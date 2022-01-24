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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Росія збільшує кількість військових на кордоні з Україною, - Пентагон

Росія збільшує кількість військових на кордоні з Україною, - Пентагон

Росія додає батальйонно-тактичні групи до військових сил на кордоні України.

Про це заявив речник Пентагону Джон Кірбі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

За словами Кірбі, США не спостерігають деескалації з боку Росії.

"Так, їх стало більше. Абсолютно", - сказав Кірбі у відповідь на питання журналіста, чи спостерігають США ескалацію з боку Москви.

"Вони продовжують додавати батальйонно-тактичні групи до їх західного кордону, до кордону з Україною, і також у Білорусі. Кількість [військових] там збільшується. Тож вони не лише не демонструють жодних ознак деескалації, але насправді додають більше військових сил", - сказав Кірбі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ми не плануємо нарощувати військову присутність в Україні", - Міноборони США

У Міноборони США також повідомили про приведення у стан підвищеної готовності до можливої відправки до Східної Європи, де на американських військових може буде покладено місію посилення східного флангу НАТО.

При цьому Кірбі повторив позицію президента США Джо Байдена, що американські військові не будуть відправлятись до України у разі повторного російського вторгнення.

За словами Кірбі, у разі нового вторгнення Росії до України, на Москву чекатимуть здебільшого "економічні наслідки".

Читайте: Через нарощування військ РФ біля України НАТО направляє додаткові кораблі та винищувачі в Східну Європу

Автор: 

армія рф (17713) Пентагон (1435) росія (65829) Кірбі Джон (526)


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Топ коментарі
+15
Давайте ещё раз проанализируем , что мотивирует 120 тысяч кацапов ( орда) зайти в чужую страну , которая мирно живет ??? Почему они готовы стрелять в чужих граждан , а не в свою власть , которая делает ИХ МЯСОМ ???
ЭТО ВОЗМОЖНОСТЬ НАЖИВЫ И ГРАБЕЖА. как когда-то русские тащили из Германии ковры и ночные сорочки. Вот и сейчас возможность грабежа домов украинцев ( авто, электроника, золото и т д) - это единственная возможность кацапов заработать
ОРДА НА ПОРОГЕ . ‼️‼️‼️
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24.01.2022 23:59
+11
Та да. Стоило собирать сегодня СНБО, чтобы потом выйти и выдать очередную чушь вместо перечня конкретных действий и решений по реагированию на возросшую угрозу. Шоу от дебила и для дебилов.
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25.01.2022 00:19
+8
Вовочке не говорите, - он в счастливом неведении себя комфортно чухает...
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24.01.2022 23:58
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Вовочке не говорите, - он в счастливом неведении себя комфортно чухает...
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24.01.2022 23:58 Відповісти
Та да. Стоило собирать сегодня СНБО, чтобы потом выйти и выдать очередную чушь вместо перечня конкретных действий и решений по реагированию на возросшую угрозу. Шоу от дебила и для дебилов.
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25.01.2022 00:19 Відповісти
Давайте ещё раз проанализируем , что мотивирует 120 тысяч кацапов ( орда) зайти в чужую страну , которая мирно живет ??? Почему они готовы стрелять в чужих граждан , а не в свою власть , которая делает ИХ МЯСОМ ???
ЭТО ВОЗМОЖНОСТЬ НАЖИВЫ И ГРАБЕЖА. как когда-то русские тащили из Германии ковры и ночные сорочки. Вот и сейчас возможность грабежа домов украинцев ( авто, электроника, золото и т д) - это единственная возможность кацапов заработать
ОРДА НА ПОРОГЕ . ‼️‼️‼️
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24.01.2022 23:59 Відповісти
Основная мотивация у военных одна - приказ.
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25.01.2022 00:05 Відповісти
В остальных странах дезертирам видимо на путёвки в санаторий выдают.
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25.01.2022 00:26 Відповісти
22 декабря при невыясненных обстоятельствах гибнет министр обороны Румынии Василе Миля. Запускается слух о том, что он ;якобы был убит за то, что не хотел отдавать приказ стрелять по участникам протеста. На сторону бунтовщиков начинает переходить армия, вступившая в бой с подразделения государственной безопасности.
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25.01.2022 00:30 Відповісти
Кожен кацапський покидьок йдучи на контракт до зсрф (а біля кордонів України саме контрактники) знає куди й для чого йде і йдуть вони до армії добровільно і свідомо, і не треба тут розповідати про їх страхи перед гулагами, тюремні строки і бідних рускіх котрих залякуваннями кляте ху....ло змушує нападати на Україну.
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25.01.2022 00:39 Відповісти
Грузия 2008
Отдельная история военного российского мародерства, которая ждет своего исследователя, благо полевого материала очень много: вывозили ковры, стиральные машины и, конечно же, извечный российский фетиш - сантехнику с унитазами. Что нельзя было вывезти - разбивали, чтобы "грызунам не досталось". Не брезговали снимать с убитых грузинских солдат "пиндосские" военные берцы - папке и мамке в родном забайкальском Кукуево "до ветра" на дырку зимой бегать.
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25.01.2022 01:19 Відповісти
Унитаз - как лицо российского военного мародера

