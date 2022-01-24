УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9729 відвідувачів онлайн
Новини Війна
6 931 29

У ВР зареєстрована постанова з планом дій у зв’язку з російською загрозою, - Устінова

Постанова передбачає перевірку об’єктів критичної інфраструктури, аудит резерву, шпиталів, укриттів, спрощення вступу до резерву тероборони та щотижневі засідання РНБО.

Про це повідомила у фейсбуці голова депутатського об’єднання "Справедливість" Олександра Устінова, інформує Цензор.НЕТ.

"Зареєстрували постанову в Верховній Раді простими словами "що робити" зараз, щоб бути готовими. Дуже сподіваюся, що колеги по парламенту замість політичних розборок подумають про співгромадян", - написала Устінова.

Текст постанови є в розпорядженні редакції.

Читайте: Працюємо заради повної деескалації ситуації та руху шляхом мирного врегулювання, - Зеленський

Вона передбачає:

  • посилення охорони об’єктів критичної інфраструктури;

  • проведення аудиту Держагентства з резерву;

  • проведення щотижневих засідань РНБО;

  • доукомплектування підрозділів ЗСУ;

  • аудит закладів охорони здоров’я;

  • спрощення порядку вступу до резерву тероборони;

  • проведення навчальних евакуацій в закладах освіти;

  • оновлення мобілізаційних планів;

  • аудит укриттів;

  • перевірку справності роботи системи оповіщення населення.

Автор: 

ВР (15022) Устінова Олександра (113)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+11
а где выделение денег для армии?
показати весь коментар
24.01.2022 22:59
+5
пока власти заняты Порохом, очередная пророссийская мразь в Украине призывает не сопротивляется вторжению ********* и возмущается тем, что запад дает Украине оружие против "брата"

https://www.youtube.com/watch?v=vTTZZ7_iYFg
показати весь коментар
24.01.2022 22:57
+5
А де пункт "Вовасику звалити в Оман"?
показати весь коментар
24.01.2022 22:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вава ж казав ідіть на шашлики і не парьтесь, йа всьо порішаю.
показати весь коментар
24.01.2022 22:57 Відповісти
пока власти заняты Порохом, очередная пророссийская мразь в Украине призывает не сопротивляется вторжению ********* и возмущается тем, что запад дает Украине оружие против "брата"

https://www.youtube.com/watch?v=vTTZZ7_iYFg
показати весь коментар
24.01.2022 22:57 Відповісти
Не стоит открывать эту ссылку- просто бы назвал героя.
показати весь коментар
24.01.2022 23:18 Відповісти
Тогда "поцреоту" денежка за просмотр не капнет.
показати весь коментар
25.01.2022 01:02 Відповісти
А я думал, будете 8го марта ждать...
показати весь коментар
24.01.2022 22:58 Відповісти
А де пункт "Вовасику звалити в Оман"?
показати весь коментар
24.01.2022 22:59 Відповісти
И действительно, что такого? Коронавирус бушует, надо стараться работать удаленно. Почему бы и не из Омана руководить страной во время войны?
показати весь коментар
25.01.2022 03:02 Відповісти
а где выделение денег для армии?
показати весь коментар
24.01.2022 22:59 Відповісти
Стефанчук же вчера ответил Пороху, что он консультировался с Резниковым и повышать зп солдатам и офицерам нет необходимости. Хотя ясно, что ее надо повышать и без инсинуаций рашки на границе
показати весь коментар
25.01.2022 05:38 Відповісти
Прямо верховный гомнокомандующий.А зедебилы что делать будут.?Перечислила все обязанности зоолога из рнбо.
показати весь коментар
24.01.2022 23:01 Відповісти
эебилы мля
это уже должно быть
а у нас только будет
проверяться...
хорошая инфа кацапам
про наш бардак
показати весь коментар
24.01.2022 23:04 Відповісти
Вот возьмите зеленые эту постанову и вперед на танки. Кто то уверен, что зеленые будут в первых рядах защитников?
показати весь коментар
24.01.2022 23:12 Відповісти
аудит укрытий конорых нет..во мрази тупые..
показати весь коментар
24.01.2022 23:19 Відповісти
шо то как то тормозят хлопцы, видимо план у них не такой чистый, як в офисе пианиста, та и амеры вже 18 планов накатали, як бороться с агрессором, а этих долбобубов даж не прет и не торкает, ничего путного родить не могут
показати весь коментар
24.01.2022 23:21 Відповісти
Аудит, аудит, аудит, а за наслідками цих аудитів буде лише один висновок- усюди велика дупа і коли ви, моносброд, встигнете щось зробити, чи ви не чули про загрозу ще з осені
показати весь коментар
24.01.2022 23:23 Відповісти
забыли - с вагнергейтом разобраться - вписать
показати весь коментар
24.01.2022 23:24 Відповісти
А где переход самого Парламента и депутатов в режим усиленной работы, без месячных отпусков через 4 месяца просиживания штанов, с минимумом выходных и ежедневным информированием о делах в военной и полицейской сфере? Или депутаты у нас в состоянии вечного прикола и припудренности находятся?
показати весь коментар
24.01.2022 23:26 Відповісти
Так, а що, шашлики відміняються? Наш сліпий з абхазькою мавпою на плечі казав, що америкоси істєрічкі … прозрів!
показати весь коментар
24.01.2022 23:28 Відповісти
посилення охорони об'єктів критичної інфраструктури;

