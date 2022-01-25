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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Росія не створила жодного ударного угруповання, що свідчило б про підготовку наступу на Україну, - Резніков. ВIДЕО

Станом на цей момент Збройні сили РФ не створили жодного ударного угруповання, що свідчило б про підготовку наступу на Україну.

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков на телеканалі ICTV, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на сьогоднішній день фактаж, який ми спостерігаємо за даними нашої розвідки, фактаж, який спостерігають розвідки наших країн-партнерів приблизно подібний до тієї ж ситуації, що була навесні минулого року, перед Великоднем. Тому сьогодні, станом на цей момент не створено жодного ударного угруповання Збройними силами РФ, що свідчило б про те, що завтра вони підуть у наступ", - сказав Резніков.

Він підкреслив, що "ризиковані сценарії є, вони можливі з погляду ймовірності у майбутньому". "Але станом на сьогоднішній день такої демонстрації, такої загрози не існує", - наголосив Резніков.

Також дивіться: Вторгнення до України буде "дуже важким для росіян", - Резніков. ВIДЕО

Водночас, міністр оборони зазначив, що "не оцінює високо" сценарій можливого наступу РФ на Україну 20 лютого, про що заявив командувач Операції об'єднаних сил Олександр Павлюк.

"Наші Збройні сили, наше командування, Генеральний штаб мають опрацьовані всі сценарії найгіршого варіанту, щоб знати, як вони діятимуть у разі настання такої ситуації", - пояснив очільник міноборони.

Також читайте: Росія може захопити 8 регіонів України, зокрема Дніпро, Одесу й Харків, - командувач ООС Павлюк

Автор: 

армія рф (17713) Резніков Олексій (1446) Павлюк Олександр (216)


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Топ коментарі
+30
Это, смотря с какой стороны смотреть.

Если со стороны Коломойского, то все очень логично.
На Коломойского уголовные дела заведены в СШ и ВБ, а не в РФ. Стало быть угроза Коломойскому и ЗЕ-режиму исходит со стороны США и ВБ, а не от РФ.

Для ЗЕ и его комарильи США и ВБ - враги. Именно они могут обрушить эту сраную ЗЕленую пирамидку.
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25.01.2022 01:30
+29
Что-то знакомое.... ах да !.. когда разведка докладывала сралину,что немцы готовят вторжение, тот до последнего кудахтал,что у них акт дружбы подписан. А потом было " Киев бомбили, нам обьявили..." Вот какбы и в этот раз так не случилось :/
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25.01.2022 00:34
+27

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3740229.html "руSSкие витязи" отгребли звиздюлей)

Bild пишет, что в одном из ресторанов Берлина https://focus.ua/world/504184-nachali-so-spora-v-restorane-berlina-podralis-diplomaty-iz-rossii-i-polshi-foto?fbclid=IwAR2YonbhL9AlvO7l617FsWd1bJy9FPg8TlMvAZIaGphcc50MoXYAkI3ntjQ произошла драка с участием 2 дипломатов из Польши и 6 из России.
Якобы, сильно пострадали 4 российских дипломата.
Вот и расклад сил...)
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25.01.2022 00:44
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Ударные...не ударные. Блеать,что юрист может об этом знать?
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25.01.2022 08:16 Відповісти
зедебильные стратеги ,считают себя умнее разведок США и Британии.Жаль ,что от этого пострадают граждане Украины,хотя за свой выбор платят все!!
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25.01.2022 08:17 Відповісти
Господі, за що ти задяки 73% дав таких дибілів у владу під час війни?
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25.01.2022 08:23 Відповісти
Вони не дебіли, вони просто зрадники!
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25.01.2022 15:31 Відповісти
Кто помнит советский фильм Гу-га! (1989) то наверное увидел как штрафбат приучал противника. Они каждое утро в 400 из окопов кричали гу-га!, а когда немцы привыкли и перестали реагировать, пошли в атаку. Русские в совершенстве овладели искусством войны, поэтому расслабление смерти подобно. Пока мы не будем жить как Израиль к примеру то независимость в опасности.
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25.01.2022 08:25 Відповісти
Русские в совершенстве овладели искусством войны

звідки ця ..уйня ?