ссылка https://mil.in.ua/uk/blogs/unytaz-kak-lytso-rossyjskogo-********-marodera/
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25.01.2022 01:20 Відповісти
Ну прежде всего тех кто стоит на границе, а это в основном кадровые войска, мотивирует просто приказ. Военных так обучают изначально. Есть присяга. Они ее дали. Есть приказ - они обязаны выполнить приказ и они его выполнят. Все остальное, что Вы описали, это уже потом. И то если будет. До этого еще дожить нужно. Мертвым золото и остальные цацки ни к чему. Так что так далеко обычно военный не заглядывает. Кацапских орков онтрактников это также касается.
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25.01.2022 00:06 Відповісти
Кадровая голота готова быть МЯСОМ ЗА ДИКТАТОРА ????

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25.01.2022 00:43 Відповісти
Кадровоя гопота на это подписалась изначально. Это философия их жизни. Чтобы ее понять нужно побывать в их шкуре.
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25.01.2022 00:49 Відповісти
Вот я и пишу - ЭТИ ШКУРЫ ИДУТ ГРАБИТЬ
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25.01.2022 00:55 Відповісти
мадам, вы не служили. если есть приказ продвинуться и развернуть взвод - либо его выполнят либо под трибунал.
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25.01.2022 00:15 Відповісти
А вот военные Румынии когда-то обошлись без Вашего умничанья 😀😀😀
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25.01.2022 00:23 Відповісти
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25.01.2022 00:25 Відповісти
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25.01.2022 00:26 Відповісти
Какая дикость, убивать женщину.
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25.01.2022 00:28 Відповісти
ПРИЧИНА ТИМИШОАРСКОЙ РЕАОЛЮЦИИ - РАССТРЕЛ ВЛАСТЬЮ МИРНЫХ ДЕМОНСТРАНТОВ
пожалуй, одной из самых неоднозначных страниц в истории Румынии является тимишоарский расстрел мирной демонстрации. В России и В Украине об этом событии практически ничего неизвестно - поэтому появляются различные инсинуации на эту тему. Также в странах ПОСТ СОВКА ничего неизвестно об операции «Роза»( инициативА Елены Чаушеску) , в ходе которой тела расстрелянных в Тимишоаре были доставлены в Бухарест, а затем сожжены. Тем не менее, информация об операции «Роза» не является секретом.
За это и расстреляли чету Чаушеску
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25.01.2022 00:37 Відповісти
Дикость, варварство и подлость. Если её в чём-то обвиняли - нужен суд.
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25.01.2022 00:39 Відповісти
Был военно полевой суд
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25.01.2022 00:44 Відповісти
Холєра його знає що у Ху#ла в голові,кацапи так далеко не бачать щоб задумуватись про наслідки.З цього що є на даний момент,кацапи окупували білорусь,і вже хрін звітти підуть.На це на фоні повномаштабного вторгнення в Україну мало хто звернув увагу,але білорусь без боїв повністю в складі лапотників.Лука вже для них не має значення,думка сябрів так само.
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25.01.2022 00:21 Відповісти
Аншлюс
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25.01.2022 00:27 Відповісти
Слушай, я вот тут подумал: а пускай грабят. Сама посуди: это ж багатых будут грабить в Киевах и Одессах. У меня в селе телевизор 94го года и мобилка и все. Даже авто нет.
Мне то че за этих богачей воевать?
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25.01.2022 00:59 Відповісти
Вы- бомж ? В сёлах люди при машинах и унитазах живут
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25.01.2022 01:02 Відповісти
Виборця зєлі нема шо втрачати
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25.01.2022 07:28 Відповісти
Я так понимаю Ваша жизнь также ничего не стоит? Что стоит орку спьяну устроить стрельбы по живым мишеням в виде Вас и Ваших близких? Или Вы думаете, что с их приходом придет порядок и законность? Так гляньте на Донбасс. Есть уже т.с. наочные примеры. Кста, Ваша хата кацапскому ваньке с мухосранска также сгодится. По сравнению с его возможно у Вас даже хоромы.
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25.01.2022 01:06 Відповісти
не Украина, а украинский Нью-Клондайк для российского мародера: вывозили все с лугандона - от мебели, до крупных оборонных заводов, с помпой открывая их потом на России под девизом: "А вы докажите, что это мы".
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25.01.2022 01:14 Відповісти
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25.01.2022 01:12 Відповісти
кацапский мародёр в Чечне
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25.01.2022 01:17 Відповісти
