У ВР зареєстрована постанова з планом дій у зв’язку з російською загрозою, - Устінова
Постанова передбачає перевірку об’єктів критичної інфраструктури, аудит резерву, шпиталів, укриттів, спрощення вступу до резерву тероборони та щотижневі засідання РНБО.
Про це повідомила у фейсбуці голова депутатського об’єднання "Справедливість" Олександра Устінова, інформує Цензор.НЕТ.
"Зареєстрували постанову в Верховній Раді простими словами "що робити" зараз, щоб бути готовими. Дуже сподіваюся, що колеги по парламенту замість політичних розборок подумають про співгромадян", - написала Устінова.
Текст постанови є в розпорядженні редакції.
Вона передбачає:
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посилення охорони об’єктів критичної інфраструктури;
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проведення аудиту Держагентства з резерву;
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проведення щотижневих засідань РНБО;
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доукомплектування підрозділів ЗСУ;
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аудит закладів охорони здоров’я;
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спрощення порядку вступу до резерву тероборони;
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проведення навчальних евакуацій в закладах освіти;
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оновлення мобілізаційних планів;
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аудит укриттів;
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перевірку справності роботи системи оповіщення населення.
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это уже должно быть
а у нас только будет
проверяться...
хорошая инфа кацапам
про наш бардак
посилення охорони об'єктів критичної інфраструктури; проведення аудиту Держагентства з резерву; проведення щотижневих засідань РНБО; доукомплектування підрозділів ЗСУ; аудит закладів охорони здоров'я; спрощення порядку вступу до резерву тероборони; проведення навчальних евакуацій в закладах освіти; оновлення мобілізаційних планів;
Продовжувати пи..дити бабло на Великому крадівництві.