На об’єктах критичної інфраструктури та в органах держвлади з’являться посади офіцерів з кіберзахисту, - Держспецзв'язок
На об’єктах критичної інфраструктури та в органах держвлади України планують створити посади офіцерів із кіберзахисту.
Про це за результатами засідання Ради нацбезпеки та оборони 24 січня заявив голова Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації Юрій Щиголь, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.
Зроблять це для запобігання майбутнім кібератакам. Офіцери підпорядковуватимуться Службі захисту інформації. Їм обіцяють "зарплати не нижче ринкової".
За словами Щиголя, також планується змінити законодавство, щоб узаконити так званий bug bounty, коли людям пропонують винагороду за те, що вони знайшли вразливості в системі і повідомили про це.
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