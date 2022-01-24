У ВР зареєстрована постанова з планом дій у зв’язку з російською загрозою, - Устінова

Постанова передбачає перевірку об’єктів критичної інфраструктури, аудит резерву, шпиталів, укриттів, спрощення вступу до резерву тероборони та щотижневі засідання РНБО.

Про це повідомила у фейсбуці голова депутатського об’єднання "Справедливість" Олександра Устінова, інформує Цензор.НЕТ.

"Зареєстрували постанову в Верховній Раді простими словами "що робити" зараз, щоб бути готовими. Дуже сподіваюся, що колеги по парламенту замість політичних розборок подумають про співгромадян", - написала Устінова.

Текст постанови є в розпорядженні редакції.

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Вона передбачає: