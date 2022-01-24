Росія збільшує кількість військових на кордоні з Україною, - Пентагон
Росія додає батальйонно-тактичні групи до військових сил на кордоні України.
Про це заявив речник Пентагону Джон Кірбі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
За словами Кірбі, США не спостерігають деескалації з боку Росії.
"Так, їх стало більше. Абсолютно", - сказав Кірбі у відповідь на питання журналіста, чи спостерігають США ескалацію з боку Москви.
"Вони продовжують додавати батальйонно-тактичні групи до їх західного кордону, до кордону з Україною, і також у Білорусі. Кількість [військових] там збільшується. Тож вони не лише не демонструють жодних ознак деескалації, але насправді додають більше військових сил", - сказав Кірбі.
У Міноборони США також повідомили про приведення у стан підвищеної готовності до можливої відправки до Східної Європи, де на американських військових може буде покладено місію посилення східного флангу НАТО.
При цьому Кірбі повторив позицію президента США Джо Байдена, що американські військові не будуть відправлятись до України у разі повторного російського вторгнення.
За словами Кірбі, у разі нового вторгнення Росії до України, на Москву чекатимуть здебільшого "економічні наслідки".
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ЭТО ВОЗМОЖНОСТЬ НАЖИВЫ И ГРАБЕЖА. как когда-то русские тащили из Германии ковры и ночные сорочки. Вот и сейчас возможность грабежа домов украинцев ( авто, электроника, золото и т д) - это единственная возможность кацапов заработать
ОРДА НА ПОРОГЕ . ‼️‼️‼️
Отдельная история военного российского мародерства, которая ждет своего исследователя, благо полевого материала очень много: вывозили ковры, стиральные машины и, конечно же, извечный российский фетиш - сантехнику с унитазами. Что нельзя было вывезти - разбивали, чтобы "грызунам не досталось". Не брезговали снимать с убитых грузинских солдат "пиндосские" военные берцы - папке и мамке в родном забайкальском Кукуево "до ветра" на дырку зимой бегать.
ссылка https://mil.in.ua/uk/blogs/unytaz-kak-lytso-rossyjskogo-********-marodera/
пожалуй, одной из самых неоднозначных страниц в истории Румынии является тимишоарский расстрел мирной демонстрации. В России и В Украине об этом событии практически ничего неизвестно - поэтому появляются различные инсинуации на эту тему. Также в странах ПОСТ СОВКА ничего неизвестно об операции «Роза»( инициативА Елены Чаушеску) , в ходе которой тела расстрелянных в Тимишоаре были доставлены в Бухарест, а затем сожжены. Тем не менее, информация об операции «Роза» не является секретом.
За это и расстреляли чету Чаушеску
Мне то че за этих богачей воевать?
Где наши части, кроме как на позициях ОРДЛО? Сколько им нужно времени чтобы выдвинуться к Харькову в условиях ударов противника по дорогам, мостам, казармам и боксам? Уж не говорю про исправность техники и обеспеченность ГСМ.
Є різні версії (політичні) щодо того, що відбувається.
Дізнатися правду - дуже важко.
Але чим більше це тягнеться, то вже починаю думати, що окремі політичні оглядачі мають рацію.
Тля, звичайно, багато шкоди наробила, але навряд чи наші військові вже зовсім все занедбали (я про лінії оборони).