Чего-то я уже не верю в масштабное вторжение зимой (хотя раньше был уверен). Январь почти закончился, в феврале Олимпиада = китайцы не разрешат. Дальше распутица. Хотя могут и в распутицу конечно, подготовленных линий обороны у нас нет, так что обе стороны вязнуть будут одинаково, и преимущество будет у кого новее техника и больше вертолётов.
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25.01.2022 00:04 Відповісти
После поставок стрингеров вертолеты все
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25.01.2022 00:11 Відповісти
Зачетный бред. Непонятно только на кого рассчитан.
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25.01.2022 00:46 Відповісти
НТы же не расставишь стрелков со стингерами через каждый км границы. Да и расставишь - это всего минус 1-2 вертолёта.
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25.01.2022 00:18 Відповісти
Во вторжение не сильно верится потому, что все уже его ждут. Готовятся. Кинуть в мясорубку войска? Ну и на сколько хватит ихтамнетов тех что сейчас в наличии? Как воспримет все сие кацапская толпа? Что им объяснять? Опять же не факт что не начнет прилетать и на кацапскую территорию. Причем возможно что и серьезно. Втянуться в бесперспективную затяжную войну? Для этого поболее ресурсов нужно чем даже полумиллионная армия. Да и экономические также нужны. Плюс всенародная поддержка. Т.с. все для фронта - все для победы. Ибо пайки станут скуднее, а жилы за победу нужно будет рвать изо всех сил.
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25.01.2022 00:13 Відповісти
Да я никогда не верил в оккупацию до Карпат. А взятие нескольких областей, окружение нескольких группировок, и предъявление ультиматума - это не такая уж затяжная война. Неделя - от силы две.
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25.01.2022 00:21 Відповісти
Ризики дуже великі,а як не вийде,лисого кацапи з гівном з'їдять,і плювати що він їх фюрер.От вода їм в криму потрібна,це да,за неї можна і ризикнути.
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25.01.2022 00:29 Відповісти
Как раз за водой они не пойдут, уверен на 100%. Это было бы унижением - дескать без войны ***** не может обеспечить Крым водой. Так что за Херсонскую область можно особо не переживать.
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25.01.2022 00:31 Відповісти
Наступ з криму в напрямку придністров'я відріже Україну від моря.Не просто так там вони тримають ударні групи та авіацію.
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25.01.2022 00:39 Відповісти
Отрежет. Но не уверен, что им так уж важно отрезать Украину от моря.
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25.01.2022 00:43 Відповісти
Це всього наші домисли,ми не ген.штаб.Вони повинні роздивлюватись всі варіанти розвитку подій.В любому випадку ми повинні бути готові до всього.
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25.01.2022 00:53 Відповісти
Тут не в унижении дело. Вода в Крыму это прежде всего комплекс плотин по всему непру. Чтобы водой обеспечить Крым нужно взять под свой контроль практически все дамбы по всему Днепру и их умудриться сохранить от разрушения. А чтобы накрыть медным тазом весь каскад достаточно, как мне кажется, разрушить даже одну дамбу.
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25.01.2022 00:45 Відповісти
Крым живёт без днепровской воды 7 лет и ещё столько же проживёт - это не такой уж острый вопрос, как нам преподносят. Важный на отдалённую перспективу, но не горящий.
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25.01.2022 00:52 Відповісти
Окружение нескольких небольших группировок - тактически возможно. Взятие областей без поддержки населения? Большой вопрос. Вспомните как захватывался Крым. Тихой сапой с готовностью отпрыгнуть на исходные в любой момент. Т.с. тайная операция. Ихтамнет. Что было потом в остальных областях? И это фактор внезапности. Это поддержка многими так называемого "одинарот". Это с практически разваленной и разворованной армией. Если и был у ***** шанс - он его просрал. Сейчас вряд ли все будет так легко. Их ждут. Победоносного прорыва думаю не получится однозначно. Провернуть сценарий как в Грузии когда запад по сути запретил грузинам защищаться - так же вряд ли судя по риторике основных западных партнеров. К тому же как бы там ни было, а процентов 30 нашего народа изначально пойдет защищать страну. А от даже 30 миллионов это не слабое количество. Также не могут кацапы знать как себя в дальнейшем поведут те же американцы, англичане, канадцы, прибалты. Сейчас идет т.