протилежне доведене в Ічкерії.

русскіє "в совєршенствє овладєлі хіба що"ісскуством подлой войни"...ЦЕ так..
https://www.youtube.com/watch?v=PoQXvPsBBn8 №уйлоутин: Наши войска станут ПОЗАДИ женщин и детей.

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25.01.2022 10:05 Відповісти
ЕКЛМН на кордоні 100 тис.ворожих "орків", а у нас все спокійно.Не треба самозаспокоюватись, а треба активно готуватись до можливої війни усіма методами і засобами.Треба завжди говорити правду.Народ зрозуміє правильно.
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25.01.2022 08:26 Відповісти
Так готовимся. Или ты хочешь, чтоб тебе весь расклад по ВСУ дали?
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25.01.2022 14:15 Відповісти
РАБссия перебросила в Белорусь большу группу войск под прикрытием типа учения...
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25.01.2022 08:27 Відповісти
Тем временем в Черное море вошли корабли НАТО для проведения учений...
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25.01.2022 08:28 Відповісти
напрасно вы на Резникова наехали, он пока ещё ничем себя не дискредитировал
и сказал он правильно: российские войска ещё не покинули полевые районы сосредоточения и не выстроились в походные колонны
а вот когда начнётся движуха, типа "учения в Белоруссии" - тогда нужен глаз да глаз
собственно, кремль и не думает пока нападать основными силами: его цель запугать Запад и выбить из него стратегические уступки, опять же расколоть единство НАТО
Украина для путлера - цель №2 - если Запад уломать не удастся, нужно будет выходить из ситуации с максимальной помпой, под грохот канонады
но парадоксальным ( ) образом Западу именно это и нужно - заставить кремль стать агрессором в глазах всего мира, наложить на РФ невиданные санкции и ещё дальше продвинуться на пути развала этой сатанинской империи - но тут спешка только вредна, действовать нужно последовательно, чтобы не перейти тонкую грань, отделяющую мир от ядерного конфликта и запустить ВНУТРЕННИЕ процессы развала РФ
именно эта логика диктует поведение сторон: США и Британия усиленно лепят из РФ монстра и ждут, когда агрессор "сорвётся"(даже провоцируют на это), кремль ( уже начинающий понимать, что попал в геополитическую западню) лихорадочно прокачивает варианты выхода из ситуации, а зелебобики мечутся, как говно в проруби - их позиция №6

резюме: если масштабной войне за Украину ( и вообще в Европе) суждено быть, она начнётся после крупного провокационного инцидента, причём это не обязательно будет инициатива московитов
достаточно инцидента между кораблями РФ и НАТО, и англосаксы напомнят пыньке историю - когда после потери Севастополя его кумир царь Николай І отравился, а Россия на полвека потеряла право иметь флот на Чёрном море

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25.01.2022 08:29 Відповісти
глаз да глаз говорите...что у нас на севере границей???
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25.01.2022 22:36 Відповісти
Та їм похрін, 73% зебілів будуть з квітами зустрічать танки лаптєстана
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25.01.2022 08:31 Відповісти
Чайка,ти дебіл ?

бо інакше би не ліпив з 73 відсотків україців ворогів..

ПЕРЕД МОЖЛИВОЮ ВЕЛИКОЮ ВІЙНОЮ.

Втім,І БЕЗ ДЕБІЛІВ ОБІЙДЕМОСЬ.

краще з розумним загубити,ніж з дурним знайти.
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25.01.2022 10:08 Відповісти
Дурне і не лікуєшся.
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25.01.2022 12:51 Відповісти
Правильно він говорить. Відкритого наступу по суходолу не буде. Х*уйло завжди нападав виключно там, де йому не могли дати відсіч. В Україні вистачає сил і засобів, щоб відправити в матушку-расєю десятки тисяч обгорілих ваньок та рамзанів. Якщо їх зможуть позбирати на землі України.
Проте залишається небезпека ракетно-повітряного удару. І скоріше всього, може плануватися саме він. Але і в цьому випадку Х*уйло не досягне мети, яку він собі може поставити: ослабити Україну. Бо на допомогу прийдуть всі демократичні країни, все швидко буде відбудовано, а Рашка остаточно стане територією прокажених, яких ненавидітиме весь світ.
Х*уйло загнав себе в пастку. Як вірно сказав Байден - Х*уйло замахнувся і має щось робити, проте що б він вчинив чи не вчиняв - він програЄ і ззовні Рашки, і всередині.
Дуже можливо, що Рашка "визнає незалежність лднр". І повісить їх собі на шию черговим каменем. Адже очевидно, що міжнародне загострення затівалося Кремлем "не від хорошого життя" - різкий ривок вперед України, частково спровоковане цим повстання в Білорусії, потім нестабільність, яка викликала соціальний вибух в Казахстані - хто наступний?
Вірно. Рашка! Проте якщо коли спалахне там - то загасити буде неможливо, жодними репресіями. Тому Кремль і піднімає шухер, де тільки можна. Принаймні, під час шухерів їм вдається підвищити ціни на енергоносії. Проте навіть підвищених доходів Рашка не отримує, бо змушена блокувати сама себе, власний експорт цих же енергоносіїв!
Тобто, гадячи іншим - вона втричі гадить собі. Як це було завжди. І продовжує падати вниз.
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25.01.2022 08:32 Відповісти
визнає незалежність лднр?

т.е. введут ввойска туда? а мы озаботимся?? или выразим неодобрение??
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25.01.2022 22:38 Відповісти
Скажите это Байдену и Пентагону. Это они разгоняют панику. Значит это им выгодно. Но вы молча слушаете только, нельзя, обидятся.....
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25.01.2022 08:40 Відповісти
Какая паника?! Страна не прикрыта от нападения с воздуха! Все города за сутки могут быть превращены в развалины! Никакой паники - только собирайте тревожные чемоданчики! Идиоты!
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25.01.2022 08:57 Відповісти
Точно, и джавелины не помогут. А буржуи заработают.
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25.01.2022 17:20 Відповісти
Ви не розумієте. В США не президент приймає рішення, а виборці, яких представляє Конгрес. Щоб поставляти Україні зброю - а вона вкрай потрібна Україні, бо кремлівські фашисти поряд і ВЖЕ напали - Президент США ІНФОРМУЄ СПІЛЬНОТУ, говорить про загрозу більше, ніж це робить Президент України. Бо громадяни України і так поінформовані - війна вже 7 років.
А у випадку дій Президента США - поставки озброєнь завдяки їм є обгрунтованими і не викличуть спротиву і довгих обговорень. Так і відбувається. А Президент України попереджує паніку, і правильно робить. Бо інакше країна буде паралізована.
Так що все робиться саме так, як повинно робитися, і результат є. Х*уйлопітеків є чим зустріти. Наприклад, протитанкових ракет є в рази більше, ніж в Рашці танків.
Є вже і засоби протиповітряної оборони... І їх все більше.
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25.01.2022 09:30 Відповісти
Да, поучите меня, я 14 лет прожил в США и знаю прекрасно ментальность американцев. Они и шага не сделают если это им не выгодно. За себя они только думают, а мы им до лампочки. Но говорить будут красиво - то что мы хотим слышать.
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25.01.2022 17:28 Відповісти
Та плювати, де ти жив. Добре лише, що ти вже не в США. Розкажи мені про "вигоду", яку отримають США від космічного телескопа Джеймс Вебб.
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25.01.2022 17:33 Відповісти
Найсмішніше те, що всі, включно з патріотами, вважають цього фацета за доброго проукраїнського фахівця. Нема серед блаЗЄнських фахівців. Нормальна людина до них не піде. А якщо і є професіонали, то вони поставлені фсб. І працюють вони точно не на Україну.
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25.01.2022 08:42 Відповісти
Тобто, ті "угруповання" для захисту, так? .. Брехливий зелений слизняк...
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25.01.2022 08:43 Відповісти
Ті угрупування для залякування - щоб такі, як ти, верещали.
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25.01.2022 12:45 Відповісти
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25.01.2022 08:51 Відповісти
Не створили - так створять! Що це за розмови? Треба всі сили кинути на оборону, розробку і випуск нових озброєнь. Треба створити ядерну промисловість і носії накінець, я це зробив без зайвого галасу Ізраіль!
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25.01.2022 08:53 Відповісти
За неделю авиационной и артиллерийской подготовки как раз успеют создать все группировки…
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25.01.2022 09:00 Відповісти
Зразу в тобі видно мудрого ветерана.
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25.01.2022 12:47 Відповісти
Спите,жители Багдада!В Багдаде все спокойно!
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25.01.2022 09:14 Відповісти
меня сейчас интересует ситуация в Восточном Средиземноморье, куда стягиваются силы сторон - не исключено столкновение, которое в итоге приведёт к ПАДЕНИЮ Сирии ( привет, бабуля!) и перекрытию Босфора для российских кораблей
тогда катарский газ спокойно пойдёт в Европу, а пынька умоется соплями
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25.01.2022 09:20 Відповісти
А новости почитать по этому вопросу ?
Там постоянно конфликты Анкары и Афин.
Ливия и Турция - одна сторона, все остальные другая.
Проблема лишь в определении границ из-за найденных ресурсов в Средиземноморье.
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25.01.2022 09:40 Відповісти
Резников, тоже самое говорил МО и командование перед наступлением кацапов на Дебальцево.
Мол у них нет достаточно сил, чтобы начать наступление на Дебальцево.
А что получилось в итоге? Из Дебальцево бежали ночью как мыши, побросав технику и секретное американское обородование...
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25.01.2022 10:03 Відповісти
Министр обороны Украины говорит, что РФ не нападёт.
Зеля говорит, что РФ не нападёт.

путен говорит, что РФ не нападёт.
Лавров говорит, что РФ не нападёт.

Я че-то запутался уже. Может наши западные "партнёры" нам врут, говорят, что РФ нападёт?
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25.01.2022 10:05 Відповісти
Не знаю как западные, но вот то, что Германия исполняет невиданные элементы эквилибристики граничащие с йогой и камасутрой, а также тесно переплетающиеся с жанром известных в узких и тесных кругах Немецких фильмов....
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25.01.2022 10:16 Відповісти
Зеля говорит, что нападёт и заберёт Харьков.
А ещё вы забыли про Лукашенка и Жириновского. Они говорят, что нападут.
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25.01.2022 11:05 Відповісти
"Я че-то запутался уже" в Іванах Іванових. Ти тут вже другий чи третій, що паніку розганяє?
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25.01.2022 12:50 Відповісти
Званням відрізняються. Той був молодшій лейтенант, а цей - цілий лейтенант аж!
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25.01.2022 12:54 Відповісти
Без понятия, я могу только за себя говорить За других - не в курсе.
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26.01.2022 13:53 Відповісти
ну когда путлер херачил по Алеппо в Сирии из каспийского берега тож никаких ударных групп небыло !!
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25.01.2022 10:14 Відповісти
Результат был плачевный. Большинство ракет даже не долетело.