проведення аудиту Держагентства з резерву;

проведення щотижневих засідань РНБО;

доукомплектування підрозділів ЗСУ;

аудит закладів охорони здоров'я;

спрощення порядку вступу до резерву тероборони;

проведення навчальних евакуацій в закладах освіти;

оновлення мобілізаційних планів;

Продовжувати пи..дити бабло на Великому крадівництві.
показати весь коментар
24.01.2022 23:29 Відповісти
Я навіть не сподівався побачити пункт "Терміново розмитнити надану союзниками зброю"!
показати весь коментар
24.01.2022 23:33 Відповісти
а придурки отдыхают ...
показати весь коментар
25.01.2022 00:03 Відповісти
Забули включити надважливий пункт про випробовування туалетів на банковій у звязку з понаднормовим відвідуванням та екстраординарним навантаженням.
показати весь коментар
25.01.2022 00:25 Відповісти
А де в цій постанові пункт про збільшення покарання (без жодної опції внесення застави чи взяття "на поруки" під час досудового слідства) - до пожиттєвого у мирний час за антиукраїнську діяльність, за діяльність спрямовану на сприяння ворожій країні (вона ж параша) у проведенні нею інформаційно-психологічних спецоперацій проти нашої країни?? Тоді можна було б одразу закрити усі інфопомийки типу аналів "наш" та іншу подібну гидоту, та й взагалі визнати незаконною діяльність усіх ************** партій типу ригопзжоперів!
показати весь коментар
25.01.2022 01:10 Відповісти
Ти ж перший у черзі. Тікай.
показати весь коментар
25.01.2022 17:06 Відповісти
Згинь бото-нечисть кацападлівська, ти ба - ще й українською гнидяра вивчилось калякати! Молись гидота шоб ***** зовсім не ********* і не пішло у свою останню в житті авантюру! Бо то буде піздець не тільки рашападлії а й таким як ти упоротим кацападлам! ВІШАТИ таких як ти гандовафель будем на усіх найближчих гіляках! Так шо тікай сам -доки не всрався на гіляці!
показати весь коментар
27.01.2022 15:14 Відповісти
Шо проснулись или шашлыки закончились?
показати весь коментар
25.01.2022 01:19 Відповісти
Кто-то догадывается до какой меры ******* автор статьи и до какой степени *******ы, о которых речь
показати весь коментар
25.01.2022 03:25 Відповісти
Это ж какой отменный повод для эрэфии повеселиться над ************, разбушевавшимся на дрожжах провокаций с сосредоточением войск
показати весь коментар
25.01.2022 03:31 Відповісти
Половина заходів якась чухня, а ось останні 4 не заважало б зробити, якщо ще не зроблено.
показати весь коментар
25.01.2022 12:39 Відповісти
 
 