти не вийшло, то скажу тут:
Від першого до останнього слова про те, що зустріч радників не пов'язана з терміновим відкликанням законопроекту про перехідний період - маніпуляція, якщо не сказати брехня.
Сигнали про те, що Росія висунула таку умову Україні з'явилися ще пару тижнів тому. Після того сигнал підтвердили різні джерела. Росія дійсно висунула таку умову - відкликати або зарубити у парламенті законопроект, який, попри всі його недоліки, стратегічно зміцнив би позицію України в переговорах.
Справа в тім, що цей ЗП чітко розставляє точки над «і» по тих питаннях, де Росія тисне на нас в переговорах: по відновленню державної влади на ТОТ в разі їх реінтеграції, автоматичному розформуванню будь-яких окупаційних органів влади і заміни їх на тимчасові перехідні адміністрації, підгтовку до виборів, роззброєння тощо.
І якщо для правозахисників і правників там багато нюансів, аби цей ЗП не суперечив іншим законам України, то для РФ там все д політичної точки зору геть неприйнятне. Бо тоді 80% переговорів про політичні пункти Мінську будуть відбуватися з посиланням України на цей законопроект.
Шансів на ухвалення ЗП і так було небагато: саме через цю причину. У Зеленського не визначилися, чи варто так «рубати» з огляду на переговори. Тому відкличуть і далі вже поховають той ЗП у нетрях Кабміну.
Але чи адекватно відкликати (читай - «ховати») законопроект на чергову вимогу Москви? Особливо, коли зустріч радників вочевидь не дасть жодних істотних результатів? Навряд чи.
Ставки надо високі, аби очікувати, що зустріч радників щось змінить у розкладі сил. Гра значно серйозніша. Саме тому і дивує, для чого виконувати вимогу Росії там, де взамін точно нічого не отримаєш.