Но часть попала. Как правило в объекты инфраструктуры. Хлебзаводы, больницы, водоснабжение...
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25.01.2022 11:26 Відповісти
Ще одно вилізло..... "загрозинемає усепідконтролем".
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25.01.2022 10:27 Відповісти
Ну вы и фантаст , пытаетесь своими желаниями , спрогнозировать будущее , а прошлое не оцениваете . Кремль уже понял , что в 90-х допустил ошибку , и теперь старается собрать снова Империю зла . Не надо себя тешить , что Параша развалиться , сейчас там ФСБ очень сильное и готово утопить всех в крови . Да и денег у них много от слова очень . Много денег Запад вложил по глупости в Парашу и теперь не знают , как быть . Плюс без Украины ,Империя не получиться Поэтому 90% , что войну продолжит . Другое дело , что Украинский народ должен сплотиться и вести себя , как Фины в 39-м , а не как белорусы . Но в одном я согласен ***** сейчас стоит в очень не удобной позе , ему надо что то предпринимать .
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25.01.2022 10:33 Відповісти
"Стратиг" Резников, з якогось дива міністр оборони, сказали... Розвідка, яку поколошматили, як тільки могли-не бачить... Генеральний штаб з"крутих полководців" за вислугу років - "має всі можливі сценарії"... Та то триндець... Не дивно, що сонцеликий шашлики хоче жарити от нефіг делать...
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25.01.2022 10:37 Відповісти
Лучше бы молчал
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25.01.2022 10:52 Відповісти
https://www.bbc.com/ukrainian/news-60123046
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25.01.2022 11:27 Відповісти
Понятно. зеленые поставили свои жопы не на ту сторону... а жопы пересичных их не инересуют вовсе... Ну-ну.... https://youtu.be/c-KN7OvJFiI
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25.01.2022 11:29 Відповісти
У них жопи були завжди на тій стороні, але ж ми просто не хотіли цього помічати. У цьому й біда наша, шо вибираємо запроданців та потенційних зрадників. Голосувати треба власною головою, а не олігархічними телеканалами, де нам кожноі миті розповідають за кого тре голосувати. Така от казочка, малята...
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25.01.2022 15:53 Відповісти
Дипломати відсилають родини з України а у цих зрадників чи просто ідіотів "нічого надзвичайного, усе під контролем" !
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25.01.2022 11:40 Відповісти
Если успокаивающие речи зеленых тварей ставят своей целью потерю бдительности украинской армии , для большего эфекта внезапности нападения путинских орков , то пусть вспомнят Троцкого, ледорубы есть в ЛЮБОЙ стране мира , ССО везде найдут предателей .
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25.01.2022 11:44 Відповісти
Резніков хоча і жид але працює на москалей.
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25.01.2022 12:12 Відповісти
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25.01.2022 12:16 Відповісти
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25.01.2022 12:18 Відповісти
https://www.thesun.co.uk/news/17428830/vladmir-putin-warned-ukraine-invasion-britain-america/?fbclid=IwAR3jxFlDu3vrJ336gozR7EJw7vmBeyxb4sZeeCTh60n7ofJkYq3Hc1pt2vQ https://www.thesun.co.uk/news/17428830/vladmir-putin-warned-ukraine-invasion-britain-america/?fbclid=IwAR3jxFlDu3vrJ336gozR7EJw7vmBeyxb4sZeeCTh60n7ofJkYq3Hc1pt2vQ

ПервоИсточник
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25.01.2022 12:19 Відповісти
https://www.thesun.co.uk/topic/nato/ НАТО направило истребители и линкоры в зону конфликта, поскольку https://www.thesun.co.uk/who/joe-biden/ президент Джо Байден обдумывал планы отправить до 50 000 американских военнослужащих в Восточную Европу, чтобы остановить кровопролитие.

Зловещие страхи перед Третьей https://www.thesun.co.uk/topic/world-war-3/ мировой войной резко возросли, когда Великобритания и США приказали дипломатическому персоналу покинуть Киев на фоне опасений по поводу ужасающей эскалации сверхдержавы.

Вчера вечером https://www.thesun.co.uk/who/boris-johnson/ премьер-министр провел лихорадочную телефонную беседу с руководителями США, Франции, Германии, Польши и НАТО, чтобы обсудить ухудшающуюся ситуацию, но подчеркнул, что война еще не неизбежна.

В сегодняшней газете Sun министр обороны Джеймс Хиппи предупреждает, что в Украине уже есть фигуры, связанные с российскими военными.

Но он говорит, что Великобритания полностью поддерживает Украину так же, как она поддерживала Польшу во https://www.thesun.co.uk/topic/world-war-2/ Второй мировой войне , и говорит, что премьер-министр послал им «больше, чем просто теплые слова».

Борис исключил отправку британских боевых частей, но окажет поддержку https://www.thesun.co.uk/where/ukraine/ Украине оружием и поддержит ряд сокрушительных экономических санкций Запада против России.
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25.01.2022 12:24 Відповісти
Прем'єр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що Росія має "план блискавичної війни" на території України."Розвідка дуже чітко повідомляє, що на кордонах України є 60 російських бойових груп, план блискавичної війни, яка може знищити Київ"
А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо (с)
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25.01.2022 12:31 Відповісти
Ну, не підарас? Кому він підігрує? Кацапам? Підігруй своїм союзникам, а не ворогам. Гниди продажні.
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25.01.2022 12:53 Відповісти
в начале февраля путлер, только что вернувшийся на Маскву из Сочи, вылетит с Шойгу к тывинским шаманам, к своему языческому капищу
затем путь пыньки лежит на восток, в Пекин, на открытие Зимней олимпиады ( 04-20.02)
и вот тут ВНИМАНИЕ!
10 февраля начнётся "учение" в Белоруссии, президенты "союзного государства" должны присутствовать на его начале, как минимум
во время войны с Грузией 080808 пынька тоже прятался на ДВ
будучи по природе трусом и подлецом, он и сейчас может отдать приказ на антиукраинскую провокацию начиная с 4 февраля, заодно обвинив украинцев в нарушении древнего обычая не воевать во время Олимпиад
но то такэ
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25.01.2022 12:58 Відповісти
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25.01.2022 13:12 Відповісти
Это ни о чем не говорит. На практике Россия ведет гибридную войну, используя нестандартные решения и "многоходовочки" и это надо нам четко понимать и принимать соответствующие меры. Если мы будем в плену старых представлений о современной войне - мы проиграем.
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25.01.2022 13:38 Відповісти
Хто у нас при владі? Повні ІДІОТИ чи путінські моськи???!!!
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25.01.2022 14:07 Відповісти
2-е
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25.01.2022 14:36 Відповісти
ЗеБiли-малороси ка-ка... ка-ка-я разнiца, ви вже зiбрали своi манатки, щоб освоювати

СибЛаг, будувати кацапо-потоки на Китай, будувати в азiопських еп...нях мiста кацапо-ордi, на

якi пересмикує свою цюцюрку ординець Шойгу ? ))

https://aif-s3.aif.ru/images/014/025/9a8de8dd8220217c5563814930b922be.jpg

https://www.rbc.ua/static/ckef/img/2_3995.jpg
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25.01.2022 14:10 Відповісти
"Все хорошо,прекрасная маркиза..." (с)
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25.01.2022 14:14 Відповісти
помоему ему стыдно это говорить
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25.01.2022 14:23 Відповісти
Украинской разведке больше доверия, чем англичанам с американцами. Готовиться надо однозначно, но нагнетать панику зачем? Чтобы народ запугать? Помню, как Байден эвакуировал своих из Афгана. Жалкое зрелище. А теперь у него снова паника.
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25.01.2022 15:43 Відповісти
Своїх евакуювали нормально. Там проблєми були з афганцями, які хотіли виїхати.
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25.01.2022 16:07 Відповісти
Здається вранці читала що The Sun написало про 60груп.Рєзніков що нема нічого.
Чи це я в тому телемості в Ссср секса нєт?
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25.01.2022 16:39 Відповісти
*Чи це як
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25.01.2022 16:40 Відповісти
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