с. риторика невмешательства войсками. Но когда начинается война все очень сильно может измениться. Уже помолчу о военных поставках. Вряд ли там кто-то немцев сильно слушать будет. Да и тем как бы не с руки будет вякать относительно своих потоков и запрета Украине поставлять оружие. Так что все за и против на виду. Мне кажется что сейчас идет война нервов запада и кацапов. Игра мускулами. Надежда вызвать разброд и шатание в странах НАТО во взгляде на данный вопрос. Как минимум сертифицировать СП2. Как максимум выторговать себе еще нищаков. В идеале вернуться к сферам влияния до распада совка. Но это уже фантастика. Думаю кацапы это понимают. Но тут главное требовать по максимуму в надежде выторговать хотя бы что-то на их взгляд значительное. Желательно в геополитическом и экономическом плане. Ибо на карту поставлено практически все. Больше у кацапов ставить нечего. Пошла игра ва-банк и с большим блефом.
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25.01.2022 00:42 Відповісти
На мой взгляд сценарий нас ждёт такой. Внезапный удар по примерному направлению Харьков-Мариуполь, без захода в города, с окружением наиболее боеспособных частей ООС. После этого ультиматум с какими-то требованиями. Озабоченный Запад уменьшает эти требования вдвое, выдаёт это за победу, ******** отходят - все счастливы.
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25.01.2022 00:49 Відповісти
Слабый момент во всем этом именно Внезапный удар. Не будет внезапного удара. Вы считаете разведка не следит как там и чего происходит? С момента наступления будут затяжные бои. С тактическим превосходством в отдельных случаях на отдельных участках той или иной стороны. В конечном итоге втянутся и затянутся. И это будет тактической ошибкой. Блицкрига просто не будет. Будет что было с немцами в свое время. Учитывайте что еще снабжение за собой подтягивать нужно. На сколько боя тактического запаса вооружения хватит? Плюс нужна поддержка авиации. А сколько ее долетит, сколько сбито будет - вообще ХЗ. Также и с танками, так же и со всем остальным. Поймите, их ждут. Фактор внезапности утерян и не сработает. Фактор "одинарот" не работает уже с 2014 года. Все уже знают что от кацапов ждать и что они несут. Плюс мотивация украинских военных и желание поквитаться за все эти годы. Это тоже со счетов сбрасывать нельзя. Боевой дух играет немалое значение.
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25.01.2022 00:58 Відповісти
с севера и юга их тоже ждут? у нас там голяк....
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25.01.2022 01:05 Відповісти
Тсссссс!!!! Не раскрывайте военную тайну. Откуда такие разведданные и такая уверенность? Уж не от наших ли политизированных СМИ? Понимаю, что там все далеко от идеала и от того что хотелось бы видеть. Но сильно сомневаюсь, что там ничего не прикрыто.
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25.01.2022 01:20 Відповісти
Вот сейчас допустим началась война. Позиции ПВО и аэродромы обстреляны дронам и крылатыми ракетами, очевидцы фиксируют гул десятков десантных вертолётов по всем направлениям, на большей части страны отключилась связь, телевидение, интернет.
Где наши части, кроме как на позициях ОРДЛО? Сколько им нужно времени чтобы выдвинуться к Харькову в условиях ударов противника по дорогам, мостам, казармам и боксам? Уж не говорю про исправность техники и обеспеченность ГСМ.
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25.01.2022 01:06 Відповісти
Вам бы сценарии к триллерам писать. Цены бы Вам не было. В жизни все несколько иначе. Есть эшелонированная оборона, есть взаимо дополняющие и взаимозаменяющие средства коммуникаций. Это только в фильмах все браво. Особенное кацапских про кацапских орков. На самом деле сколько брали тот же ДАП в свое время? И кто и чем его в то время защищал? На сколько я понял нашим войскам в полной мере все это время себя проявить не позволяли Минские договоренности и постоянное перманентное перемирие. Вот это больше вязало, чем все остальное. Ну и сколько времени нужно чтобы проделать марш бросок в 200 км? Думаю не менее 3-4 часов. Подтянуть эшелоны - еще время нужно. Как Вы думаете в момент непрекращаемого наблюдения возможно это сделать скрытно и внезапно? И Вы думаете, что наши части по казармам сидеть будут и ждать? Да я не удивлюсь, что большинство из них уже в казармах не сидит основным боевым составом.
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25.01.2022 01:14 Відповісти
ваш наивный оптимизм впечатляет...
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25.01.2022 21:15 Відповісти
Где Вы оптимизм увидели. Что я не бьюсь в истериках по принципу - "шеф, усьо пропало. Клиент уезжает, гипс снимают" и не сильно доверяю нашим ппц как заполитизированным СМИ?
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26.01.2022 10:09 Відповісти
Я вперше чую слово =распутица=.
Є різні версії (політичні) щодо того, що відбувається.

Дізнатися правду - дуже важко.
Але чим більше це тягнеться, то вже починаю думати, що окремі політичні оглядачі мають рацію.

Тля, звичайно, багато шкоди наробила, але навряд чи наші військові вже зовсім все занедбали (я про лінії оборони).
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25.01.2022 01:33 Відповісти
А Буба знает за облаву?
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25.01.2022 00:08 Відповісти
,,Я и Бал,, хорошее название для днюхи криворожского. Может даже первых лядей позовут
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25.01.2022 00:24 Відповісти
Если с островов из моря выколупают
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25.01.2022 00:32 Відповісти
Американцям треба провести деокупацію України від проросійського режиму Зеленського-Коломойського до початку російського вторгнення - це в рази збільшить наши шанси на перемогу.
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25.01.2022 00:10 Відповісти
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25.01.2022 00:22 Відповісти
нажаль,воювати орда уміє.По авіації у них величезна перевага,як і в оперативно тактичних ракетних комплексах,після їх застосування танки можуть іти по автотрасах .Але,найстрашніше пекло кацапорилих чекатиме потім...
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25.01.2022 00:23 Відповісти
Зеленський і його команда повинні терміново скласти свої првноваження , так як довіри до цих бездарів немає ані в украінців , ані у западних партнерів 😡
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25.01.2022 00:25 Відповісти
 
 