Росія не створила жодного ударного угруповання, що свідчило б про підготовку наступу на Україну, - Резніков. ВIДЕО

Станом на цей момент Збройні сили РФ не створили жодного ударного угруповання, що свідчило б про підготовку наступу на Україну.

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков на телеканалі ICTV, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на сьогоднішній день фактаж, який ми спостерігаємо за даними нашої розвідки, фактаж, який спостерігають розвідки наших країн-партнерів приблизно подібний до тієї ж ситуації, що була навесні минулого року, перед Великоднем. Тому сьогодні, станом на цей момент не створено жодного ударного угруповання Збройними силами РФ, що свідчило б про те, що завтра вони підуть у наступ", - сказав Резніков.

Він підкреслив, що "ризиковані сценарії є, вони можливі з погляду ймовірності у майбутньому". "Але станом на сьогоднішній день такої демонстрації, такої загрози не існує", - наголосив Резніков.

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Водночас, міністр оборони зазначив, що "не оцінює високо" сценарій можливого наступу РФ на Україну 20 лютого, про що заявив командувач Операції об'єднаних сил Олександр Павлюк.

"Наші Збройні сили, наше командування, Генеральний штаб мають опрацьовані всі сценарії найгіршого варіанту, щоб знати, як вони діятимуть у разі настання такої ситуації", - пояснив очільник міноборони.

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