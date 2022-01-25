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Новини
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На об’єктах критичної інфраструктури та в органах держвлади з’являться посади офіцерів з кіберзахисту, - Держспецзв'язок

На об’єктах критичної інфраструктури та в органах держвлади з’являться посади офіцерів з кіберзахисту, - Держспецзв'язок

На об’єктах критичної інфраструктури та в органах держвлади України планують створити посади офіцерів із кіберзахисту.

Про це за результатами засідання Ради нацбезпеки та оборони 24 січня заявив голова Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації Юрій Щиголь, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

Зроблять це для запобігання майбутнім кібератакам. Офіцери підпорядковуватимуться Службі захисту інформації. Їм обіцяють "зарплати не нижче ринкової".

За словами Щиголя, також планується змінити законодавство, щоб узаконити так званий bug bounty, коли людям пропонують винагороду за те, що вони знайшли вразливості в системі і повідомили про це.

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Автор: 

Держспецзв’язок (356) кібербезпека (1169) Щиголь Юрій (24)


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Топ коментарі
+2
Не прошло и три года

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25.01.2022 01:13
+2
посади сіс.адмінів заповнили соснами і дєтьми лейтенанта Шмидта
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25.01.2022 08:08
+1
сосну можно пристроить?
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25.01.2022 01:13
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сосну можно пристроить?
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25.01.2022 01:13 Відповісти
Не прошло и три года

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25.01.2022 01:13 Відповісти
Да ну перестаньте паниковать. Сам великий Федоров сказал, что дурня вся эта ваша кибербезопасность - и так сойдет для Дии.
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25.01.2022 01:25 Відповісти
Та ладно, если таких, как подоляковскую ботву, то можно и не начинать))
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25.01.2022 01:38 Відповісти
Нормального сіс.адміна не пробували найняти?
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25.01.2022 01:55 Відповісти
посади сіс.адмінів заповнили соснами і дєтьми лейтенанта Шмидта
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25.01.2022 08:08 Відповісти
они "Дию" и госсайты защитить не могут от кибератак, и уже лезут туда, где еще пока порядок. хотят чтобы такой бардак был повсеместно? а может быть это их цель - пристроить разных бездарей, и развалить критичную инфраструктуру? ну-ну...
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25.01.2022 02:22 Відповісти
Скільки коштує місце кіберофіцера і з ким порішати ? Пенсія у мене маленька, а от включати комп вмію, всякі езет, авіру і зілля запускати можу, погоджусь на мінімалку ...
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25.01.2022 08:02 Відповісти
Знову платники податків годуватимуть некомпетентне кодло, що не може розрізняти елементарних речей Мережі.
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25.01.2022 08:39 Відповісти
Кібератака була хто зна коли, а вони тільки заметушились ставити офіцерів для контролю за ситуацією. Спеціалістів напевно з Марсу завозили?
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25.01.2022 09:40 Відповісти
сподiваюсь нe такi як у банку у якому журналiстам з вiдeокамeр файли видаляли.
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25.01.2022 11:52 Відповісти
 
 